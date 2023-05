Πολιτική

Εκλογές - Δρυμιώτης: εφικτή η αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εκτιμήσεις του “γκουρού” των εκλογών για τα ποσοστά κάθε κόμματος στις 21 Μαΐου, την διαφορά πρώτου - δεύτερου, τις δυνητικές συνεργασίες και την “διέξοδο” των δεύτερων εκλογών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο πολύπειρος πολιτικός αναλυτής και επί δεκαετίες στέλεχος της Singular Logic που “τρέχει” τις εκλογές στην Ελλάδα τουλάχιστον από το 1981 και ύστερα.

Ερωτηθείς για τα ποσοστά των κομμάτων και κατά πόσο είναι εφικτό να υπάρξουν κυβερνήσεις συνεργασίας ή αν προκύπτει αυτοδυναμία για το πρώτο κόμμα, ο κ. Δρυμιώτης είπε ότι «βγαίνουν τα νούμερα για σύμπραξη από το πρώτο και το τρίτο κόμμα, εφόσον το θελήσουν, για κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά κατά την εκτίμηση μου την άλλη εβδομάδα δεν θα έχουμε Κυβέρνηση στην Ελλάδα».

Όπως τόνισε, «είναι σκαλοπάτι το 35% σε αυτές τις εκλογές για αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές», σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να ανατραπεί η σειρά των κομμάτων στις δεύτερες εκλογές», λέγοντας ακόμη ότι «δεν μπορεί ένα κόμμα να έχει 33% και το δεύτερο 32%, δεν βγαίνουν τα νούμερα».

Ο κ. Δρυμιώτης έκανε πρόβλεψη για τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τα κόμματα στις 21 Μαΐου, λέγοντας χαρακτηριστικά «Βελόπουλος και Βαρουφάκης θα πάρουν 8% ή 4% ο καθένας ή 4,5% ο ένας και 3,5% ο άλλος. Το ΚΚΕ θα πάρει περίπου 6% και το ΠΑΣΟΚ 10 με 11%. Αν προσθέσουμε το 10% των ψήφων που θα πάει σε κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής, μένει 65% για τα πρώτα δύο κόμματα. Μοιράστε τα, εγώ σας λέω ότι θα είναι πιο κοντά στο 35% το πρώτο και 30% το δεύτερο κόμμα».

«Το άθροισμα των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής παίζει μεγάλο ρόλο. Στις πρώτες εκλογές θα είναι υψηλότερο το ποσοστό διαμαρτυρίας, στις δεύτερες θα μειωθεί όμως», είπε ο Ανδρέας Δρυμιώτης, εκτιμώντας ότι ίσως μπει στην Βουλή και η Πλεύση Ελευθερίας.

Όπως εξήγησε στην ανάλυση του, «στις δεύτερες εκλογές, το πρώτο κόμμα θα πάρει 30 έδρες περισσότερες και επομένως μετά τις πρώτες εκλογές, θα υπάρχουν πιέσεις από τους βουλευτές του τρίτου κόμματος για κυβέρνηση συνεργασίας, καθώς μπορεί και να μην εκλεγούν στις δεύτερες εκλογές, όπου η ανάδειξη τους γίνεται με λίστα».

«Πιστεύω ότι ο πρώτος θα κλειδώσει την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Στις δεύτερες εκλογές το 35% τvν πρώτων εκλογών μπορεί να γίνει 39%, το 30% να γίνει 31%-32% και το 10-11% να γίνει μονοψήφιο», είπε ο κ. Δρυμιώτης.

Παρακολουθήστε την ανάλυση του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: 13χρονος “Ράμπο” με όπλα - Οι γονείς δεν ήξεραν τι γινόταν στο σπίτι τους

Δημοπρασία: Βίβλος “έπιασε” τιμή - ρεκόρ (εικόνες)

Πάτρα: Ιγκουάνα αναστάτωσε ολόκληρη γειτονιά (εικόνες)