Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Ο Τσίπρας ψάχνει για “κυβέρνηση απελπισμένων” - Επενδυτική βαθμίδα σε 100 ημέρες (βίντεο)

Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, από τον οποίο ζήτησε καθαρές κουβέντες εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για τον Αλ. Τσίπρα, τις κάλπες στις 21 Μαΐου, τις υποκλοπές, τα Τέμπη και τις αλλαγές που θα κάνει.

Διμέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου

«Εγώ δεν βλέπω καμία αλλαγή τακτικής στον ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες, διότι επί 7 χρόνια, από όταν εξελέγη αρχηγός της ΝΔ, ο κ. Τσίπρας και το σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ έχουν στοχοποιήσει εμένα και την οικογένεια μου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, προσθέτοντας ότι «όποιος αισθάνεται καλά με τον εαυτό του και με αυτά που θέλει να πει στους πολίτες για το πώς θα προχωρήσουμε μπροστά, πως θα φέρουμε επενδύσεις, δεν ασχολείται με τα γκρίζα σποτ. Προσπαθούμε να μιλάμε για το πρόγραμμα μας και την επόμενη τετραετία. Οι πολίτες προφανώς αξιολογούν και το παρελθόν, αλλά το ζητούμενο είναι να μιλάμε για το μέλλον και εγώ προσωπικά αυτό κάνω».

Απαντώντας σε ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου για την δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο δημιουργίας κυβέρνησης ειδικού σκοπού για το θέμα των υποκλοπών και για το δυστύχημα στα Τέμπη, ο Πρωθυπουργός έστεψε τα πυρά του τόσο προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι «έπεσαν οι μάσκες. Εδώ και καιρό μιλούσα για υπογείους διαύλους επικοινωνίας για «κυβέρνηση των ηττημένων», δεν μπορούσα να φανταστώ και ότι θα γινόταν «κυβέρνηση των απελπισμένων». Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά η κυβέρνηση να ασχολείται με όσα έχουν γίνει και να παρεμβαίνει και στην Δικαιοσύνη, γιατί το θέμα αυτό είναι ήδη στην Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να παίζει την τύχη της χώρας στα ζάρια. Μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την Τουρκία, δεν μπορεί να δώσει συντάξεις. Είναι μια κυβέρνηση παράλυσης, ο ορισμός της ακυβερνησίας, μόνο και μόνο για να σώσουν κάποιοι τις καρέκλες τους ή να βάλουν κάποιους φυλακή, όπως είπε ο κ. Πολάκης».

«Ο κ. Ανδρουλάκης οφείλει να ξεκαθαρίσει την θέση του για να ξέρουν όλοι εάν ψηφίζοντας Ανδρουλάκη ψηφίζουν Τσίπρα από την πίσω πόρτα», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Προσέθεσε ότι «το πρώτο κόμμα, εκ των πραγμάτων, θα σχηματίσει τελικά κυβέρνηση. Στην πρώτη ή στην δεύτερη κάλπη, το πρώτο κόμμα θα σχηματίσει κυβέρνηση και θέλω να πω στον κόσμο ότι για να αποτραπούν τα όποια σενάρια, πρέπει να βγει ισχυρή η ΝΔ από τις κάλπες».

Για την επενδυτική βαθμίδα

Σε ερώτημα του Νίκου Χατζηνικολάου για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης του τις πρώτες 100 ημέρες, εφόσον επανεκλεγεί Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε «σε 100 μέρες θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα, όχι στο τέλος του χρόνου, αλλά σε 100 ημέρες. Από την στιγμή που έχουμε σταθερή κυβέρνηση, θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα σε 100 ημέρες» και εξήγησε ότι «αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε φθηνότερο κόστος δανεισμού για όλους».

Για ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

«Εγώ πιστεύω ότι αν η ΝΔ, όπως εκτιμώ ότι μπορεί να είναι, πολύ ισχυρή, πρώτη και με διαφορά από τον δεύτερο, τότε πιστεύω ότι τα πράγματα θα βρουν την θέση τους και η χώρα θα κυβερνηθεί με σταθερότητα για την επόμενη τετραετία», είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος για ακόμη μια φορά είπε ότι αποκλείει μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς όπως είπε για κάτι τέτοιο «έχω πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Επίσης, μια κυβέρνηση με το τρίτο κόμμα, με 153-154 βουλευτές, πέραν των άλλων, θα ήταν μια εγγενώς ασταθής κυβέρνηση και αυτό δεν θα ήταν καλό για τον τόπο».

