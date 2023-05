Πολιτική

Ανδρουλάκης για υποκλοπές: Ίσως θα πρέπει να πάνε φυλακή και πολιτικά πρόσωπα

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, εξαπέλυσε σκληρή διμέτωπη επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Που έβαλε τον εκλογικό πήχη για το ΠΑΣΟΚ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Σε μια πρώτη παρατήρηση του για το χθεσινό debate, έστρεψε τα βέλη του κατά του κ. Βελόπουλου, λέγοντας πως «έκανε μια απαράδεκτη επίθεση στην Ορθοδοξία» και προσθέτοντας πως «αναμένει την αντίδραση από την επίσημη εκκλησία».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο επίμαχο σημείο των τοποθετήσεων του στο χθεσινό debate, σχετικά με ότι κάποιοι που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών θα πρέπει να πάνε στη φυλακή, είπε ότι «εγώ έχω προσφύγει τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Τους έχω εμπιστοσύνη και περιμένω αποτελέσματα. Θα πρέπει να διερευνηθεί ο ρόλος όσων συμμετείχαν σε αυτό το σκάνδαλο κι αν κριθούν ένοχοι να πάνε στη φυλακή». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση διευκρίνισε ότι αυτό αφορά και πολιτικά πρόσωπα εφόσον αποδειχτεί η ενοχή τους.

Στη συνέχεια και αναφερόμενος στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως θα προκύψει Κυβέρνηση μετά από αυτές και μάλιστα είπε ότι δική του πρόθεση είναι να γίνει αυτό από τις 21 Μαΐου και να μη χρειαστεί και δεύτερη προσφυγή στις κάλπες. «Ισχυρά οικονομικά συμφέροντα επισείουν τον κίνδυνο της ακυβερνησίας για να στηρίξουν τον Μητσοτάκη», είπε αρχικά επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό και στη συνέχει ανέφερε «πως το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική προίκα του Ανδρέα Παπανδρέου και είναι ένα σοσιαλιστικό κεντροαριστερό κόμμα, σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι κομμουνιστικογενές» δίνοντας συνέχεια στην κόντρα του με τον κ. Τσίπρα για την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου.

Στο δε ερώτημα αν αισθάνεται πιο κοντά σε ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ και με ποιόν θα προτιμούσε να συγκυβερνήσει, απάντησε ότι «είμαστε απέναντι στις πρακτικές και του Μητσοτάκη και του Τσίπρα».

Ερχόμενος στο θέμα της Οικονομίας τόνισε ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποφορολόγησε τα υπερκέρδη των μεγάλων εταιρειών» και υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως τεκμηριωμένο και κοστολογημένο, αφήνοντας αιχμές για τα προγράμματα άλλων κομμάτων λέγοντας πως θα πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση και κοστολόγηση τους από κάποια αρχή για να μην τάζει ο καθένας ότι θέλει προεκλογικά.

Επανερχόμενος στη θέση του ότι δε θα δεχτεί για επόμενο Πρωθυπουργό ούτε τον Μητσοτάκη, ούτε τον Τσίπρα, είπε ότι «δεν θα επιβάλλω εγώ τον Πρωθυπουργό. Θα είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Αν δε συμφωνούν με αυτή μου την πρόταση Μητσοτάκης και Τσίπρας, ε τότε ας συγκυβερνήσουν μαζί οι δυο τους». Παράλληλα έθεσε και ζήτημα προσώπων σε υπουργεία.

Εξαπέλυσε δε νέα επίθεση στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι «δεν κυβερνά με τη ΝΔ αλλά με την παρέα του στο Μαξίμου και μερικούς υπουργούς από το ΛΑΟΣ».

Σε ότι αφορά δε τις προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ σε μια συγκυβέρνηση, αναφέρθηκε τόσο στην Οικονομία, όσο και σε μια ισχυρή Δημόσια Παιδεία και Δημόσια Υγεία.

Επίσης ζήτησε εθνική συνεννόηση για τα εθνικά θέματα ώστε να υπάρξει μια ενιαία γραμμή.

