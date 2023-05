Οικονομία

Εκλογές 2023: Αποζημίωση 150 - 3000 ευρώ σε δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους

Αναλυτικά τα ποσά που θα λάβουν οι αστυνομικοί και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που εμπλέκονται στην διαδικασία. Πόσα θα λάβουν οι δικαστικοί. Ποιοί θα πάρουν το μεγαλύτερο ποσό.

Τα ποσά που θα πάρουν ως εκλογική αποζημίωση όσοι, αμειβόμενοι από το Δημόσιο, εργαστούν για τις εκλογές καθορίζει ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ σήμερα (17.05.2023).

Η αποζημίωση σε υπαλλήλους του Δημοσίου, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και υπάλληλοι του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καταβάλλεται για την έκτακτη απασχόληση κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου.

Τις ΚΥΑ υπογράφουν η υπηρεσιακή υπουργός Εσωτερικών, Καλλιόπη Σπανού και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Ειδικότερα, σε 56.441 υπαλλήλους που υπηρετούν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκ των οποίων 54.318 ένστολοι της Ελληνικής Αστυνομίας, η αποζημίωση ορίστηκε στα 200 ευρώ για όλο το διάστημα παροχής της έκτακτης εκλογικής εργασίας.

Επίσης, εκλογική αποζημίωση θα λάβουν έως 17.000 υπάλληλοι που υπηρετούν στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα:

σε 170 υπαλλήλους ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου), θα δοθεί ποσό 150 ευρώ

σε 11.740 ειδικού μισθολογίου, 170 ευρώ

σε 5.090 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εκ των οποίων 2.389 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (επί θητεία προσωπικό) και 2.428 Εποχικούς Πυροσβέστες (Ι.Δ.Ο.Χ.), 170 ευρώ και σε 273 συμβασιούχους της ΓΓΠΠ (Ι.Δ.Ο.Χ.), 150 ευρώ.

Στα 170 ευρώ καθορίστηκε η αποζημίωση σε 350 υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς του Εφετείου Αθηνών, αποζημίωση ορίστηκε ως εξής:

Στον Γεν,ικό Επόπτη, Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, θα χορηγηθούν 780 ευρώ.

Σε 10 Προέδρους Εφετών (τακτικοί και αναπληρωματικοί) θα δοθούν 660 ευρώ.

Σε 49 Εφέτες ή Αντεισαγγελείς Εφετών, που θα απασχοληθούν σε προπαρασκευαστικές εργασίες ως μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών θα δοθεί το ποσό των 600 ευρώ.

Σε 3 Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών του Εφετείου Αθηνών το ποσό της εκλογικής αποζημίωσης ορίστηκε στα 600 ευρώ.

Εγκρίθηκε επίσης η καταβολή εφάπαξ ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε 206 υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου. Το ποσό της αποζημίωσης σε 37 εξ αυτών που εργάζονται στη Διεύθυνση Εκτυπώσεων- Βιβλιοδεσίας ορίστηκε στις 3.000 ευρώ και στους άλλους 169 το ποσό των 2.070 ευρώ.

Για τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η αποζημίωση είναι 800 ευρώ σε 15 υπαλλήλους της ομάδας ανάπτυξης και βελτίωσης των εφαρμογών πληρωμής εκλογικών αντιπροσώπων και 600 ευρώ σε 50 υπαλλήλους της ομάδας υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας εφαρμογών, τηλεφωνικής υποστήριξης και υποστήριξης υποδομών.

Τέλος, στα 2.070 ευρώ ανέρχεται η αποζημίωση για 51 υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και στα 3.000 ευρώ για 11 υπαλλήλους/στελέχη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