Κάνοντας άνοιγμα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε «εμείς με τους ψηφοφόρους οι οποίοι είναι κοντά στο ΠΑΣΟΚ συναντηθήκαμε πολλές φορές την τελευταία δεκαετία. Είμασταν μαζί στην πλατεία για την παραμονή στην Ευρώπη, είμασταν απέναντι στον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ, είμασταν μαζί απέναντι στην σκευωρία της Novartis και αλλού. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ σίγουρα το ποτήρι που εμείς βλέπουμε μισογεμάτο, δεν το βλέπουν να είναι θρυμματισμένο όπως ο κ. Τσίπρας, αλλά και ο Ανδρουλάκης που βλέπει την χώρα στα πρόθυρα της καταστροφής. Άλλωστε πολλοί από αυτούς απαντούν στις δημοσκοπήσεις ότι καταλληλότερος για πρωθυπουργός είμαι εγώ και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τον κ. Ανδρουλάκη».

«Ο κ. Ανδρουλάκης έχει χαράξει μια πορεία που στρέφει το βλέμμα του ΠΑΣΟΚ μακριά από τον ορίζοντα. Όταν τσακωνόμαστε για την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ πρέπει να μιλάμε για το μέλλον, δεν έχουμε καμία σχέση. Τον σέβομαι και τον τιμώ ως πολιτικό αντίπαλο τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά δεν έχω καμία σχέση με αυτό για το οποίο τσακώνονται προφανώς χώροι που είναι όμοροι», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Για την Τουρκία

Σχετικά με τις εξελίξεις στην Τουρκία και τις δεύτερες εκλογές στις 28 Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πρόεδρος Ερντογάν έχει προβάδισμα, ωστόσο και τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τα δύο ενδεχόμενα. Εγώ θα τείνω χείρα φιλίας ώστε ήρεμα και πολιτισμένα να συζητήσουμε την μόνη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία για την διευθέτηση θαλασσίων ζωνών, εννοώ για την διευθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, γιατί βλέπω τελευταία διάφορους να λένε διάφορα για αλλαγή τακτικής, που δεν ισχύει» και συνέχισε λέγοντας «για «Πρέσπες του Αιγαίου» πρέπει να μιλήσουν άλλοι, δεν έχω χρησιμοποιήσει τέτοιο χαρακτηρισμό εγώ ούτε θα περνούσε από το μυαλό μου να κάνω τέτοιο συσχετισμό».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αντιμετώπισε μια Τουρκία σε ένταση για 4 χρόνια, ενισχύοντας τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τους εξοπλισμούς, δείχνοντας αποφασιστικότητα και παράλληλα ενισχύοντας την οικονομία, διότι όπως είπε δεν μπορεί να υπάρξει αποτρεπτική ισχύς χωρίς ισχυρή οικονομία και συμπλήρωσε ότι «Γνωρίζουμε πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία ακόμη και αν γυρίσει στους αναθεωρητισμούς περί «Γαλάζιας Πατρίδας». Ψηφίζουμε στις εκλογές και για το ποιος θα κρατά σταθερά το τιμόνι της Ελλάδας. Απέναντι στον Ερντογάν, που ίσως βγει ισχυρότερος, χρειάζεται να υπάρχει κάποιος που να κρατά σταθερά το τιμόνι της Ελλάδας, που να ξέρει και που είναι τα όρια μας».

Για τις παρακολουθήσεις και την ΕΥΠ

Σε ότι αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, την κριτική από την αντιπολίτευση και τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή ΕΥΠ με εχέγγυα διαφάνειας για να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, τα οποία αναγνωρίσαμε και κάναμε κινήσεις για να μην γίνουν ξανά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο πια να παρακολουθηθεί νόμιμα ένα πολιτικό πρόσωπο».

«Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον κ. Τσίπρα στην χυδαιότητα του», είπε ο Πρόεδρος της ΝΔ και συνέχισε αναφέροντας ότι «ποινικές ευθύνες εφόσον υπάρχουν πρέπει να αποδοθούν και σε πολιτικά πρόσωπα, αλλά αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης, που ελέγχει την υπόθεση. Η Δικαιοσύνη λειτούργησε σε μια υπόθεση που αφορούν το κράτος δικαίου και καταδικάστηκες για χειραγώγηση του μανιακού τοπιού, διότι για αυτό επρόκειτο, ο στενότερος συνεργάτης του κ. Τσίπρα, μην το ξεχνάμε αυτό»

«Η ΕΥΠ πρέπει να ασχολείται κυρίως με θέματα εξωτερικής ασφάλειας και όπως στα πιο πολλά ευρωπαϊκά κράτη, πρέπει να υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Μου έδωσε πολλές πληροφορίες τα προηγούμενα χρόνια. Για την εσωτερική ασφάλεια επαρκεί η Αστυνομία», απάντησε ο κ. Μητσοτάκης, υπεραμυνόμενος της απόφασης του για υπαγωγή της ΕΥΠ υπό τον έλεγχο του Πρωθυπουργού.

Για τα Τέμπη, τον σιδηρόδρομο και τον Καραμανλή

Ερωτηθείς για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και την μήνυση συγγενών θυμάτων και κατά πολιτικών προσώπων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε «λυπάμαι που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τον τρόπο αυτό λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές. Πολλά έχουν αλλάξει στον σιδηρόδρομο. Είπαμε ότι τα τρένα πρέπει να λειτουργήσουν με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Έχουμε δεσμευθεί για την λειτουργία του συστήματος ασφαλείας με την βοήθεια της τεχνολογίας μέχρι τον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά έχω μιλήσει πολύ διακριτικά με πολλούς συγγενείς θυμάτων και είμαι ο πρώτος που θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Αυτήν δεν αποδίδεται από τους πολιτικούς αντιπάλους μας ούτε από τρίτους, αλλά από την δικαιοσύνη».

Για την συμμετοχή του Κώστα Καραμανλή στα ψηφοδέλτια της ΝΔ είπε ότι «Πρέπει να υπάρξει διάκριση της ποινικής ευθύνης και της πολιτικής ευθύνης που, εάν υπάρχει, αποδίδεται από τον λαό».

Για τα προγράμματα των κομμάτων και την παροχολογία

«Γιατί να μην αναθέσουμε σε τρίτο, ανεξάρτητο αξιολογητή των προγραμμάτων μας. Έχουμε χρόνο να το κάνουμε για τις επόμενες εκλογές, εάν γίνουν, για να κοστολογηθεί το πρόγραμμα μας. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός στα δημοσιονομικά για να βρει πχ. πόσο κοστίζει η κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά», είπε ο κ. Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας ότι «σε κάποιες χώρες αυτό είναι θεσμοθετημένο και προτίθεμαι στην επόμενη τετραετία να το θεσμοθετήσω να πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο φορέα η κοστολόγηση των προγραμμάτων».

Απαντώντας για τις επισημάνσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και του πρώην Υπ. Οικονομικών Αλέκου Παπαδόπουλου σχετικά με τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού και για την ακατάσχετη παροχολογία των κομμάτων ενόψει των εκλογών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε «σέβομαι τον Αλέκο Παπαδόπουλο, έχει υπηρετήσει με συνέπεια την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά δεν συμμερίζομαι πολλά από όσα λέει. Αν υπήρχε κίνδυνος, οι πρώτοι που θα χτύπαγαν «καμπανάκι» θα ήταν η ΕΕ και οι δανειστές. Είμαστε μισό βήμα από την επενδυτική βαθμίδα. Δεν το αντιλαμβάνονται όλοι στις τσέπες τους όπως θα ήθελα. Αλλά αν υπήρχε ο κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού κάποιοι θα το είχαν επισημάνει».

«Κάποιοι λένε ότι στην περίοδο της πανδημίας ξοδέψαμε πολλά. Εγώ είμαι περήφανος που στην περίοδο αυτή στηρίξαμε τους πολίτες και όπως δείχνουν τα στοιχεία, μειώσαμε τις κοινωνικές ανισότητες, αντίθετα με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ», σημείωσε.

