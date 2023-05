Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Η Θεσσαλονίκη δείχνει τη νίκη, την Κυριακή τα ψέματα τελειώνουν

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε έκκληση στις νέες και τους νέους "να πάνε την Κυριακή στις κάλπες. Τι είπε για τις συνεργασίες, τις υποκλοπές και την τραγωδία στα Τέμπη.

"Υπάρχουν συγκεντρώσεις όπου μιλάει ο ομιλητής, υπάρχουν συγκεντρώσεις όπου συνομίλησε με το πλήθος, υπάρχουν συγκεντρώσεις που μιλάει το πλήθος και αυτή είναι μία τέτοια συγκέντρωση σήμερα. Η Θεσσαλονίκη δίνει το μήνυμα της νίκης, είναι παράσταση νίκης η σημερινή μας συγκέντρωση"

Με τα παραπάνω λόγια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, άρχισε την ομιλία του στην προεκλογική συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, η οποία, τελικά, δεν έγινε στο περίπτερο 17 της ΔΕΘ, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά σε ανοιχτό χώρο μπροστά από τον Πύργο του ΟΤΕ.

"Η Θεσσαλονίκη μας δείχνει τη νίκη ! Μας τη δείχνει καθαρά σήμερα. Την Κυριακή τα ψέματα τελειώνουν. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Ξημερώνουν μέρες δικαιοσύνης, μέρες δημοκρατίας, μέρες αξιοκρατίας. Ξημερώνουν οι μέρες του λαού", τόνισε και συνέχισε: "Η αντίστροφη μέτρηση για το καθεστώς Μητσοτάκη έχει αρχίσει. Πέντε μέρες έμειναν για να υπογράψει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του την αλλαγή. Την αλλαγή στη ζωή μας. Την αλλαγή με δημοκρατία και δικαιοσύνη. Και μετά τη σημερινή μας συγκέντρωση, λέω αν μας το ζητήσει, να μη φανούμε αγενείς.Να στείλουμε βοήθεια να μαζέψει τα πράγματα του από το Μαξίμου.Να μαζέψει και τα καλώδια των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων. Γιατί από Δευτέρα το Μαξίμου θα ανοίξει τις πόρτες του στη δημοκρατία. Θα γίνει επιτελείο της μεγάλης προσπάθειας για αλλαγή και δικαιοσύνη".

Ο κ. Τσίπρας προχώρησε σε σύγκριση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και υπογράμμισε: "Πολίτες της Θεσσαλονίκης, κρίνετε και συγκρίνετε, μας είπε πριν λίγες μέρες ο απερχόμενος πρωθυπουργός. Τη ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον Μητσοτάκη με τον Τσίπρα. Πολύ ωραία τα είπε. Ας κρίνουμε, λοιπόν, και ας συγκρίνουμε. Αποφεύγει σαν ο διάολος το λιβάνι μια τηλεοπτική αναμέτρηση μαζί μου, να γίνει πιο εύκολη η σύγκριση. Αλλά, έστω κι έτσι, ας συγκρίνουμε εμείς. Πάμε λοιπόν να συγκρίνουμε: Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, η παράταξή σας, χρεοκοπήσατε τη χώρα. Βυθίσατε την οικονομία στο βάλτο και την κοινωνία στην απόγνωση. Εμείς βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία. Την απελευθερώσαμε από τα μνημόνια και την επιτροπεία. Εσείς αφήσατε τα ταμεία άδεια, να μην μπορούμε να πληρώσουμε ούτε τις συντάξεις. Εμείς τα παραδώσαμε γεμάτα.Τα βρήκατε με 37 δισεκατομμύρια. Χάρη στο σεβασμό μας για το τελευταίο ευρώ του λαού. Χάρη στα καθαρά μας χέρια. Και κυρίως, εσείς λεηλατήσατε τη κοινωνία.Εμείς στηρίξαμε τη κοινωνία όρθια εν μέσω θυέλλης".

