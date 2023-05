Οικονομία

Εκλογές - Τσίπρας: μηδενικό ΦΠΑ σε είδη άμεσης ανάγκης, προανακριτική για τις υποκλοπές

Τι ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας σε διακαναλική συνέντευξη που πραγματοποίησε.

«Ο λαός έχει μνήμη και εμπειρία, γνωρίζει ποιοι μας έβαλαν στα μνημόνια και ποιοι το 2015 άφησαν τη χώρα με άδεια ταμεία και ποια κυβέρνηση κατάφερε να βγάλει τη χώρα απ' τα μνημόνια, να ρυθμίσει το χρέος και να αφήσει 37 δισ. στα δημόσια ταμεία. Έχω πλήρη επίγνωση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και δυσκολιών της χώρας, είμαι σε διαρκή επαφή αυτά τα 4 χρόνια με Ευρωπαίους αξιωματούχους», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της διακαναλικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί εν όψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Το πρόγραμμα μας είναι απόλυτα κοστολογημένο και έχει στόχο να διαλύσει το σύστημα της αισχροκέρδειας», τόνισε.

Μίλησε για «πρεμούρα» του κ. Μητστοτάκη να δημιουργήσει την εικόνα ότι κοστίζει ακριβά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρισε «αθλιότητα να περιφέρουν ένα ιδιωτικό έγγραφο που φτιάχτηκε στα γραφεία του Μαξίμου και να λένε ότι είναι έγγραφο του ΓΛΚ». Σημείωσε ότι το κόστος του προγράμματος σε ετήσια βάση είναι περίπου 5,5 δισ. «Το κόστος αυτό είναι βιώσιμο, γιατί κάθε πρόγραμμα έχει σκέλος δαπανών και εσόδων», είπε, τονίζοντας ότι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη και θα υπάρξει νέος μηχανισμός στην πηγή ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα υπερκέρδη. Είπε μεταξύ άλλων ότι θα κοστίσει 1,5 δισ. η μείωση του ΕΦΚ σε ετήσια βάση και 1, 4 δισ. σε ετήσια βάση η μείωση του ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι 4 δισ. ήταν η αύξηση των εσόδων από τον υψηλό ΦΠΑ μόνο το '22.

Επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έτοιμη μια ΠΝΠ με τρία άρθρα: Το πρώτο είναι η αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας -μηδέν το δημοσιονομικό κόστος. Το δεύτερο έχει να κάνει με την κατάργηση της Ελάχιστης Βάσεις Εισαγωγής -μηδέν το δημοσιονομικό κόστος. Το τρίτο είναι μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ που από τότε που θα εφαρμοστεί έως το τέλος του έτους, δηλαδή για έξι μήνες, είναι 1,4 δισ., είπε.

«Θέλω κυβέρνηση σταθερή, μακράς πνοής»

Ερωτηθείς για τις συνεργασίες υποστήριξε ότι το πρώτο με το τρίτο κόμμα θα έχει τη δυνατότητα να φτιάξει συγκυβέρνηση. Αν είναι η ΝΔ πρώτη ο κ. Μητστοτάκης θα επιδιώξει να φτιάξει κυβέρνηση δεν θα το ρισκάρει, εκτίμησε. Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος θα έχουμε κυβέρνηση, τόνισε, προσθέτοντας ότι η προοδευτική κυβέρνηση θα στηρίζεται σε ένα πρόγραμμα για ανάταξη της οικονομίας, στήριξη της κοινωνίας, επαναφορά της δημοκρατίας στην εξουσία.

«Δεν είναι το όραμα μου ούτε το σχέδιο μου να φτιάξω μια κυβέρνηση που θα στηρίζεται στην ανοχή ενός κόμματος. Θέλω κυβέρνηση σταθερή, μακράς πνοής», σημείωσε. Σχολίασε ότι «ο κ. Βαρουφάκης αυτοεξαιρέθηκε από το προσκλητήριο των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων». «Αν δεν υπήρχε ο κ. Βαρουφάκης, ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να τον εφεύρει. Ήταν το αλτερ έγκο του σε όλη την προεκλογική περίοδο. Με την εμμονή του έκανε πολύ μεγάλο δώρο. Δεν ξέρω αν ήταν συνενοημένοι ή αν απλά ήταν μια χρήσιμη προσφορά του κ. Βαρουφάκη στον κ. Μητσοτάκη», σχολίασε.

