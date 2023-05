Αθλητικά

Πάτρα - Οπαδική βία: τον χτύπησαν για να του πάρουν την μπλούζα

Τι αναφέρει ο άτυχος άνδρας για την επίθεση που δέχτηκε από οπαδούς αντίπαλης ομάδας.

(εικόνα αρχείου)

Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας, συνέβη το βράδυ της Κυριακής, αυτή τη φορά στην Πάτρα.

Πιο συγκεκριμένα, αποδέκτης πρωτοφανούς επίθεσης από οπαδούς ομάδας έγινε ένας Πατρινός πολίτης στην περιοχή της Τριών Ναυάρχων, οι οποίοι του επιτέθηκαν για να του βγάλουν την μπλούζα.

Όπως καταγγέλει στο thebest.gr ο άτυχος άνδρας, "στις 14/05/2023 πήγα στις 20:00μμ να δω ΑΕΚ – ΒΟΛΟΣ σε καφετέρια στην Τριών Ναυάρχων στην Πάτρα. Ήμουν με τον δεκάχρονο γιό μου και 2 φίλους. Στις 9:30μμ που ο μικρός πεινούσε σηκώθηκα να πάω σε κοντινό μαγαζί να του φέρω κάτι. 5μέτρα έκανα και ξαφνικά 5 άτομα μου κάνουν επίθεση με λεκτική και σωματική βία. Προσπαθούν να μου αφαιρέσουν την μπλούζα. Τη στιγμή που αντιστεκόμουν τους λέω: Παιδιά επειδή τυχαίνει να έχω μεγάλο ανεύρυσμα στην καρδιά λέω να ηρεμήσετε λίγο. Συνεχίζουν δυστυχώς . Σπρώχνουν , τραβάνε και φωνάζουν . Προσπαθώ να μην χάσω το τσαντάκι μου τουλάχιστον. Τους λέω: έχω 2 ανήλικα μην γίνει κάτι με την καρδιά και μπλέξετε και εσείς μετά. Πάλι το αγνοούν. Τελευταία τους λέω: Καλά κάνετε και είστε Παναθηναικοί (είχαν διακριτικά) μαγκιά σας, δεν είπε κανείς κάτι. Μειώνω αντίσταση φοβούμενος το ανεύρυσμα και παίρνουν την μπλούζα (με διακριτικά ΑΕΚ) και τρέχουν προς την οδό Σαχτούρη (σύνδεσμος ΠΑΟ). Επιστρέφω γυμνός ανάμεσα στον ΠΟΛΥ κόσμο των μαγαζιών, που δεν βοήθησε , και μπροστά στα μάτια του φοβισμένου γιού μου. Από τύχη δεν έγινα Άλκης Καμπανός αλλά ΔΕΝ πάει άλλο με τους γνωστούς-άγνωστους των συνδέσμων".