Ο Αλέξης Τσίπρας απηύθυνε έκκληση στις νέες και τους νέους "να πάνε την Κυριακή στις κάλπες και με την ψήφο τους να στείλουν στο σπίτι του τον κ. Μητσοτάκη".

"Θέλω σήμερα να απευθυνθώ ιδιαίτερα στις νέες και στους νέους και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που είχαμε την αυταρχική συμπεριφορά της αστυνομίας, μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, στους φοιτητές που διαδηλώνουν, στους φοιτητές που διασκεδάζουν. Θέλω να απευθυνθώ στις νέες και τους νέους της Θεσσαλονίκης που πριν από λίγες μέρες βούλιαξαν την πλατεία Αριστοτέλους για να διεκδικήσουν το νερό δημόσιο αγαθό", είπε και συνέχισε: "Θέλω να απευθυνθώ στις νέες και τους νέους και να τους πω, η δική σας συμμετοχή θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Πηγαίνετε στην κάλπη για να ρίξετε στον κουβά τις δημοσκοπήσεις, πηγαίνετε στην κάλπη για να στείλετε στο σπίτι του τον κύριο Μητσοτάκη, πηγαίνετε στην κάλπη για να φέρετε την αλλαγή. Όλες οι μεγάλες κατακτήσεις έγιναν με τη νεολαία στην πρώτη γραμμή".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απευθύνθηκε στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου και σημείωσε πως "το Συμβόλαιο Αλλαγής απευθύνεται και σε κάθε πολίτη, αλλά και σε κάθε προοδευτική δύναμη που είναι σε θέση να συλλάβει τις ανάγκες των καιρών, που δεν παίζει παιγνίδια κάνοντας δώρο στον κ. Μητσοτάκη, με "Δήμητρες" και σχέδια Σόιμπλε και δεν παγιδεύεται σε διμέτωπους βολικούς για το καθεστώς, γιατί οι εργαζόμενοι θέλουν να ξέρουν τι τους ξημερώνει τη Δευτέρα".

"Δεν μπορεί να μας λένε τι Πλαστήρας τι Παπάγος, τι ΣΥΡΙΖΑ τι Νέα Δημοκρατία. Όπως, επίσης, δεν μπορούν κάποιοι να μας λένε ότι έχουν, και μάλιστα κατά αποκλειστικότητα, την πνευματική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και να μην τηρούν τη βασική του αρχή ότι δεν έκανε διμέτωπο και είχε μόνο ένα μέτωπο απέναντι στη δεξιά. Έτσι και εμείς ένα μέτωπο έχουμε μόνο απέναντι στη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη. Απλώνουμε το χέρι συνεργασίας σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις αλλά και σε κάτι δημοκρατικό προοδευτικό πολίτη που θέλει να αλλάξει η ζωή του την επόμενη μέρα", τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Είπε, ακόμα, πως "η αλλαγή δεν είναι ένα σύνθημα του χθες γιατί έχει γίνει ανάγκη του σήμερα, γιατί την έκανε επίκαιρη η χειρότερη δεξιά κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, δεν είναι σύνθημα, είναι προσδοκία, είναι ελπίδα".

Για τον πρωθυπουργό τόνισε πως "τις τελευταίες μέρες συμπτώματα πανικού" και πρόσθεσε: "Είναι περίεργο, αφού για κάποιον που θέλει να πείσει ότι καλπάζει προς τη νίκη. Κι έχει καταφύγει στην τελευταία γραμμή άμυνας όλων των αυταρχικών καθεστώτων. Στο φόβο. Στη διασπορά του φόβου. Προσέξτε, λέει, η αλλαγή σημαίνει περιπέτειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει περιπέτειες. Ενώ το καθεστώς του σημαίνει σταθερότητα. Εδώ ξέρετε τι συμβαίνει; Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αλλά ως φάρσα. Πάντα στην ιστορία μας δυνάστες, κατακτητές, αυταρχικά καθεστώτα, έλεγαν ακριβώς το ίδιο. Μην αντιστέκεστε, μην ξεσηκώνεστε, μη μιλάτε, μην ονειρεύεστε καν, γιατί αυτό συνεπάγεται περιπέτειες. Αλλά ο λαός μας έχει και μνήμη και κρίση. Περιπέτεια είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Με τεράστιο κόστος και όχι μόνο οικονομικό. Κόστος αξιοπρέπειας. Ακόμα και κόστος ζωής. Γιατί δεν υπάρχει σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς δημοκρατία, χωρίς κοινωνική συνοχή".