Οι νέοι άνθρωποι την τελευταία 4ετία «στοχοποιήθηκαν»

Την άποψη ότι οι νέοι άνθρωποι την τελευταία 4ετία «στοχοποιήθηκαν» από την κυβέρνηση εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο πιστεύει ότι οι νέοι αυτή τη φορά θα προσέλθουν στις κάλπες. «Πέρασε μια 4ετια στοχοποίησης για τους νέους ακόμα και για τη διασπορά κορονοϊού. Ζήσανε στο πετσί τους μια πολιτική εχθρότητας, συντριβής των ονείρων και των δικαιωμάτων τους», είπε ενώ επισήμανε και πάλι την «πρωτοφανή θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής» αλλά και την «εργασιακή ζούγκλα» και τα «περιστατικά αυταρχισμού». «Έχουν πολλούς λόγους να αξιοποιήσουν το όπλο τους, που είναι η ψήφος τους», είπε, τονίζοντας επίσης ότι στις μετρήσεις σε νέους 17-45 ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται σημαντικά. «Η συμμετοχή θα κρίνει το αποτέλεσμα, το οποίο είναι απολύτως ανοιχτό τώρα», προσέθεσε.

Μηδενικό ΦΠΑ σε είδη άμεσης ανάγκης

Σε ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ και κατά πόσο είναι αποτελεσματικό μέτρο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε πως είναι «πολύ δύσκολο κανείς να προσπαθήσει να υπερασπιστεί ένα επιχείρημα που δεν έχει καμία λογική». Σημείωσε ότι ακόμα και ο πρωθυπουργός μείωσε τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως την οικοδομή και το τουριστικό πακέτο, προκειμένου ν' αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Το ίδιο, είπε, θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να πέσουν οι τιμές σε βασικά προϊόντα. «Μην προσπαθούμε να συγκρουστούμε με την κοινή λογική», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι σε είδη άμεσης ανάγκης ο ΣΥΡΙΖΑ θα θεσπίσει μηδενικό ΦΠΑ, ενώ όπως είπε ιδιαιτέρως σημαντικό είναι να γίνονται «ουσιαστικοί έλεγχοι» και όχι «έλεγχοι μαϊμού» «όπως κάνει τώρα το υπουργείο Ανάπτυξης».

Στην εξωτερική πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει τη χώρα στις ράγες της εθνικής γραμμής

Για τις εξελίξεις στην Αλβανία με τη σύλληψη του Φρέντι Μπελέρη, ο Αλ. Τσίπρας είπε μεταξύ άλλων πως επί διακυβέρνησης του, όταν ο Έντι Ράμα ζητούσε να κάνει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα κι εκείνος στα Τίρανα, «δεν το έκανα γιατί είχα θέσει ως όρο την προώθηση των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνική μειονότητας στην Αλβανία». «Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης 4 χρόνια για τα δικαιώματα; Το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η επικοινωνία. Ιδιωτική εξωτερική πολιτική; Πού είναι τα εθνικά μας συμφέροντα; Και έχει το θράσος να εγκαλεί εμάς για τον πατριωτισμό μας;», είπε μεταξύ άλλων.

Μίλησε για υποκρισία και φαρισαϊσμό στην προεκλογική στάση του κ. Μητσοτάκη το '19 και τη στάση του ως πρωθυπουργού για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που τώρα την τηρεί, όπως είπε.

Είπε ότι στην εξωτερική πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει τη χώρα στις ράγες της εθνικής γραμμής: πυλώνας σταθερότητας, γέφυρα συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα η υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και δικαίων θα είναι αδιαπραγμάτευτη «όπως ήταν και τα 4 χρόνια που κυβερνήσαμε».

