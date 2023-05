Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Θα υπάρξει δικαιοσύνη και λογοδοσία των υπεύθυνων του παρακράτους

Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την οικονομία και τις υποκλοπές εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του στο Σύνταγμα.



Προειδοποίηση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι θα υπάρξει δικαιοσύνη και λογοδοσία των υπεύθυνων του παρακράτους, απηύθυνε από το Σύνταγμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Ξεκινώντας την ομιλία του ανέφερε: «Η σημερινή μας συγκέντρωσή κρίνει την παράσταση νίκης. Στο Σύνταγμα χτυπά η καρδιά της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της αλλαγής. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι την Κυριακή η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Την Κυριακή μπαίνει τέλος στο καθεστώς της αδικίας, στο καθεστώς της αισχροκέρδειας στο καθεστώς των ανισοτήτων. Την Κυριακή επιστρέφει στην πατρίδα μας η δικαιοσύνη, την Κυριακή μιλάει ο λαός και ο λαός γράφει ιστορία. Η σημερινή συγκέντρωση δείχνει την ελπίδα ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι έτοιμος να ζήσει με τον εφιάλτη της ακρίβειας, της αισχροκέρδειας, του παρακράτους. Η ελπίδα έχει γίνει απόφαση γιατί ο λαός μας δεν αντέχει άλλα τέσσερα χρόνια αδικίας. Δεν αντέχει να ξεσπιτώνονται οικογένειες για μερικές χιλιάδες ευρώ από το κόμμα που χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αντέχει να εξαϋλώνεται το εισόδημα την τρίτη εβδομάδα του μήνα. Δεν αντέχει να μην φθάνει η σύνταξη του συνταξιούχου για να πάρει ένα δώρο στα εγγόνια. Δεν αντέχεται το έλλειμμα της αξιοπρέπειας, να μην μπορεί ο εργαζόμενος να έχει ωράριο και δικαιώματα, ο μικρομεσαίος να μην μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του. Δεν αντέχεται να πουλάνε κάθε δομή κοινωνικής προστασίας, δεν αντέχεται η διάλυση του ΕΣΥ , οι τεχνητοί φραγμοί που σας βάζει η κυβέρνηση στους νέους με 20.000 παιδιά εκτός ΑΕΙ για να έχουν πελατεία τα κολλέγια».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «η διαφθορά, η έπαρση, το καθεστώς της αδικίας, το καθεστώς Μητσοτάκη, ήλθε η ώρα η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης να αποτελέσει τέλος παρελθόν. Θα έλεγα στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αρχίσει από τώρα να πακετάρει από το Μέγαρο Μαξίμου να ξηλώνει τα καλώδια του predator, τα πειστήρια του εγκλήματος. Από τη Δευτέρα το Μαξίμου θα γίνει στρατηγείο δημοκρατίας και δικαιοσύνης γιατί μία κυβέρνηση θα αναλάβει να κλείσει τις πληγές που αφήνει πίσω της η κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «κατέστησε το Μέγαρο Μαξίμου από μέγαρο της δημοκρατίας σε μέγαρο παρακράτους και των υποκλοπών. Ο ιστός της αράχνης παγίδευσε το μισό πολιτικό σύστημα, την στρατιωτική ηγεσία, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες. Στην πρώτη ζόρικη ερώτηση όμως ομολόγησε ότι ήταν μέγα σκάνδαλο το σκάνδαλο των υποκλοπών και ότι δεν υπήρχαν εθνικοί λόγοι για τις παρακολουθήσεις αλλά συνεχίζει να οργανώνει την επιχείρηση συγκάλυψης με συνενόχους στην κορυφή της δικαιοσύνης».

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «η Αλλαγή βρίσκεται στα χέρια των νέων» και ότι «από τη δική τους ψήφο εξαρτάται η Αλλαγή», καλώντας τους με την ψήφο τους στον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές «να στείλετε κουβά τις δημοσκοπήσεις που τρομοκρατούν την ελπίδα και να κάνετε εσείς έξωση στον κ. Μητσοτάκη από το Μέγαρο Μαξίμου». Τους είπε ότι αν θέλουν να τιμωρήσουν «το καθεστώς Μητσοτάκη, τον τρόπο που σας έχει φερθεί στα θρανία, στις πλατείες, στο μεροκάματο», ο μόνος τρόπος για να τιμωρηθεί «αυτό το καθεστώς», είναι «να ηττηθεί στις κάλπες - και ο μόνος τρόπος για να ηττηθεί, είναι να νικήσει τη Κυριακή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». «Η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πιο σκληρή, η πιο βαθιά αντισυστημική ψήφος, γιατί τελειώνει το καθεστώς Μητσοτάκη την Κυριακή και ταυτόχρονα ανοίγει την πόρτα στο μέλλον της νέας γενιάς», τόνισε.



