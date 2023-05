Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: Τούρκος φυγόποινος συνελήφθη στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε Τούρκο που είχε καταδικαστεί για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας πέρασαν οι Έλληνες αστυνομικοί.

Ένας 56χρονος Τούρκος φυγόποινος συνελήφθη χθες το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο αλλοδαπός καταδικάστηκε στις 9 Μαρτίου 2023 σε κάθειρξη έξι ετών, για διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, στο οποίο εμπλέκονταν αγόρια και κορίτσια κάτω των 15 ετών, αλλά διέφευγε.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε σπίτι στο Αιγάλεω: Νεκρή μία γυναίκα και ο σκύλος της (εικόνες)

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε

Μενίδι - Ξυλοδαρμός 16χρονου: Το βίντεο ντοκουμέντο και το ξέσπαμα της μητέρας του στον ΑΝΤ1