Σύσταση Προανακριτικής για διαλεύκανση της υπόθεσης των υποκλοπών

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι υπάρχει θέμα εκβιασμού του πολιτικού κόσμου μέσω των υποκλοπών, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι «μιλάμε για ωμή παραβίαση του κράτους δικαίου, αποδεδειγμένη παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών με στοιχεία». «Έχουμε την παρακολούθηση από ένα κέντρο που ήταν υπό τον έλεγχο του πρωθυπουργού μέσα απ' το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης το συγκάλυπτε 9 μήνες, έκανε Εξεταστική για να το συγκαλύψει επικαλούμενος το εθνικό απόρρητο» είπε και προσέθεσε ότι ήρθε προχθές στο ντιμπέιτ και «ομολόγησε» ότι είναι σκάνδαλο και ότι δεν υπήρξε εθνικός λόγος της παρακολούθησης, άρα δεν υπήρχε λόγος επίκλησης του εθνικού απορρήτου, ανέφερε.

«Ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να καταστήσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους συνένοχους στη συγκάλυψη», είπε.

Παράλληλα σημείωσε ότι 9 μήνες τώρα «με ευθύνη και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχουμε μια έρευνα όπου δεν έχει κληθεί ούτε ένας ύποπτος», προσθέτοντας ότι «η αρμόδια εισαγγελέας της ΕΥΠ υπέγραφε παρανόμως αφού δεν υπήρχε εθνικός λόγος της παρακολούθησης και είναι ακόμη στη θέση της».

Υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο θέμα που πρέπει να απασχολήσει τον πολιτικό κόσμο «αφορά τη συγκάλυψη και το πού βρίσκονται τα στοιχεία των παρακολουθήσεων» του μισού πολιτικού συστήματος και οικονομικού κόσμου και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως είπε. «Όποιος κρατά αυτά τα χιλιάδες gigabyte στα χέρια του έχει τη δυνατότητα να εκβιάζει το πολιτικό και οικονομικό σύστημα την επόμενη δεκαετία και να κάνει κακό και στα εθνικά μας θέματα».

«Αν έρθει η ΝΔ πρώτο κόμμα θα υπάρξει συγκάλυψη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα με προοδευτική πλειοψηφία μια από τις πρώτες κινήσεις είναι να προχωρήσουμε προς την κάθαρση του δημόσιου βίου» είπε και σημείωσε: «Γιατί ο κ. Ανδρουλάκης μιλά για Εξεταστική; Έγινε Εξεταστική. Θα πρέπει να πάμε σε Προανακριτική. Τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται οφείλουν να λογοδοτήσουν. Με βάση όσα το Σύνταγμα ορίζει θα προχωρήσουμε στη Βουλή στη σύσταση Προανακριτικής στην κατεύθυνση της διαλεύκανσης. Όχι μόνο για να μάθουμε ποιος αλλά και πού βρίσκονται αυτά τα τεκμήρια. Ελπίζω να το αποδεχθεί ο κ. Ανδρουλάκης».

Ο κ. Μητσοτάκης “ ζητά την ψήφο των συντηρητικών ψηφοφόρων” προκειμένου να γίνουν “ συνένοχοι σ’ ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης”

«Μια από της κοινωνικές κατηγορίες που εξαπατήθηκε βάναυσα μετά τη μεσαία τάξη είναι οι συνταξιούχοι», υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας σε ερώτηση σχετικά με την απήχηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κοινωνία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ότι στα πρώτα δύο μνημόνια έγινε το 80-85% των περικοπών των συντάξεων αλλά και ότι την τελευταία τετραετία ο κ. Μητσοτάκης τους «εξαπάτησε» γιατί κατήργησε τη 13η σύνταξη που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έδωσε πίσω τα αναδρομικά. «Έχουν κάθε λόγο να τον τιμωρήσουν» είπε, ενώ προσέθεσε ότι έχουν πολλούς λόγους και να στηρίξουν τον ΣΥΡΙΖΑ για να προχωρήσει στην αποκατάσταση των μέτρων αυτών.