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών τόνισε την ανάγκη "να υπάρξει κάθαρση και φως στο μεγαλύτερο σκάνδαλο εναντίον της δημοκρατικής λειτουργίας από τη μεταπολίτευση και μετά" και δήλωσε πως "κάθαρση θα έχουμε μόνο με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, ενώ με νίκη της ΝΔ θα έχουμε συγκάλυψη και δε θα μάθουμε ποτέ ποιος σήμερα κρατά τα στοιχεία των παρακολουθήσεων για να εκβιάζει το μισό πολιτικό και επιχειρηματικό σύστημα".

Γι αυτό, είπε, "καλούμε και τον κ. Ανδρουλάκη να αφήσει τους διμέτωπους και τις ίσες αποστάσεις, αν θέλει στ΄αλήθεια οι υπεύθυνοι του παρακράτους να λογοδοτήσουν, δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις, μόνο με προοδευτική κυβέρνηση αυτό θα γίνει πράξη".

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών όπου έχασαν τη ζωή τους αρκετοί φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη διαχείριση που έκανε και για τις ευθύνες σχετικά με τα προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και δεσμεύτηκε για δικαίωση των 57 αδικοχαμένων ψυχών.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εκλογές θα κριθούν για λίγες χιλιάδες ψήφους γι αυτό κάλεσε τα μέλη, τα στελέχη του κόμματος και τους υποψήφιους βουλευτές να εντείνουν τον αγώνα τους στους χώρους εργασίας, σε κάθε χωριό, σε κάθε σπίτι.

Ταυτόχρονα έθεσε το δίλημμα των εκλογών: "Αλλαγή ή Μητσοτάκης άλλα τέσσερα χρόνια; ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ή συνέχεια της αδικίας και της εκμετάλλευσης;"

Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ενθουσιασμένος από τον όγκο και τον παλμό της συγκέντρωσης, σε βαθμό, όπως είπε, που δεν ήθελε να φύγει από το βήμα. "Κανονικά εγώ θα έπρεπε τώρα να κλείσω αυτή την ομιλία, αλλά δεν θέλω να φύγω από το βήμα, διότι η δική σας παρουσία του είναι μήνυμα αισιοδοξίας μου δίνει δύναμη. Δεν έχουμε ξανακάνει τόσο μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και δεν θέλω να φύγω από το βήμα", σημείωσε.

Η προεκλογική συγκέντρωση ολοκληρώθηκε αφού ανέβηκαν στην εξέδρα οι υποψήφιοι βουλευτές, στην Α΄ και Β΄ εκλογική περιφέρεια, δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για επίθεση σε μέλος του από «χρυσαυγίτες» στο Ζεφύρι

Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που συνοδεύεται από μία φωτογραφία, αναφέρονται τα εξής:

«Σήμερα το απόγευμα, χρυσαυγίτες επιτέθηκαν και χτύπησαν άγρια μέλος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία σε περιοδεία στο Ζεφύρι, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Τα τάγματα εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής άρχισαν να αποθρασύνονται ξανά και να βιαιοπραγούν κατά αριστερών και δημοκρατικών πολιτών, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή αντίδραση από την πολιτεία. Κι ενώ προηγουμένως ο καταδικασμένος Κασιδιάρης είχε μείνει ανεξέλεγκτος επί τρία χρόνια να κάνει πολιτική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι όλα τα δημοκρατικά κόμματα θα καταδικάσουν άμεσα αυτή τη φασιστική επίθεση».