«Με τα Τέμπη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο»

Αναφερθείς στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών σχολίασε ότι το βασικό χαρακτηριστικό του κ. Μητσοτάκη αυτά τα 4 χρόνια, είναι «ότι δε νοιάζεται». «Δε νοιάζεται για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη, για το φιλότιμο, ακόμα και για τις ζωές των ανθρώπων. Αλλά αυτό που έγινε με τη τραγωδία των Τεμπών, ομολογώ ότι ξεπέρασε κάθε προηγούμενο», είπε. Σχολίασε ότι δεν αναφέρθηκε μόνο στη διαχείριση και την «προσπάθεια συγκάλυψης» μετά το δυστύχημα, «στο μαύρο θέατρο που έστησαν. Με τον υπουργό να επιδεικνύει μια σάπια κονσόλα για τηλεδιοίκηση και με τον Καραμανλή των Τεμπών να παραιτείται, για να επανέλθει σε μερικές μέρες σαν να μη συμβαίνει τίποτε». Είπε ότι αναφέρεται «κυρίως στην προσβολή του κ. Μητσοτάκη στους συγγενείς των παιδιών που χάθηκαν. Στην περιφρόνηση του πένθους», «που χαρακτήρισε εργαλειοποίηση, τον δικαστικό αγώνα των συγγενών των θυμάτων για να βρούνε δικαίωση τα αδικοχαμένα παιδιά τους. Και τους κούνησε το δάχτυλο: 'Δεν δικαιολογεί ο θυμός τους τέτοιου είδους συμπεριφορές', μας είπε». «Πώς αλήθεια μετά από αυτό να μπορέσει κανείς να εμπιστευτεί τη ζωή του σε αυτόν τον άνθρωπο για άλλα 4 χρόνια; Πώς να του εμπιστευτεί τα παιδιά του και το μέλλον τους;», σχολίασε.



«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να παρεκκλίνει ούτε γραμμή απ' το Συμβόλαιο Αλλαγής»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από τους πολίτες να εγκρίνουν με την ψήφο τους το «Συμβόλαιο Αλλαγής» που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, «τον οδικό χάρτη της διακυβέρνησής μας, που δίνει τη δύναμη του ρεαλισμού στο όραμα της δικαιοσύνης». Υπογράμμισε ότι καθιστά «απολύτως σαφές», πως «το Συμβόλαιο της Αλλαγής, που ζητάμε από τον λαό να επικυρώσει, μας δεσμεύει όλους κατά γράμμα» και «δεν θα επιτρέψω και δε θα επιτρέψουμε σε κανένα και σε καμία, να παρεκκλίνει ούτε γραμμή από αυτό το Συμβόλαιο, είτε συνειδητά, είτε ασυνείδητα». Χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως «συμβόλαιο ανάσας, όχι μόνο για τους αδύναμους, αλλά και για τη μεσαία τάξη», προσδιορίζοντας ως «ηθική υποχρέωση να στηρίξουμε και να δώσουμε ανάσες, ειδικά στη μεσαία τάξη, που φορτώθηκε υπέρμετρα και άδικα όλα τα βάρη των μνημονίων και εξαπατήθηκε βάναυσα από τον κο Μητσοτάκη». «Της έταξε σαλόνια και την κατάντησε να ζει με κουπόνια», σχολίασε.

Σημείωσε ότι το Συμβόλαιο Αλλαγής είναι «πράξεις συγκεκριμένες, μετρημένες, κοστολογημένες, που δίνουν υπόσταση στη δικαιοσύνη» και ότι συνοπτικά, ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή σημαίνει: Αύξηση μισθών. Μείωση τιμών. Ρύθμιση χρεών. Και ένα Δίκαιο αποτελεσματικό ισχυρό κοινωνικό κράτος.

