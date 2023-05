Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης από Πειραιά: Είμαστε η μόνη σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης

"Θα πρέπει οι πολίτες που θα ψηφίσουν την Κυριακή να αναλογιστούν ότι ψηφίζουν για κυβέρνηση και για Πρωθυπουργό που πρέπει να κρατήσει σταθερό και ασφαλές το σκάφος της χώρας σε ταραγμένα νερά", είπε από τον Πειραιά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

«Έχουν μείνει πέντε μέρες μέχρι τις εκλογές, θα χρειαστεί να κάνουμε γερό φίνις, είμαστε καλοί μαραθωνοδρόμοι αλλά είμαστε και καλοί στο σπριντ. Γιατί θέλω το βράδυ της 21ης Μαΐου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη βούληση του ελληνικού λαού, σε ποιον θα εναποθέσουν την ευθύνη της διακυβέρνησης: στη Νέα Δημοκρατία, στη μεγάλη μας παράταξη», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε σε συγκέντρωση πολιτών στον Πειραιά.

«Είμαστε η μόνη σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα του τόπου. Διότι εδώ ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και ξέρετε: ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, έχετε πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Από την άλλη, ένα τοπίο στην ομίχλη. Η χώρα δεν χρειάζεται σήμερα αβεβαιότητα, ούτε αστάθεια, ούτε χρειάζεται πειραματισμούς και συμμαχικές κυβερνήσεις που πάντα ο ένας θα κοιτάει πώς θα υπονομεύσει τον άλλον, αντί να δουλεύουμε για το καλό και την προκοπή της χώρας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Οι εκλογές οι οποίες έρχονται έχουν τεράστια σημασία όχι μόνο για την οικονομία, για την υγεία, για την παιδεία, για τις συντάξεις, αλλά έχουν τεράστια σημασία και για το τι θα γίνει στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής. Προσωπικά ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολη ήταν η διαχείριση της Τουρκίας αυτά τα τέσσερα χρόνια. Εμείς, όμως, είμαστε αυτοί που κρατήσαμε τη χώρα ισχυρή, που επενδύσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, που χτίσαμε συμμαχίες από τον Κόλπο μέχρι την 'Απω Ανατολή και από την Ευρώπη μέχρι το Κογκρέσο», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης..

Η παιδεία γίνεται ψηφιακή

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο και 1ο Γενικό Λύκειο Πειραιά, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μαθήματα Ιστορίας, Βιολογίας και Γεωλογίας - Γεωγραφίας που έγιναν με τη βοήθεια νέου διαδραστικού πίνακα, ενός εκ των 36.000 και πλέον πινάκων που θα τοποθετηθούν σε όλες τις τάξεις δημόσιων σχολείων από την Ε' Δημοτικού έως την Γ' Λυκείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρακολούθησε τη χρήση του ψηφιακού πίνακα, μέσω του οποίου οι μαθητές είδαν τρισδιάστατες προβολές αρχαιοελληνικών ναών και παρουσίαση των διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρυθμών, συγκρίσεις διαφορετικών ειδών κυττάρων, εξήγηση της λειτουργίας του κυκλοφορικού συστήματος και τρισδιάστατη απεικόνιση του κύκλου του νερού.

«Η έμφαση που δίνουμε στη δημόσια εκπαίδευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Έχει να κάνει -για εμένα- με τρία πράγματα: με το ανθρώπινο δυναμικό, καθηγητές, δασκάλους, να είναι καλά στελεχωμένα τα σχολεία μας. Έχει να κάνει με τα κτίρια, στα οποία πρέπει πάντα να κάνουμε δουλειά. Και φυσικά έχει να κάνει και με την τεχνολογία, η οποία πια είναι μία επανάσταση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Ξέρουμε ότι είναι άλλη η δυνατότητα απορρόφησης της γνώσης όταν δούμε κάτι σε σχέση με το να το διαβάσουμε απλά. Είναι πολύ πιο ισχυρή η εντύπωση στη μνήμη», σημείωσε Κυριάκος, ενώ οι καθηγητές που έκαναν την παράδοση επισήμαναν ότι οι νέοι πίνακες τους δίνουν νέες δυνατότητες όσον αφορά τη μετάδοση του υλικού και την εμπέδωσή του από τους μαθητές.

Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση των διαδραστικών πινάκων, πρόγραμμα ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αποτελεί μέρος της ευρύτερης κυβερνητικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση της σχολικής εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση του μαθήματος, την αναβάθμιση του ενδιαφέροντος των παιδιών και την ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των ηλεκτρονικών συσκευών στα σχολεία της χώρας έχουν αυξηθεί από 4.000 πριν την πανδημία σε περισσότερες από 70.000 σήμερα, οι σχολικές μονάδες εξοπλίζονται με 177.000 σετ ρομποτικής και σχεδόν το 75% των δημόσιων σχολείων έχουν ταχεία ή υπερταχεία σύνδεση στο διαδίκτυο.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης τον Πύργο του Πειραιά, όπου είναι σε εξέλιξη τα έργα για την αναμόρφωσή του σε ένα σύγχρονο κτίριο που θα φιλοξενεί επαγγελματικούς χώρους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και συνομίλησε με εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Πειραιά, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, όπου ενημερώθηκε για την επίλυση των δυσκολιών που υπήρχαν στην ταχεία απονομή συντάξεων.

«Έχετε κάνει, πράγματι, μια πολύ σπουδαία δουλειά. Έχετε λύσει πολλές εκκρεμότητες που έρχονταν από το παρελθόν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Χαίρομαι πραγματικά διότι στον τομέα της απονομής των συντάξεων έχει γίνει σημαντική βελτίωση, αφορά στον ΕΦΚΑ, αφορά βεβαίως, πρωτίστως, και σε εσάς. Αυτό για εμένα είναι η καλύτερη απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να αλλάξει, μπορεί τελικά να εξυπηρετήσει τον πολίτη όπως του αξίζει», τόνισε.

«Σήμερα, οι ασφαλισμένοι μας ναυτικοί με καθαρή ναυτική υπηρεσία λαμβάνουν την κύρια, την επικουρική τους σύνταξη και το εφάπαξ τους μέσα σε λίγους μήνες ενώ οι αναμονές που παραλάβαμε ξεπερνούσαν κατά μέσο όρο τους 14 μήνες και υπήρχαν περιπτώσεις ακόμα και με πάνω από πέντε έτη αναμονής», ανέφερε από την πλευρά του ο Διοικητής του Ταμείου, Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος.

«Ο νόμος Κατρούγκαλου ακριβώς πριν από επτά χρόνια είχε μετατρέψει τον ΝΑΤ σε κουφάρι του παλιού ένδοξου ΝΑΤ και σε ορισμό της γραφειοκρατίας και του "παλιού". Το ΝΑΤ πριν δύο χρόνια ήταν υποστελεχωμένο και οι υπάλληλοι του πάλευαν με απαρχαιωμένους υπολογιστές που δούλευαν ακόμα και με πειρατικό λογισμικό εφαρμόζοντας ένα νομικό πλαίσιο που στηρίχτηκε στη γνωστή προχειρότητα και τις υπεραπλουστεύσεις», προσέθεσε, συμπληρώνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Πρωθυπουργού στο ασφαλιστικό ταμείο των ναυτικών στα 162 χρόνια ιστορίας του.

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού στον Πειραιά:

Ο Πειραιάς στέλνει μήνυμα νίκης και την Κυριακή θα γιορτάσουμε τη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τη νίκη του Ολυμπιακού στο Final Four του μπάσκετ.

Με συγκινείτε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Είναι πραγματικά θεαματική η υποδοχή σας σήμερα στον Πειραιά. Μόλις τέσσερις μέρες πριν από τις εκλογές στέλνουμε από άκρη σε άκρη, όλη η Ελλάδα, το ίδιο μήνυμα: η Ελλάδα θα είναι γαλάζια, ο Πειραιάς θα είναι γαλάζιος, η Β΄ Πειραιά θα είναι γαλάζια, όχι μόνο η Α΄ Πειραιά.

Για να στείλουμε μαζί το μήνυμα της συνέχισης της μεγάλης προσπάθειας που όλοι μαζί ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Ιούλιο του 2019, όταν υπογράψαμε τη συμφωνία αλήθειας την οποία τηρήσαμε στο ακέραιο.

Σήμερα, παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα είναι μία καλύτερη χώρα. Και ναι, και ο Πειραιάς είναι μία πολύ καλύτερη πόλη, με Μετρό το οποίο λειτουργεί, με σημαντικά αναπτυξιακά έργα.