Σε επόμενη ερώτηση και πάλι για τις υποκλοπές, ο Αλ. Τσίπρας τόνισε πως «μόνο» ο κ. Μητσοτάκης έχει την «απόλυτη γνώση και ευθύνη» να απαντήσει για το πού βρίσκονται αυτά τα στοιχεία, αλλά, όπως σχολίασε «ο ίδιος επιδιώκει τη συγκάλυψη». Τον κατηγόρησε ότι επικαλέστηκε άγνοια και τώρα «ζητά την ψήφο των συντηρητικών ψηφοφόρων» προκειμένου να γίνουν «συνένοχοι σ' ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης». Όσον αφορά, δε, το κατά πόσο είναι παγιδευμένο το πολιτικό και οικονομικό σύστημα της χώρας, σχολίασε ότι «αν ήξερα ότι κάποιος έχει προσωπικά μου δεδομένα, δεν θα αισθανόμουν καλά».

Μια προοδευτική κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία και θα δημιουργήσει βιώσιμη προοπτική που θα φέρει και την επενδυτική βαθμίδα

«Δεν πρόκειται να δεχτούμε εμείς τη λεηλασία της κατοικίας και της περιουσίας της μεσαίας τάξης», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ερωτηθείς για το ζήτημα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. Προσέθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχεΙ παρουσιάσει ολιστικό σχέδιο για την αντιμετώπιση «του μεγάλου προβλήματος της οικονομίας, το ιδιωτικό χρέος, που είναι μια βραδυφλεγής βόμβα».

Για να τελειώνουν τα ψέματα, είπε, υπήρχε πλαίσιο προστασίας από το 2010 έως το '21-'22 και έπαψε να υπάρχει με τοΝ νέο Πτωχευτικό που ψήφισε η ΝΔ. Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε εν συντομία τις βασικές προβλέψεις του σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ για τις ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία της πρώτης κατοικίας, κάνοντας λόγο για σχέδιο που δίνει λύση, η οποία είναι ρεαλιστική και μπορεί να δώσει διέξοδο.

Ερωτηθείς για τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν και το ζήτημα της επενδυτικής βαθμίδας, ο κ. Τσίπρας επανέλαβε ότι έχει πλήρη επίγνωση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Υποστήριξε ότι το '19 χάθηκε η ευκαιρία να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα η χώρα «γιατί γυρίσαμε στις παλιές δοκιμασμένες νεοφιλελεύθερες συνταγές που είχαν οδηγήσει και στη χρεοκοπία». Προσέθεσε ότι «η οικονομία δεν πάει τόσο καλά όσο νομίζουμε, ο αναπτυξιακός ρυθμός είναι ακριβώς εκεί που τον αφήσαμε εμείς το '19». Σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απολογηθεί, γιατί ενώ δεν είχε μείνει τίποτε άλλο ανολοκλήρωτο από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει, πέρα από την επενδυτική βαθμίδα, εκείνος ενώ το υποσχέθηκε, απέτυχε.

Σημείωσε ότι μια προοδευτική κυβέρνηση θα καταφέρει να στηρίξει την κοινωνία και να δημιουργήσει βιώσιμη προοπτική που θα φέρει και την επενδυτική βαθμίδα παράλληλα με ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που θα αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας.

Αν θέσει ζήτημα προσώπου ο κ. Ανδρουλάκης και δεν δημιουργηθεί η προοδευτική κυβέρνηση “ θα έχει χαθεί μια σημαντική ευκαιρία για τον τόπο”

Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ο Αλέξης Τσίπρας αρνήθηκε ότι το μήνυμα προς τα παιδιά είναι να κλείσουν τα βιβλία. «Ίσα-ίσα», είπε, πρέπει να επιταχύνουν τώρα, απλά δεν θα υπάρχει «τεχνητός κόφτης» που θα λειτουργεί «ανεξάρτητα με τις προσπάθειές τους». Επανέλαβε, πως το μέτρο αυτό το πήρε η κυβέρνηση για δύο λόγους, ο πρώτος για να μειωθούν οι δαπάνες προς την τριτοβάθμια και ο δεύτερος για να «σπρώξει πελατεία σε ιδιωτικά κολέγια αμφιβόλου ποιότητας». «Αυτή η αθλιότητα πρέπει να τερματιστεί», τόνισε.

