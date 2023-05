Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας για Χρυσή Αυγή: Στόχος μας να πάρουμε τους ψηφοφόρους της

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και έκανε εκ νέου έκκληση στους νέους να πάνε να ψηφίσουν.

Την εκτίμησή του ότι "μπορεί να έχουμε αποτέλεσμα από αυτές τις εκλογές" εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας ξεκινώντας τη συνέντευξη του σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Ο Αλ.Τσίπρας σχολιάζοντας για ακόμα μια φορά ότι ο πρωθυπουργός δεν αποδέχτηκε την πρόταση του καναλιού για ένα ντιμπέιτ μεταξύ τους και τη δέσμευση του ότι θα γίνει πριν από τις επόμενες, είπε με νόημα: "Θα ήθελα να μην υπάρξουν άλλες εκλογές", ενώ ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις που που δε δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση, υπογράμμισε πως "οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις" και "οι εκλογές είναι εκλογές".

"Σήμερα είναι Τετάρτη και την Κυριακή έχουμε εκλογές. Υπάρχουν οι μετρήσεις, αλλά στις δημοκρατίες οι ψήφοι μετράνε και όχι οι μετρήσεις. Αν δεν ήταν έτσι, θα βγάζαμε τις δημοσκοπήσεις και δεν θα κάναμε τον κόπο να πάμε στην κάλπη. Το ίδιο έγινε και πριν από μια εβδομάδα. Θα είχαμε τον Κιλιντζάρογλου τώρα πρώτο και ίσως και Πρόεδρο. Έχουμε όμως δεύτερο γύρο για τον Ερντογάν", σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας, ενώ πρόσθεσε πως το "κρίσιμο θέμα" είναι "ποιοι θα πάνε στην κάλπη".

"Αν το 12%, που περίπου είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις το κομμάτι των αναποφασίστων, πάει στην κάλπη. Και κυρίως εάν οι νέοι άνθρωποι, που είναι 450.000 ψηφοφόροι, πάνε στην κάλπη", τόνισε και απηύθυνε και πάλι έκκληση "στους νέους, τους αναποφάσιστους, να πάνε στην κάλπη για να διαψεύσουν αυτό το αποτέλεσμα".

"Διότι εάν δεν διαψεύσουν αυτό το αποτέλεσμα, εάν δεν διαψεύσουν τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει να κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον Τσίπρα. Θα έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια έναν πρωθυπουργό που δεν νοιάζεται, δεν νιώθει. Είναι αλαζόνας", συμπλήρωσε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει τους ψηφοφόρους που είχαν σκοπό να κατευθυνθούν προς τη Χρυσή Αυγή στις προσεχείς εκλογές.

Συγκεκριμένα είπε: «Η μάχη με τον φασισμό είναι μια καθημερινή μάχη. Και στόχος δικός μας είναι αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν τη Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε από τις γραμμές της Ακροδεξιάς και από τις γραμμές της αντιδημοκρατικής ιδεολογίας και στάσης και να τους εξηγήσουμε ότι δεν αντισυστημικό πράγμα να ψηφίζεις Χρυσή Αυγή. Δεν είναι καθόλου αντισυστημικοί αυτοί που συναγελάζονται με δικαστές ξαφνικά.

Ο κ. Κανελλόπουλος παραλίγο να είναι επικεφαλής τους, ήταν αρχιδικαστής και αυτός. Άρα λοιπόν, τους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι επείσθησαν από τη Χρυσή Αυγή το προηγούμενο διάστημα και υιοθέτησαν κομμάτι της πρακτικής της και της ιδεολογίας της, δίνουμε έναν καθημερινό αγώνα να τους κερδίσουμε, δεν τους βάζουμε απέναντι. Βάζουμε απέναντι τους εγκληματίες, τους δολοφόνους, τις πρακτικές τους».