Επισκέφθηκα πριν από λίγο τον Πύργο του Πειραιά και ίσως αυτή είναι η καλύτερη εικόνα της Ελλάδος που αλλάζει. Είχε μείνει είκοσι χρόνια «κουφάρι», μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο κτίριο με 300 εργαζόμενους, με νέες θέσεις εργασίας, με καλύτερους μισθούς. Κι έτσι όπως αλλάζει όλος ο Πειραιάς αλλάζει και όλη η πατρίδα μας.

Ένα μήνυμα το οποίο θέλω να σας μεταφέρω σήμερα, εδώ, από τον Πειραιά, είναι ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μόνο με ισχυρή Νέα Δημοκρατία, νικήτρια στις εκλογές της Κυριακής που μας έρχεται.

Γιατί πράγματι, φίλες και φίλοι, περάσαμε από «σαράντα κύματα» αυτά τα τέσσερα χρόνια. Ξέρετε καλύτερα πόσες δυσκολίες κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Όμως είμαι υπερήφανος ότι σε όλες τις δυσκολίες το κράτος ήταν δίπλα στην κοινωνία και δίπλα στους πιο ευάλωτους.

Βλέπετε σήμερα εδώ, στον Πειραιά, μία αγορά η οποία έχει αναθαρρύσει. Όλα αυτά συμβαίνουν επειδή τα χρόνια της πανδημίας στηρίξαμε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Τα χρόνια της ενεργειακής κρίσης στηρίξαμε τους λογαριασμούς του ρεύματος και σταθήκαμε πάντα δίπλα στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας.

Ξέρετε γιατί; Γιατί εμείς είμαστε η μεγάλη λαϊκή παράταξη της χώρας. Η παράταξη η οποία δε μιλάει για την πρόοδο θεωρητικά, αλλά μιλάει στην πράξη.

Πριν από λίγο είδα εδώ έναν καλό μου φίλο, τον είχα συναντήσει για πρώτη φορά άστεγο στον Πειραιά. Και σήμερα έχει βρει σπίτι από πρόγραμμα το οποίο έφτιαξε αυτή η κυβέρνηση, πρόγραμμα εργασίας και στέγασης για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Στηρίξαμε τους απόμαχους της εργασίας. Ένας φίλος μου είπε, «πες μου τι θα κάνεις με την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου». Του λέω τον λογαριασμό για το νόμο Κατρούγκαλου να τον στείλετε στον κ. Τσίπρα και στον κύριο Κατρούγκαλο.

Εμείς είμαστε αυτοί που αυξήσαμε για πρώτη φορά τις συντάξεις και δεσμεύομαι και εδώ, από τον Πειραιά, για όσους συνταξιούχους δεν είδαν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς, θα εξακολουθούμε να σας στηρίζουμε έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει οριστικά.

Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας ζητήσω αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε ξεκινήσει, αυτό το κύμα το γαλάζιο το οποίο πια φουσκώνει σε όλη την επικράτεια, να συνεχίσουμε να το ενθαρρύνουμε μέχρι την τελευταία μέρα των εκλογών.

Έχουν μείνει πέντε μέρες μέχρι τις εκλογές, θα χρειαστεί να κάνουμε γερό φίνις, είμαστε καλοί μαραθωνοδρόμοι αλλά είμαστε και καλοί στο σπριντ. Γιατί θέλω το βράδυ της 21ης Μαΐου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη βούληση του ελληνικού λαού, σε ποιον θα εναποθέσουν την ευθύνη της διακυβέρνησης: στη Νέα Δημοκρατία, στη μεγάλη μας παράταξη.

Για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου, να συνεχίσουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας, να αυξάνουμε τους μισθούς, να προσελκύουμε επενδύσεις, να μετατρέπουμε τον Πειραιά σε πραγματική αναπτυξιακή ατμομηχανή. Να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την Παιδεία μας.

Σήμερα επισκέφτηκα ένα σχολείο του Πειραιά και είδα τους πρώτους διαδραστικούς πίνακες οι οποίοι μπαίνουν σε κάθε ελληνική τάξη δημόσιου σχολείου από την Ε΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ Λυκείου. Χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μία πραγματική επανάσταση στην εκπαίδευση. Πρέπει να δείτε τα χαμόγελα των παιδιών και τα χαμόγελα των δασκάλων και των εκπαιδευτικών.