Συνεχίζοντας τις βολές προς την Κουμουνδούρου, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πολλές από τις υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στους πολίτες ακούγονται ευχάριστες, αλλά ενδεικτικά «για τις συντάξεις πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο κ. Τσίπρας γιατί ο ίδιος με τον κ. Κατρούγκαλο τσάκισαν τις συντάξεις. Το γνωρίζουν πολύ καλά οι συνταξιούχοι. Ο κ. Τσακαλώτος έστελνε επιστολές ότι τα βοηθήματα είναι έκτακτα και δεν πρόκειται για 13η σύνταξη, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το βοήθημα μια φορά έναν μήνα πριν από τις εκλογές του 2019».

«Η μείωση του ΦΠΑ κοστίζει 1,5 δις, είναι ο μισός ΕΝΦΙΑ. Δεν πρόκειται να βοηθήσει. Μειώσαμε τον ΦΠΑ στον καφέ, μειώθηκαν οι τιμές; Όχι. Αν θέλει κάποιος να στηρίξει τους μεσάζοντες, μειώνει τον ΦΠΑ. Αυτό λένε όλοι στην Ευρώπη, που όλοι θέλουν να μειώσουν τον ΦΠΑ και τις τιμές. Η στήριξη στους πολίτες δίνεται με την αύξηση των μισθών και των συντάξεων», είπε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως «Όσο μειώνεται η ανεργία και όσο αναζητούμε εργαζόμενους με περισσότερες δεξιότητες, τόσο αυξάνονται οι μισθοί».

«Τα επιδόματα είναι προσωρινό μέσο ανακούφισης, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνιμο. Το «Καλάθι του νοικοκυριού» λειτούργησε για τους πολίτες γιατί ενίσχυσε τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ γιατί ενίσχυσε την διαφάνεια, οι τιμές έγιναν συγκρίσιμες και ο καταναλωτής που έψαχνε τις καλύτερες τιμές μπορούσε να τις βρει».

Οι 3 αλλαγές σε περίπτωση επανεκλογής

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον Πρωθυπουργό για τις αλλαγές που θα κάνει στην οργάνωση της Κυβέρνησης, εφόσον αναλάβει εκ νέου την εξουσία για μια τετραετία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για 3 σημαντικές αλλαγές, αναφέροντας, μεταξύ άλλων:

«Το επιτελικό κράτος είναι μια κατάκτηση για την χώρα, αλλά μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο. Τι εννοώ; Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα κέντρο που παρακολουθεί τις κινήσεις των υπουργείων και συντονίζει δράσεις, χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε πχ. να οργανώσουμε τόσο εύκολα το σχέδιο «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό των πολιτών Θα υπάρξει αναδιάρθρωση και στην δομή των υπουργείων, Θέλω να δημιουργήσω ένα υφυπουργείο, στο υπουργείο κοινωνικής πολιτικής, που να ασχολείται με την στέγαση και με το δημογραφικό, για το οποίο εμείς έχουμε σειρά δράσεων στο πρόγραμμα μας, αλλά αυτά δεν συζητιούνται όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει γκρίζα σποτ. Θα υπάρξουν αλλαγές και στα πρόσωπα. Έχω δεσμευθεί ότι θα έχουμε και περισσότερες γυναίκες στην Κυβέρνηση. Χρειάζεται χρόνος για να αποδώσει ένας υπουργός, γι’ αυτό δεν έκανα πολλές αλλαγές στην Κυβέρνηση στην τετραετία, αλλά πλέον θα υπάρξουν πολλές αλλαγές».

Ο παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 ρώτησε τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και για την περίφημη φράση που χρησιμοποίησε στα Τρίκαλα, σχετικά με το πολιτικό μέλλον του ηττημένου στις εκλογές «Όποιος κερδίζει μένει, όποιος χάνει φεύγει», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά «Εγώ δεν σκέπτομαι την ήττα σε καμία εκλογική αναμέτρηση. Βρήκα ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας ότι αν χάσω εγώ θα πρέπει να φύγω, αλλά αν χάσει εκείνος δεν τρέχει και τίποτα θα μείνει γιατί τον εκτιμούν στον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, έχει χάσει και έχει παραμείνει. Πρέπει να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα τι θα κάνει αν χάσει, αλλά σίγουρα είναι μια συζήτηση που ανοίγει μετά τις εκλογές, από την στιγμή που όλοι κρινόμαστε με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα».

Παρακολουθήστε όλη την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1:

