Εκλογές - Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι “δεκανίκι” κανενός

Επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής από τη Θεσσαλονίκη.

Επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του σε προεκλογική συγκέντρωση στο συνεδριακό κέντρο "Ιωάννης Βελλίδης" της ΔΕΘ.

"Τις τελευταίες ώρες κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου μετά τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι δεν έχει να πει τίποτα με το ΠΑΣΟΚ.

Κύριε Μητσοτάκη εγώ και όλοι μαζί όλοι οι δημοκράτες προοδευτικοί πολίτες δεν έχουμε να πούμε τίποτα μαζί σας", είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και φώναξαν το σύνθημα " ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά", και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το επανέλαβε.

"Τι έχουμε να πούμε με τον πρωταθλητή των απευθείας αναθέσεων, τον πρωταθλητή των μετακλητών, τον πρωταθλητή της εκτεταμένης διαφθοράς, τι έχουμε να πούμε με τον πρωταθλητή των ανισοτήτων, τον πρωταθλητή του αφελληνισμού της Ελληνικής οικονομίας", αναρωτήθηκε και συνέχισε:" τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο κύριος Μητσοτάκης δείχνει ποιος έχει πραγματική εμμονή. Προσπαθεί να πείσει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τους φίλους, τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, ότι σας οδηγώ σε ένα τυφλό μέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια, όμως, είναι μία. Μέσα του τελευταίες ημέρες φωλιάζει η αγωνία, ο φόβος ότι αυτό που γεννιέται, το νέο, θα είναι ο πραγματικός αντίπαλος του και όχι οι φθηνοί λαϊκισμοί του κ. Τσίπρα. Γιατί ξέρει πολύ καλά μέσα του ο κύριος Μητσοτάκης ότι αν δεν υπήρχε Τσίπρας ήδη η κυβέρνηση του θα ήταν παρελθόν στη συνείδηση του ελληνικού λαού.

Νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης ότι ο λαός ξεχνάει την ιστορία της οικογένειας του, με τις αποστασίες, με τα παιχνίδια, με το παρακράτος.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα γίνει δεκανίκι κανενός.

Ο κ. Μητσοτάκης και πολιτικά προσπαθεί να μας πλήξει λέγοντας ότι είμαστε κρατιστές. Όμως είναι τόσο πολιτικός εκσυγχρονιστής, πού εάν τα ρουσφέτια του ίδιου και της οικογένειάς του θα βάλουμε σε μία σειρά ξεπερνούν σε μήκος το Σινικό τείχος της Κίνας".

Ακολούθως επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέγοντας πως η κυβέρνηση του, την περίοδο 2015-2019 είναι " το μόνο σωσίβιο του κ. Μητσοτάκη".

"Από την άλλη ο κ.Τσίπρας δεν μπορεί να αρθρώσει τη λέξη ΠΑΣΟΚ και μας κάνει μαθήματα Ιστορίας", σημείωσε και πρόσθεσε:"Είπε χθες ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε ποτέ μέτωπο με τις προοδευτικές δυνάμεις. Και τον ερωτώ: Είναι προοδευτικές δυνάμεις ο Αντώναρος και τώρα τα στελέχη του Καμμένου που γέμισε τα ψηφοδέλτια του; Η μήπως είναι προοδευτικό μέτωπο το ψηφιακό παρακράτος που διοικεί η Κουμουνδούρου και επιτίθεται σε πολιτικούς αντιπάλους κατηγορώντας τους τη μία ότι είναι "πιασμένοι" και την αάλη "εκβιαζόμενοι"; Είναι αρχηγός ενός ψηφιακού παρακράτους που δεν είχε πάντως το ήθος να μην στοχοποιήσει μία νέα γυναίκα, μία νέα συντρόφισσα που κατήγγειλε την κακοποίηση της. Αν αυτό είναι Αριστερά, τότε ο κ. Τσίπρας ζει στη Λατινική Αμερική.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να αγκαλιάσει την προοδευτική Αριστερά το προοδευτικό κέντρο και τις αγωνίες κάθε δημοκρατικού πολίτη".

Παράλληλα αναφέρθηκε στον Ανδρέα Παπανδρέου και απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα παρατήρησε ότι " δεν μπορεί να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν από αυτούς που που μιλούν για δήθεν θεωρίες περί Πρεσπών του Αιγαίου. Δεν πάνε μαζί ο Ανδρέας Παπανδρέου και το πατριωτικό ΠΑΣΟΚ με τις Πρέσπες του Αιγαίου. Δεν πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου και του πατριωτικό λαογέννητο κίνημα με τις επικίνδυνες θεωρίες ότι στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα. Αφήστε λοιπόν ήσυχο στην ιστορία τον ιδρυτή μας τον ιστορικό ηγέτη, Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν έχει σχέση ο πολιτικός αυτός γίγαντας με τους επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς σας. Έχει όμως θράσος ο κύριος Τσίπρας μας κάνει μαθήματα για το πώς θα πέσει η Νέα Δημοκρατία. Ποιος; ο μεγάλος χορηγός της. Κάθε εβδομάδα θα πούνε και κάτι για να δώσουν πεδίο στον κ. Μητσοτάκη".

Στην αρχή της ομιλίας του ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε μήνυμα νίκης την προεκλογική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη και τόνισε:"Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ. Η αποψινή σας παρουσία στο Βελλίδειο επιβεβαιώνει ότι την 21η Μαΐου στέλνουμε μήνυμα νίκης, ελπίδας και προοπτικής για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες.

Η επιστροφή της δημοκρατικής παράταξης είναι πλέον ξεκάθαρο γεγονός. Αγκαλιάζουμε ξανά τις αγωνίες των ευάλωτων ομάδων και της μεσαίας τάξης, γινόμαστε το νεογέννητο κίνημα πού ιδρύθηκε το 1974.

Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι βλέπουν την λαοθάλασσα της δημοκρατικής παράταξης και εντείνουν τις τελευταίες μέρες τις επιθέσεις εναντίον μας, πάνω και κάτω από το τραπέζι. Μαζί με αυτούς και τα συμφέροντα που τα τους υποστηρίζουν".

