Τσακίρης: Το ΕΣΠΑ στήριξε και θα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κοινωνία

Τι είπε ο Υφυπουργός Επενδύσεων στον Νίκο Ρογκάκο για την πορεία απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ και την αξιοποίηση τους για την δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και για τις δράσεις της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Συνέντευξη στον Νίκο Ρογκάκο παραχώρησε ο Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος αναφέρθηκε στην πολλαπλή στήριξη που προσφέρθηκε σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, από πόρους του ΕΣΠΑ, την περίοδο της πανδημίας, αλλά και τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, με στόχο την ενίσχυση μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων και την δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας.

Ο κ. Τσακίρης αναφέρθηκε ακόμη στον κομβικό ρόλο των αναπτυξιακών τραπεζών τις οποίες εποπτεύει και οι οποίες έχουν ρίξει «ζεστό χρήμα» στην αγορά, επενδύοντας σε επιχειρηματικά σχέδια με όραμα και προοπτική, που συμβάλλουν στην βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που έχει διάχυτο θετικό αποτύπωμα σε όλη την κοινωνία.

Κύριε Υπουργέ αυτές τις τελευταίες ημέρες της παρούσας κυβέρνησης θα ήθελα να σας ρωτήσω: το ΕΣΠΑ, οι ευρωπαϊκοί πόροι ή οι κοινοτικοί πόροι όπως συνηθίζετε να λέτε, έχουν τελικά θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, συνεισφέρουν ουσιαστικά;

Θα ήθελα να ξεκινήσω με τη διαβεβαίωση ότι οι κοινοτικοί πόροι είναι ένας από τους καταλυτικούς παράγοντες για την χώρας μας, αλλά και για την κάθε χώρα, την κάθε οικονομία που θέλει να λέγεται υγιής και θέλει να αναπτύσσεται. Άλλωστε, όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ στοχεύουν στην κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την οικονομική ανάπτυξη και τον περιορισμό των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων των περιφερειών της Ευρώπης.

Δεν θέλω να κοιτάξουμε μακριά, ας πάμε στην πανδημική περίοδο, όπου είμασταν από τις πρώτες χώρες, αν όχι η πρώτη χώρα, που πετύχαμε εγκρίσεις από τις Βρυξέλλες, ώστε να μπορέσουμε να ανακατευθύνουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ προς επείγουσες ενέργειες κατά του Covid-19. Κινητοποιήσαμε έτσι, παράλληλα με την ιδιωτική μόχλευση, παραπάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία εντάχθηκαν στον εθνικό σχεδιασμό για την στήριξη της απασχόλησης, των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και των νοικοκυριών.

Δεν είναι μόνο η περίοδος της πανδημίας, αφού καταφέραμε σε 3,5 χρόνια να εκτινάξουμε την συνολική απορρόφηση του ΕΣΠΑ από το 27% στο 90%, φέρνοντας μας σταθερά στις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης, ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Ιδιαίτερα σημαντική είναι, ήταν και θα είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και φυσικά η στήριξη της απασχόλησης. Εδώ να σας δώσω ένα απτό παράδειγμα: 2.500 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν για να εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά ή στην εταιρεία, δημιουργώντας 14.200 νέες θέσεις εργασίας, αντιλαμβάνεστε ότι οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι.

Οι αριθμοί είναι όντως εντυπωσιακοί, αλλά τελικά τι να περιμένουμε από το ΕΣΠΑ 2021-2027; Να περιμένουμε την ίδια θετική πορεία; Θα επηρεαστεί αρνητικά η απορρόφηση πόρων, λόγω της αντιμετώπισης της πανδημικής κρίσης;

Να ξεκαθαρίσουμε κάτι: η πανδημία δεν βοήθησε στην απορρόφηση πόρων , σίγουρα την επιτάχυνε, λόγω της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε, αλλά αναγκαστήκαμε να ανακατευθύνουμε πόρους, όπως προείπα, λόγω των άμεσων αναγκών. Και γι’ αυτό έχουμε έργα - γέφυρες και σε αυτή την προγραμματική περίοδο, έργα δηλαδή που τρέχουν από την προηγούμενη προγραμματική και φυσικά βοηθούν στην άμεση απορρόφηση.

Να είστε βέβαιοι όμως, αν την επόμενη μέρα είναι κυβέρνηση η ΝΔ ό,τι θα αξιοποιήσει έγκαιρα και τον τελευταίο διαθέσιμο κοινοτικό πόρο προς όφελος των Ελλήνων και Ελληνίδων. Ενισχύοντας, φυσικά, την οικονομία, με σημαντικά δημόσια έσοδα μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, το οποίο όπως θα έχετε διαπιστώσει και από τις δύο πρώτες εμβληματικές προσκλήσεις, έρχεται ουσιαστικά να συμβάλλει στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας της χώρας.

