Κόσμος

Γερμανία - Sabah: Οι συλλήψεις δημοσιογράφων και η αντίδραση της Τουρκίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον Γερμανό πρέσβη στην Άγκυρα για διαμαρτυρία. Τι αναφέρει η ανακοίνωση. Το μήνυμα του Ομέρ Τσελίκ.

Η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της τουρκικής εφημερίδας Sabah στη Φρανκφούρτη, όπως δήλωσαν στο πρακτορείο Anadolu εργαζόμενοι της εφημερίδας.

Στο πλαίσιο της εφόδου, συνελήφθησαν οι αρχισυντάκτες Ismail Erel και Cemil Albay, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες και στα σπίτια τους στην πόλη της Φρανκφούρτης, ανέφεραν πηγές.

«Πράξη εκφοβισμού» η σύλληψη των Τούρκων δημοσιογράφων της εφημερίδας Sabah στη Γερμανία υποστηρίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο κάλεσε τον Γερμανό πρέσβη στην Άγκυρα για να του επιδώσει νότα διαμαρτυρίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «η αδικαιολόγητη σύλληψη εκπροσώπων της εφημερίδας Sabah στο Γραφείο της Φρανκφούρτης σήμερα (17 Μαΐου) από τη γερμανική αστυνομία αποτελεί πράξη παρενόχλησης και εκφοβισμού κατά του τουρκικού Τύπου. Καταδικάζουμε απερίφραστα αυτή την αποτρόπαια πράξη».

Ζητά την «άμεση απελευθέρωση των δημοσιογράφων που βρέθηκαν στο στόχαστρο ψευδούς καταγγελίας μέλους της FETO μετά την αναφορά τους σε δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης FETO στη Γερμανία».





«Θεωρούμε σκόπιμη ενέργεια τη σύλληψη από τις γερμανικές αρχές των προαναφερθέντων δημοσιογράφων, χωρίς καν να τους καλέσουν να καταθέσουν. Η δράση της Γερμανίας κατά του ελεύθερου Τύπου, που στοχεύει να διδάξει σε ολόκληρο τον κόσμο την ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης, αποκαλύπτει την προσέγγισή της με δύο πρότυπα. Για το θέμα έχουν ληφθεί οι απαραίτητες πρωτοβουλίες στη Γερμανία και η έντονη αντίδρασή μας μεταφέρεται στον Γερμανό Πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος κλήθηκε σήμερα στο Υπουργείο μας».

Αντίδραση Τσελίκ στην «σύλληψη δημοσιογράφων» από την Γερμανία

Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ έγραψε στο Twitter:

«Η Γερμανία πρέπει να σεβαστεί την ελευθερία του Τύπου… Καταδικάζουμε την κράτηση του Γερμανού εκπροσώπου της εφημερίδας Σαμπάχ, Ισμαήλ Ερέλ, και του αρχισυντάκτη της εφημερίδας Σαμπάχ Αβρoύπα, Τζεμίλ Αλμπάι, μετά από καταγγελία μελών της FETO. Τα μέλη της FETO αποτελούν απειλή για την ασφάλεια κάθε χώρας, στην οποία βρίσκονται. Αυτό πρέπει να το σκεφτεί η Γερμανία…».

Almanya bas?n ozgurlugune sayg? gostermelidir…

Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi Ismail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yaz? Isleri Muduru Cemil Albay’?n FETO’culerin sikayeti uzerine goz alt?na al?nmas?n? k?n?yoruz.

FETO’culer bulunduklar? her ulke icin guvenlik tehdididirler.…

— Omer Celik (@omerrcelik) May 17, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη - Διπλή δολοφονία με αρσενικό: την ενοχή του λέκτορα ζήτησε ο εισαγγελέας

Θεσσαλονίκη: Την έδειρε και την απείλησε ότι θα την σκοτώσει γιατί μάλωσε την κόρη τους

Περιστέρι - Τροχαίο: Ανήλικος έκλεψε μηχανή και λίγο αργότερα σκοτώθηκε