«Η καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα τους θέσει όλους προ των ευθυνών τους»

Παράλληλα έστειλε μηνύματα και προς τα κόμματα, τονίζοντας ότι το «Συμβόλαιο Αλλαγής» το απευθύνει και στις προοδευτικές δυνάμεις, γιατί θα είναι η βάση μιας ουσιαστικής συζήτησης την επομένη των εκλογών, μετά από νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, για τη συγκρότηση κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας μακράς πνοής και σταθερότητας, όπως είπε. Τόνισε ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι «εντολή προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις». «Είναι δικαίωμά τους να λένε ό,τι λένε σήμερα. Αλλά την Κυριακή, ένας θα μιλήσει, ο κυρίαρχος λαός. Και από Δευτέρα, θα κληθούμε να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες που μας αναλογούν, η καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα τους θέσει όλους προ των ευθυνών τους» σημείωσε.

Είπε ότι η απλή αναλογική θέτει το ερώτημα: «Ποιος θέλουμε να μας κυβερνά τα επόμενα 4 χρόνια»; Για να σχολιάσει: Λένε κάποιοι σύντροφοι μας από τα αριστερά, εντελώς ανιστόρητα, 'δεν υπάρχει διαφορά, το ίδιο είναι, είτε Μητσοτάκης, είτε ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια; Μπορείτε στα αλήθεια να πείτε στον εργαζόμενο που είδε τα εργασιακά του δικαιώματα να συνθλίβονται ότι 'δεν υπάρχει διαφορά';». Ρώτησε αν μπορούν να το πουν αυτό «στους εργαζόμενους που απειλούνται με απόλυση αν δεν ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ», στους νέους «που τους κόβουν την πρόσβαση στα πανεπιστήμια για να τους δώσουν πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια», στους μικρομεσαίους «που δε μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τις τράπεζες γιατί όλα τα δάνεια πηγαίνουν σε μια δεκαπεντάδα μεγάλων επιχειρήσεων», στα 700.000 νοικοκυριά «που αγωνιούν ότι θα χάσουν τα σπίτια τους στους πλειστηριασμούς», στους συνταξιούχους «που τους στέρησαν τη 13η σύνταξη και τα αναδρομικά».

Απευθυνόμενος εν συνεχεία εμμέσως πλην σαφώς στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ανέφερε: «Πείτε στους δημοκρατικούς πολίτες, ότι το μέτωπό σας είναι διπλό, δεν είναι μόνο εναντίον της δεξιάς, της χειρότερης δεξιάς από τη μεταπολίτευση και μετά. Και πείτε τους ότι η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση που επιθυμείτε, θα γίνει πράξη με τον Βορίδη, τον Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και τον αρχιερέα των υποκλοπών που σας παρακολουθούσε».

«Επειδή όμως - συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας - ούτε οι μεν, ούτε οι δε, μπορείτε να τα πείτε όλα αυτά στ' αλήθεια, γι' αυτό αφήστε τους ανιστόρητους διμέτωπους και ελάτε από Δευτέρα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, μετά τη μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και του λαού, που θα ανοίξει το δρόμο για το σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Ελάτε να παραμερίσουμε τις διαφορές μας, σας απευθύνουμε χείρα συνεννόησης, συνεργασίας για να πάμε τη χώρα μπροστά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησε ότι «η ελπίδα έχει γίνει πια απόφαση. Γιατί δεν αντέχει ο λαό μας άλλα 4 χρόνια αλαζονείας, αδιαφορίας και εξαπάτησης».

Απευθυνόμενους και στους ψηφοφόρους της ΝΔ, τους έθεσε το ερώτημα: «Έχει σχέση αυτή η συμπεριφορά με τους δικούς τους κώδικες αξιών, έχει σχέση με τις αξίες της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλή, η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που κρυφακούει από το Μαξίμου τους υπουργούς του, και που προσβάλλει έτσι τους χαροκαμένους γονείς;». Σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης τους ζητά να του δώσουν με την ψήφο τους «συγχωροχάρτι, για να ξεπλυθεί και να πράξει πολύ χειρότερα τα επόμενα 4 χρόνια, αναβαπτισμένος με τη δική σας συνενοχή». «Θα του κάνετε αυτή τη χάρη; Θα γίνετε συνένοχοι;» ρώτησε.

Απευθυνόμενος «και σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, που έχουν καταλάβει πόσο επιζήμιο είναι να έχουμε άλλα 4 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη», και που «μπορεί να έχουν τις επιφυλάξεις τους, ακόμη και τις διαφωνίες τους με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», τους κάλεσε να καταλάβουν ότι «μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την Κυριακή, μπορεί να διασφαλίσει ότι θα λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι του παρακράτους και ότι θα αφεθεί η δικαιοσύνη απερίσπαστη, να δώσει δικαίωση για το έγκλημα των Τεμπών». «Εδώ λοιπόν δε χωράνε ίσες αποστάσεις», υπογράμμισε.

