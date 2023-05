Κόσμος

Ιταλία: Φονική κακοκαιρία σαρώνει τη γειτονική χώρα (εικόνες)

Νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει την Ιταλία. Πότε θα υποχωρήσει το κύμα της κακοκαιρίας.

Το κύμα κακοκαιρίας, που έπληξε την περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια, στην Ιταλία έχει προκαλέσει έως τώρα τον θάνατο δυο ανθρώπων, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων τεσσάρων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχασαν την ζωή τους δυο ηλικιωμένοι άνδρες που ζούσαν σε αγροικίες, ενώ οι αγνοούμενοι βρίσκονται στην περιφέρεια της πόλης Φορλί.

Μεγάλο μέρος της Εμίλια Ρομάνια έχει πλημμυρίσει εξαιτίας της υπερχείλισης ποταμών και παραπόταμων. Οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις έχουν διακοπεί, όπως σε πολλές περιπτώσεις και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο δήμος της Μπολόνια κάλεσε σήμερα το πρωί με νέο μήνυμα τους πολίτες να εγκαταλείψουν τα καταστήματα και τα ισόγεια διαμερίσματα.

Τις πληγείσες περιοχές προσπαθούν να προσεγγίσουν άνδρες και γυναίκες της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και των Πυροσβεστών και από άλλες περιφέρειες της χώρας για την όσο γίνεται πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης. Αναμένεται έγκριση έκτακτης οικονομικής στήριξης από την κυβέρνηση της Ρώμης. Το σφοδρό αυτό κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις, πρόκειται να αρχίσει να υποχωρεί από απόψε.