Βέβαια, περιλαμβάνει πολλές αλλαγές, όπως έχει τονίσει πολλές φορές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα την ενίσχυση των Περιφερειακών Προγραμμάτων με πρόσθετους πόρους ύψους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά και νέα Προγράμματα για την Πολιτική Προστασία, τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, την Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών της απολιγνιτοποίησης. Βέβαια, όλα αυτά ακούγονται αρκετά θεωρητικά, αλλά το νέο ΕΣΠΑ αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ της χώρας, την περίοδο 2021-2035, κατά επιπλέον 62,9 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας παράλληλα περίπου 125.000 νέες, σταθερές θέσεις εργασίας, μειώνοντας κατακόρυφα την ανεργία και αντιστρέφοντας το brain drain.

Στα χρόνια της κρίσης, ένα από τα ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα του ΕΣΠΑ ήταν, λόγω των μεγάλων περικοπών στον Προϋπολογισμό, η καθίζηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή;

Όντως, στα χρόνια της κρίσης παρατηρήσαμε μια πολύ μεγάλη καθίζηση του ΠΔΕ. Όμως, τα τελευταία 3 χρόνια, με συστηματική δουλειά καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα πολλών ετών για το ΠΔΕ. Το ποσό που διαθέσαμε για το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ αυξήθηκε αρχικά με σταθερό ρυθμό και σταδιακά επιταχύνοντας. Έτσι, τελειώνοντας η προγραμματική περίοδος 2014-2020, καταφέραμε το ΠΔΕ να εκτελεστεί πλήρως. Επίσης, η χώρα μας αποτέλεσε την πρώτη χώρα μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. που πραγματοποίησε αίτημα πληρωμής για το ΕΣΠΑ 2021-2027, στις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Μέσω της SRSS χρηματοδοτήθηκε η αναδιαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ΠΔΕ, το οποίο χρονολογείται από το 1952. Θεσπίσαμε με τον νόμο 4635/2019, με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τον σχεδιασμό, την διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Δημιουργήσαμε Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για την κάλυψη ζημιών, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής κρατικής αρωγής ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ εντάξαμε το ΠΔΕ και στο Ταμείο Ανάκαμψης, για περαιτέρω ενίσχυση των Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο χαρτοφυλάκιό σας έχετε και την Αναπτυξιακή Τράπεζα, άλλα και την Τράπεζα Επενδύσεων. Θα μας πείτε λίγα λόγια για αυτούς τους δύο αυτούς οργανισμούς;

Ουσιαστικά μιλάμε για δύο οργανισμούς που ο καθένας διαγράφει μια επιτυχημένη πορεία στον τομέα του. Την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤ) την παραλάβαμε ουσιαστικά σε ένα νόμο το 2019 και 3,5 χρόνια μετά, έχει μετεξελιχθεί σε έναν οργανισμό που στηρίζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και απασχολεί πάνω από 100 άτομα. Η ΕΑΤ, επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, έχει καταφέρει να χορηγήσει περισσότερα δάνεια από όσα είχαν δοθεί συνολικά στα πρώτα 16 χρόνια της λειτουργίας της (ενν. από την ίδρυσή της ως ΤΕΜΠΜΕ αρχικά και στη συνέχεια με διάφορες μορφές). Ταυτόχρονα, κατάφερε να είναι η πρώτη στην ΕΕ που σχεδίασε και ενεργοποίησε χρηματοδοτικά εργαλεία κατά την διάρκεια της πανδημικής κρίσης, στηρίζοντας χιλιάδες επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Από την άλλη, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων, το fund of funds της χώρας μας, έχει μια σταθερή πορεία εδώ και 20 χρόνια από τη πρώτη μέρα της δημιουργίας της ως ΤΑΝΕΟ και την μετεξέλιξή της στον οργανισμό που πλέον γνωρίζετε. Εξειδικεύεται σε στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, μέσα από την δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων επενδυτικών σχημάτων, ενώ με την σταθερή της πορεία έχει πλέον ωριμάσει και υλοποιεί ένα πλήθος επενδυτικών προγραμμάτων, ειδικά σχεδιασμένων για καινοτόμες επιχειρήσεις, που καλύπτουν ένα εύρος αναγκών, στα οποία «τρέχουν» ήδη ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια (2021-2023) συστάθηκαν 15 νέα επενδυτικά ταμεία (VC/PE), που διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 900 εκατομμυρίων ευρώ, (σημ: το μερίδιο της ΕΑΤΕ ξεπερνά τα 350 εκατομμύρια ευρώ) και τα οποία έχουν ήδη υλοποιήσει 47 επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές, από την πλευρά του Δημοσίου, είναι μεγαλύτερες από το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί τα τελευταία 20 χρόνια από αντίστοιχα προγράμματα (ΤΑΝΕΟ-JEREMIE-Equifund), σηματοδοτώντας την ωρίμανση και την δυναμική εξέλιξη του οικοσυστήματος των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλάδα.