«Με οδηγό το Συμβόλαιο Αλλαγής»

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στέκεται μπροστά στο λαό με όπλο την εντιμότητα, «με τα διαπιστευτήρια της διαδρομής μας» και «χωρίς ένα λεκέ στο πολιτικό μας μητρώο». Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια που άλλοι την έριξαν, άφησε στα ταμεία 37 δισ., «βάλαμε πάνω απ' όλα, τη σωτηρία της κοινωνίας και της πατρίδας». Ζήτησε την ευκαιρία «να κυβερνήσουμε για πρώτη φορά χωρίς Σόιμπλε και τρόικες», «να κυβερνήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας». Είπε ότι παρά τις δυσκολίες, είναι αποφασισμένος όσο ποτέ: «έχουμε τη θέληση, το σχέδιο, την εμπειρία, την αποφασιστικότητα, να κάνουμε πράξη τα θέλω μας. Διότι τώρα και ξέρουμε και μπορούμε».

Αναφερθείς στις προγραμματικές προτεραιότητες με «οδηγό το Συμβόλαιο Αλλαγής», ο κ. Τσίπρας μίλησε για: 'Αμεση αύξηση του κατώτατου μισθό στα 880 ευρώ και θέσπιση ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, αύξηση 10% των μισθών στο δημόσιο τομέα, επαναφορά της 13ης σύνταξης και απόδοση των αναδρομικών στους συνταξιούχους «και να δώσουμε τη δυνατότητα να παίρνουν αυξήσεις -απ' τον δικό μας νόμο - όλοι οι συνταξιούχοι, και αυτοί που στερήθηκαν τις αυξήσεις τώρα, όταν έδωσε ο κ. Μητσοτάκης. Μίλησε για κατάργηση της «εργασιακής ζούγκλας», αποκατάσταση του 8ωρου, των πληρωμένων υπερωριών, του ΣΕΠΕ, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ενίσχυση του ΕΣΥ, αύξηση στο 7% των δαπανών για την Υγεία, αμοιβές στους γιατρούς και το προσωπικό, τις αμοιβές που το λειτούργημά τους απαιτεί. Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, κατάργηση της Ελάχιστης Βάσεις Εισαγωγής από φέτος, πρόσληψη καθηγητών και διπλασιασμό των καθηγητών στα ΑΕΙ σε βάθος 4ετίας. Καταπολέμηση της ακρίβειας με άμεση μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, αυστηρούς ελέγχους στην αγορά. Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, προστασία της πρώτης κατοικίας, της επαγγελματικής στέγης και της αγροτικής γης. Ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου της ΔΕΗ και αποτροπή ιδιωτικοποίησης του νερού, δημόσιο πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα. Μέτρα ελάφρυνσης και στήριξης στις μητέρες και τα νέα ζευγάρια, στήριξη του Πολιτισμού, στήριξη των ατόμων με αναπηρία με γενναία αύξηση των επιδομάτων τους, μεταρρύθμιση του συστήματος διάγνωσης και πιστοποίησης, εξασφάλιση προσωπικού βοηθού ή φροντιστή, ακόμα και σε 24ωρη βάση. Προστασία του περιβάλλοντος, επένδυση σε νέο μοντέλο ανάπτυξης, στις ενεργειακές κοινότητες για όλους, στις ΑΠΕ. Ο κ. Τσίπρας, μίλησε επίσης για αλλαγή του κράτους, αποκατάσταση των κανόνων, διαφάνεια παντού. «Μόνο εμείς μπορούμε, γιατί δεν γεννηθήκαμε έχοντας την πεποίθηση ότι είναι ιδιοκτησία μας, αλλά με την πεποίθηση ότι το κράτος ανήκει μονάχα στο λαό και αυτόν πρέπει να υπηρετεί», τόνισε.

Επισήμανε ότι ήδη είναι έτοιμη η πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για άμεση υλοποίηση τριών μέτρων: Αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως ότου θεσμοθετηθεί και υλοποιηθεί η νομοθετική ρύθμιση των χρεών. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και μηδενισμό του σε συγκεκριμένα είδη πρώτης ανάγκης, και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής από αυτή την εξεταστική περίοδο.

