ΕΣΠΑ: 8,1 δις ευρώ για έργα στην Ελλάδα

Εγκρίθηκε από την ΕΕ το σύνολο των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Οκτώ ακόμη περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 έλαβαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, «οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, που έχουν πλέον λάβει έγκριση στο σύνολό τους, είναι αυξημένοι κατά 2,2 δισ. ευρώ (από 5,9 δισ. ευρώ σε 8,1 δισ. ευρώ).

Τα προγράμματα, που εγκρίθηκαν, είναι τα εξής:

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη» 639,1 εκ. ευρώ

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 1 δισ. 440 εκ. ευρώ

Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 394,1 εκ. ευρώ

Πρόγραμμα «Ήπειρος» 426 εκ. ευρώ

Πρόγραμμα «Θεσσαλία» 553,9 εκ. ευρώ

Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 628,4 εκ. ευρώ

Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 410,1 εκ. ευρώ

Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 287,6 εκ. ευρώ»

