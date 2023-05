Αθλητικά

Formula 1 - Ίμολα: ματαιώθηκε το Grand Prix

Η ιταλική κυβέρνηση και η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) συμφώνησαν, να ματαιώσουν τον αγώνα, καθώς δεν μπορούν να εγγυηθούν μέτρα ασφαλείας.

Ματαιώθηκε λόγω κακοκαιρίας το γκραν πρι της Εμίλια Ρομάνια στη Φόρμουλα Ένα, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή 21 Μαΐου στην πίστα της Ίμολα.

Η ιταλική κυβέρνηση και η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) συμφώνησαν, μετά από έκτακτη συνάντηση, να ματαιώσουν τον αγώνα, καθώς δεν μπορούν να εγγυηθούν μέτρα ασφαλείας ή να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που έχουν ήδη κορεσθεί από το πέρασμα του κυκλώνα «Μινέρβα».

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, αρκετοί υπουργοί της ιταλικής κυβέρνησης, ο δήμαρχος της πόλης και οι αξιωματούχοι του αγώνα.

Η Φόρμουλα Ένα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Λέσχης Αυτοκινήτου της Ιταλίας (ACI) και αντιπρόεδρος της FIA, Άντζελο Στίκι Νταμιάνι, αποφάσισε να μη διεξαχθεί ο αγώνας, προκειμένου να μην ασκηθεί επιπλέον πίεση στην περιοχή που πλήττεται από τις καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες έχουν προκαλέσει θύματα και ζημιές.

Το κύμα κακοκαιρίας που μαίνεται στην Εμίλια-Ρομάνια πλήττει και την Ίμολα. Η πλημμύρα του ποταμού Σαντέρνο, ο οποίος ρέει κοντά στην πίστα, κρίθηκε ότι θέτει σε κίνδυνο το γκραν πρι και έτσι αποφασίστηκε η ματαίωσή του.

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση της απόφασης για τη ματαίωση του γκραν πρι, ο Ιταλός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, είχε διατυπώσει ανάλογο αίτημα:

«Η αναβολή του γκραν πρι της Ίμολα πρέπει να γίνει ενόψει της έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας που μαστίζει την Εμίλια- Ρομάνια» τόνισε.

«Ας αφοσιωθούμε στις διασώσεις. Σε αυτή τη φάση πρέπει να επικεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, αποφεύγοντας επίσης την κυκλοφοριακή υπερφόρτωση σε μια πολύ πληγείσα περιοχή. Θα αναζητήσουμε άλλη ημερομηνία και οι οπαδοί θα το καταλάβουν» πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα "Gazzetta dello Sport", τις τελευταίες ώρες γίνεται προσπάθεια ώστε να βρεθεί άλλη ημερομηνία για τη μεταφορά του αγώνα, κάτι που δείχνει αμφίβολο.

«Μπορώ να πω ότι κατά 99% ο αγώνας θα επιστρέψει το 2026, μετά την επέκταση της σύμβασης» πρόσθεσε ο Στίκι Νταμιάνι στο πρακτορείο LaPresse.

Η Φόρμουλα Ένα, όπως αναγνωρίζει στην ανακοίνωση που εξέδωσε, εκφράζει την αλληλεγγύη της στο έργο των ομάδων διάσωσης στην περιοχή, η οποία πλήττεται για μέρες από τον κυκλώνα «Μινέρβα», και θεωρεί ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του προσωπικού, των οδηγών και των ομάδων, ούτε προφανώς των φιλάθλων (τουλάχιστον 200.000 σε τρεις ημέρες), αλλά ούτε πιστεύει ότι είναι σωστό να πιεστούν περαιτέρω οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Χθες, το προσωπικό της Φόρμουλα Ένα απομακρύνθηκε από τις εγκαταστάσεις, ενώ σήμερα οι αρχές ζήτησαν από όλο το προσωπικό του πρωταθλήματος να μην πλησιάσει καν την πίστα «Έντσο και Ντίνο Φεράρι»:

«Παρακαλώ, μείνετε στα ξενοδοχεία σας και αποφύγετε τους δρόμους και τις μετακινήσεις» προειδοποίησαν ήδη σήμερα το πρωί οι διοργανωτές του αγώνα στα ΜΜΕ «μέχρι να πέσει η στάθμη του νερού του ποταμού Σαντέρνο, που βρίσκεται κοντά στην πίστα».

Σύμφωνα με τον Λούκα Λομπάρντο, μετεωρολόγο στο Γεωφυσικό Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου της Μόντενα και του Ρέτζιο, «είναι η χειρότερη καταιγίδα τον Μάιο σε αυτήν την περιοχή τα τελευταία 30 χρόνια». Την Παρασκευή προβλέπεται ότι η βροχή θα ενταθεί ξανά.

Σε κοντινές πόλεις, όπως η Φαέντσα, η Τσεζένα και το Φορλί, δεν γίνοναι μαθήματα στα σχολεία, ενώ έχουν αναστείλει οι σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