Ήρθε και με βρήκε, μάλιστα, στο σχολείο και ένας εκπαιδευτικός και μου είπε: «ευτυχώς, έπρεπε να έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να διοριστώ μόνιμα στην εκπαίδευση». Κάναμε 25.000 διορισμούς, και όλοι αυτοί οι εκπαιδευτικοί που πήγαιναν από νησί σε νησί, αναπληρωτές με πλήρη εργασιακή αβεβαιότητα, τώρα πια γνωρίζουν ότι έχουν μια σταθερή θέση για να μπορούν να υπηρετούν το λειτούργημά τους.

Και βέβαια, φίλες και φίλοι, να πω και δυο κουβέντες για το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, και γιατί οι εκλογές οι οποίες έρχονται έχουν τεράστια σημασία όχι μόνο για την οικονομία, για την υγεία, για την παιδεία, για τις συντάξεις, αλλά έχουν τεράστια σημασία και για το τι θα γίνει στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής.

Προσωπικά ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολη ήταν η διαχείριση της Τουρκίας αυτά τα τέσσερα χρόνια. Εμείς, όμως, είμαστε αυτοί που κρατήσαμε τη χώρα ισχυρή, που επενδύσαμε στις Ένοπλες Δυνάμεις, που χτίσαμε συμμαχίες από τον Κόλπο μέχρι την 'Απω Ανατολή και από την Ευρώπη μέχρι το Κογκρέσο. Ναι, ήταν μεγάλη τιμή, ότι μπόρεσα και μίλησα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και ακούστηκε η φωνή της Ελλάδος στην πρωτεύουσα της υπερδύναμης.

Θα πρέπει οι πολίτες που θα ψηφίσουν την Κυριακή να αναλογιστούν ότι ψηφίζουν για κυβέρνηση και για Πρωθυπουργό που πρέπει να κρατήσει σταθερό και ασφαλές το σκάφος της χώρας σε ταραγμένα νερά και αυτό μπορεί να το εγγυηθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη μας παράταξη.

Βλέπετε ότι απέφυγα να πω οτιδήποτε, για την αξιωματική αντιπολίτευση και για τον αρχηγό της προσωπικά. Το είπε πολύ ωραία ένας κύριος: «δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Τον ξέρουμε καλά, τον έχουμε δοκιμάσει, δεν πιστεύουμε τίποτα από τα ψέματα που μας λέει».

Εγώ προτιμώ κάθε λεπτό διαθέσιμου χρόνου που έχω, να μιλώ για το μέλλον, να μιλώ για τα σχέδιά μας για μία Ελλάδα η οποία θα είναι πραγματικά ισχυρή. Να μιλώ για το πώς θα βελτιώσουμε τα εισοδήματά σας, πώς θα μειώσουμε κι άλλο τους φόρους, πώς θα στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Αυτά περιμένετε να ακούσετε από εμάς.

Είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο, σήμερα, έχει μελετημένο και κοστολογημένο πρόγραμμα και ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, μην κοροϊδευόμαστε, είμαστε η μόνη σοβαρή πρόταση διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα του τόπου.

Διότι εδώ ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία και ξέρετε: ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, έχετε Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Από την άλλη, ένα τοπίο στην ομίχλη. Η χώρα δεν χρειάζεται σήμερα αβεβαιότητα, ούτε αστάθεια, ούτε χρειάζεται πειραματισμούς και συμμαχικές κυβερνήσεις που πάντα ο ένας θα κοιτάει πώς θα υπονομεύσει τον άλλον, αντί να δουλεύουμε για το καλό και την προκοπή της χώρας.

Φίλες και φίλοι, θέλω να ξέρετε ένα πράγμα: θα κερδίσουμε αυτές τις εκλογές και θα τις κερδίσουμε και με διαφορά.

Έχουμε μαζί μας πολλούς παλιούς αγωνιστές, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές εκλογές και ξέρουν πολύ καλά ότι οι εκλογές κρίνονται μέχρι την τελευταία μέρα. Θα σας ζητήσω λοιπόν να μην υπάρχει κανείς εφησυχασμός. Πάμε καλά, μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα και θα πάμε καλύτερα.

Πάμε, λοιπόν, να τα δώσουμε όλα και το βράδυ της Κυριακής. Εκτός από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, Κωνσταντίνου και Ελένης, θα πανηγυρίζουμε και τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τη νίκη της παράταξής μας, τη νίκη της Ελλάδος.

Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