Ερωτηθείς για το πώς θα προσπαθήσει να πείσει τον κ. Ανδρουλάκη να αποσύρει το αίτημα του για τρίτο πρόσωπο στη θέση του πρωθυπουργού, τόνισε πως αν «θέσει το ζήτημα προσώπου θα αναλάβει και την ευθύνη να πάμε σε δεύτερες εκλογές», σχολιάζοντας μάλιστα ότι αυτές θα έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος και άρα δεν θα ωφεληθούν τα μικρότερα κόμματα. «Θα έχει χαθεί, όμως, μια σημαντική ευκαιρία για τον τόπο», προσέθεσε και σημείωσε πως «δεν θα χρειαστεί να τον πείσει, θα έχει πάρει τις αποφάσεις του».

Σε επόμενη ερώτηση για τα Τέμπη, αναφέρθηκε στην «ντροπιαστική» δήλωση, όπως είπε, του πρωθυπουργού ότι "ήταν μια πρόσκαιρη φθορά" για την κυβέρνηση και σχολίασε πως δεν μπορούν όλα να αποτιμώνται με βάση το πολιτικό κόστος. «Ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, ακόμα μεγαλύτερο έγκλημα από την απαξίωση του σιδηροδρόμου είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε ο κ. Μητσοτάκης το δυστύχημα από την πρώτη μέρα», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στον σταθμάρχη, που μάλιστα αποδείχθηκε πως ήταν «γαλάζιο ρουσφέτι».

«Αδιανόητα» χαρακτήρισε επίσης τα «ψέματα» που ειπώθηκαν μετά και το «σόου» σχετικά με την τηλεδιοίκηση, ενώ σχολίασε πως ο υπεύθυνος υπουργός είναι ξανά υποψήφιος επειδή λέγεται "Καραμανλής" και ότι «αυτό είναι το κόμμα της ΝΔ- οικογενειοκρατία παντού».

Κλείνοντας είπε πως «είναι ηθική υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ να δοθούν απαντήσεις και να υπάρξει δικαίωση».

Αν χαθεί η ευκαιρία για προοδευτική κυβέρνηση, η ευθύνη θα αφορά όλους, δεν θα μπορεί κανείς να βγάλει την ουρά του απ’ έξω

Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε αν -στην περίπτωση που στην απλή αναλογική έρθει μεν πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν συγκροτηθεί κυβέρνηση- στις δεύτερες εκλογές θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία ή θα συνεχίσει να καλεί σε συνεργασία τις προοδευτικές δυνάμεις. Απάντησε ότι μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί και πως αν δεν προκύψουν οι προϋποθέσεις γι' αυτό, είτε αριθμητικά είτε εξαιτίας της στάσης κομμάτων, θα αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Τόνισε ότι η ευθύνη θα αφορά όλους, δεν θα μπορεί κανείς να βγάλει την ουρά του απ' έξω. Αναρωτήθηκε αν είναι πιστευτό στον κόσμο της εργασίας ότι είναι το ίδιο μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με μια κυβέρνηση της ΝΔ. «Αν για παράδειγμα ο κ. Κουτσούμπας δεν τον νοιάζει αν την άλλη μέρα οι εργαζόμενοι θα ζήσουν καλύτερα ή χειρότερα, τότε ας απολογηθεί γι' αυτό στους εργαζόμενους που τους καλεί να τον ψηφίσουν» είπε.

Προσέθεσε πως αν δεν αναλάβει ο καθένας τους τις ευθύνες του θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και πως σε αυτές ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει να διεκδικήσει τη νίκη, για να τονίσει ότι «ακόμα και σε αυτό το ενδεχόμενο θα είμαι πάντα ανοικτός στην αναγκαία συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του στις δυσκολίες».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι αν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ θα συγκροτήσει κυβέρνησης μακράς πνοής, 4ετίας, όχι ειδικού σκοπού. «Μέσα σε μια κυβέρνηση μακράς πνοής θα εντάξουμε και τους ειδικούς σκοπούς», είπε, τονίζοντας ότι «είναι προτεραιότητα μας η κάθαρση της υπόθεσης των υποκλοπών και της απόδοσης των ευθυνών για τα Τέμπη». «Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι η νίκη στις εκλογές, που ξεκλειδώνει την προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης, μακράς πνοής και σταθερότητας», σημείωσε.

«Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών, δεν έχω σε κάποιους δικαστές που αποδεδειγμένα έχουν κάνει ό,τι μπορούν για να μην τους έχω εμπιστοσύνη», σχολίασε. Είπε ότι πρέπει να στηριχθούν οι δικαστές που κάνουν τη δουλειά τους, και θα ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και για τις αναγκαίες θεσμικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις για να πάρει ανάσα η Δικαιοσύνη. Τόνισε σε κάθε περίπτωση ότι «δεν ερχόμαστε για να εκδικηθούμε, ερχόμαστε για να φέρουμε θεσμικές μεταρρυθμίσεις, να χτίσουμε τη δυνατότητα να ανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία της η Δικαιοσύνη στην ελληνική κοινωνία».

Είμαι "ανοιχτός" σε νέα πρόσωπα και ιδέες στο πλαίσιο μιας συμμαχικής κυβέρνησης

Απαντώντας την τελευταία ερώτηση σχετικά με την πρόθεση του να συζητήσει την επόμενη μέρα νέες παρεμβάσεις ή και νέα πρόσωπα που θα προτείνουν οι ενδεχόμενοι κυβερνητικοί εταίροι, ο Αλ. Τσίπρας δήλωσε "ανοιχτός" τονίζοντας πως το πρόγραμμα των 11 άρθρων αποτελεί βάση συζήτησης και πως δεν έχει θέσει όρους απαράβατους. Σχολίασε μάλιστα ότι δεν έχει ακούσει διαφωνία επί των προτάσεων αυτών και πως «εσκεμμένα δεν γίνεται πολιτική κουβέντα γι' αυτά» γιατί «θα φανεί η σύμπτωση απόψεων».

Σχετικά με τα πρόσωπα, σημείωσε πως η κοινωνία «προσδοκά εκπλήξεις, θετικές» και ότι είναι ανοιχτός σε καινούργια πρόσωπα με εμπειρία, και ικανότητα, που θα είναι άριστοι, αλλά θα «αξιοποιούν την αριστεία τους για να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον» και θα δώσουν νέα πνοή στο πλαίσιο μιας συμμαχικής κυβέρνησης. Τέλος, επισήμανε την τομή του ΣΥΡΙΖΑ, το 50% όλων των ψηφοδελτίων να περιλαμβάνει γυναίκες, προβλέποντας ότι και η επιλογή των πολιτών θα έχει "άρωμα γυναίκας".

Σκέρτσος: Οι πολίτες δεν θέλουν μια “δεύτερη φορά στη συμφορά”

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει με δήλωσή του ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην διακαναλική συνέντευξη Τύπου. Συγκεκριμένα, ο κ. Σκέρτσος αναφέρει:

«Ο κ. Τσίπρας πιστοποιεί αμετάκλητα ότι τον ενδιαφέρει διψασμένα, αποκλειστικά και μόνο η εξουσία και όχι η ευημερία του ελληνικού λαού. Σε ερώτηση που δέχθηκε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στα ΜΜΕ, πρόσθεσε ακόμη μία στις πολλαπλές εναλλακτικές διακυβέρνησης που έχει κατά καιρούς αναφέρει και οδηγούν σε παραλυσία και αστάθεια. Μετά, δηλαδή, από την κυβέρνηση ηττημένων και την κυβέρνηση ανοχής, τώρα εφευρίσκει και μια βραχύβια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Μας λέει, δηλαδή, ότι σε μια εποχή μεγάλων διεθνών κρίσεων, εθνικών προκλήσεων και αδήριτης ανάγκης για σταθερότητα και ισχυρή ηγεσία είναι ανοιχτός σε οποιοδήποτε εκτρωματικό σχέδιο διακυβέρνησης εξυπηρετεί τις τυφλές του επιδιώξεις. Το 2023 δεν είναι 2015. Οι πολίτες δεν θα τον ακολουθήσουν διότι δεν θέλουν να ζήσουν μια «δεύτερη φορά στη συμφορά». Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι η καλύτερη απάντηση στους άφρονες τυχοδιωκτισμούς».

