Τέμπη: ο Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1, η “εργαλειοποίηση” και η κόντρα Μαξίμου - ΣΥΡΙΖΑ

Μετωπική, προεκλογική σύγκρουση μετά την απάντηση του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου για την τραγωδία, την απεργία των σιδηροδρομικών και την μήνυση από συγγενείς θυμάτων κατά πολιτικών προσώπων.

Κόντρα Κυβέρνησης – ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε λίγη ώρα μετά από την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, με αφορμή την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και την υποβολή μήνυσης από συγγενείς θυμάτων κατά στελεχών του ΟΣΕ και κατά πολιτικών προσώπων.

Η Πόπη Τσαπανίδου κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αναλγησία, ενώ ο Άκης Σκέρτσος απάντησε στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμές για τυμβωρυχία.

Απαντώντας σε ερώτηση με πολλά σκέλη, για την απεργία των σιδηροδρομικών, την μήνυση από συγγενείς θυμάτων και τις αλλαγές που έχουν γίνει ή όχι για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την απάντηση του λέγοντας «Λυπάμαι που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και πιστεύω ότι και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους συμπεριφορές», ενώ λίγο αργότερα ανέφερε «εγώ προσωπικά έχω μιλήσει πολύ διακριτικά με αρκετούς συγγενείς θυμάτων, καταλαβαίνω απόλυτα την οργή τους και είμαι ο πρώτος ο οποίος θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Αλλά, το τονίζω πάλι, η δικαιοσύνη αποδίδεται από τη Δικαιοσύνη. Ούτε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε από τρίτους κριτές».

Η απομαγνητοφώνηση του διαλόγου του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

Νίκος Χατζηνικολάου: Έρχομαι στα Τέμπη. Έχουμε απεργία των σιδηροδρομικών σήμερα, οι οποίοι λένε ότι στους 2,5 μήνες που έχουν μεσολαβήσει από την τραγωδία αυτή δεν έχει αλλάξει τίποτα, ότι εξακολουθούν τα πράγματα να κινούνται με τον ίδιο τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που μας οδήγησε στην τραγωδία. Επίσης, είχαμε σήμερα και την μήνυση των συγγενών κατά παντός υπευθύνου και μιλούν και για ευθύνες πολιτικών προσώπων διαχρονικές, όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων δεκαετιών. Θέλω να σας ρωτήσω, τι συμπεράσματα έχετε βγάλει από το θέμα αυτό; Τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για να αλλάξει η κατάσταση εκεί και τι σκοπεύετε να κάνετε στο άμεσο μέλλον για να βελτιωθεί αυτή η πολύ άσχημη εικόνα του ελληνικού σιδηροδρόμου;

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Λυπάμαι που το ζήτημα αυτό εργαλειοποιείται με τέτοιο τρόπο λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και πιστεύω ότι και ο δικαιολογημένος θυμός των συγγενών των θυμάτων δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους συμπεριφορές. Πολλά έχουν αλλάξει στον σιδηρόδρομο και γι’ αυτό το πρώτο το οποίο είπαμε είναι ότι πρέπει τα τρένα να επαναλειτουργήσουν με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και γι’ αυτό έχουμε ένα πολύ, θα έλεγα, λεπτομερές σύστημα εποπτείας, με την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Και, φυσικά, έχουμε δεσμευτεί ότι η περιβόητη σύμβαση πλήρους σηματοδότησης της βασικής μας γραμμής θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβριο. Το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα. Αν μερικές φορές -το τονίζω αυτό- μας λένε «κινούνται τα τρένα σε μονή γραμμή», μα για να κάνεις τη σηματοδότηση πρέπει ενίοτε να διακόψεις την κυκλοφορία σε μία γραμμή. Όμως, αυτή η κίνηση γίνεται πια με απόλυτη ασφάλεια. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας, να μπορούμε να έχουμε σιδηροδρόμους οι οποίοι να είναι απολύτως ασφαλείς και ευρωπαϊκά τρένα, τα οποία εμφανώς δεν είχαμε.

Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά έχω μιλήσει πολύ διακριτικά με αρκετούς συγγενείς θυμάτων, καταλαβαίνω απόλυτα την οργή τους και είμαι ο πρώτος ο οποίος θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Αλλά, το τονίζω πάλι, η δικαιοσύνη αποδίδεται από τη Δικαιοσύνη. Ούτε από τους πολιτικούς μας αντιπάλους, ούτε από τρίτους κριτές. Πιστεύω ότι η Δικαιοσύνη έχει κινηθεί γρήγορα στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και γνωρίζετε βέβαια ότι έχουμε ένα πολύ σαφές πλαίσιο. Εάν προέκυπταν ευθύνες πολιτικών προσώπων, τονίζω, ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων…»

Νίκος Χατζηνικολάου: Ο κ. Τσίπρας σας κατηγόρησε, κ. Πρόεδρε, γιατί ξαναβάλετε τον παραιτηθέντα Υπουργό, τον κ. Καραμανλή, στα ψηφοδέλτια.

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Αυτό είναι ένα ζήτημα, θέλω να κάνω τη διάκριση μεταξύ της ποινικής ευθύνης η οποία αποδίδεται από τη Δικαιοσύνη και της πολιτικής ευθύνης που αποδίδεται τελικά από το λαό. Αν, λοιπόν, προέκυπταν ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα, υπάρχει διαδικασία απόλυτα προδιαγεγραμμένη από το Σύνταγμα για το πώς η Βουλή εμπλέκεται σε αυτές τις περιπτώσεις».

Κόντρα Τσαπανίδου – Σκέρτσου

Σε δήλωση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πόπης Τσαπανίδου αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε και σήμερα ότι δεν νιώθει τους πολίτες. Αδυνατεί να τους καταλάβει ακόμα και στον βαθύ πόνο που προκαλεί η απώλεια. Που προκαλεί η τραγωδία. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Δεν δίστασε να επιτεθεί χυδαία ακόμη και στους γονείς των αδικοχαμένων παιδιών στα Τέμπη λέγοντας ότι δήθεν εργαλειοποιούν το δράμα τους με την μήνυση που κατέθεσαν εναντίον του. Αφού έκανε τα πάντα για να συγκαλύψει το έγκλημα στα Τέμπη. Αφού κατέβασε τον υπουργό των Τεμπών τον κ. Καραμανλή υποψήφιο στη Σέρρες σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Τώρα μπροστά στις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων, δεν διστάζει να τα βάλει ακόμη και μαζί τους. Δεν διστάζει πουθενά. Δεν ντρέπεται καθόλου. Δεν νιώθει. Πρέπει να φύγει. Δεν μας αξίζει».

Απαντώντας, σε δήλωση του Υπουργού Επικρατείας και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Άκη Σκέρτσου, αναφέρονται τα εξής:

«Θα περιμέναμε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα μπροστά στο ανθρώπινο δράμα των θυμάτων των Τεμπών και των οικογενειών τους να δείξει έστω λίγο σεβασμό χωρίς να τους εργαλειοποιεί. Όμως η πολιτική τυμβωρυχία και η προεκλογική απελπισία της αντιπολίτευσης δεν έχει όρια και έρχεται να επιβεβαιώσει ελάχιστη ώρα μετά ακριβώς αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη του στον ΑΝΤ1.

Όποιος παρακολούθησε τη συνέντευξη είδε ότι ο Πρωθυπουργός απάντησε ταυτόχρονα σε δύο ερωτήματα για την απεργία των σιδηροδρομικών και για τη μήνυση των οικογενειών των θυμάτων και ειπε το αυτονόητο: Ότι η συγκεκριμένη απεργία λίγες μέρες πριν τις εκλογές αποτελεί εργαλειοποίηση της τραγωδίας που προσβάλει πρωτιστως τους συγγενείς των θυμάτων. Ως «αδικαιολόγητη» δηλαδή κρίθηκε από τον Πρωθυπουργό η απεργία των σιδηροδρομικών και όχι η μήνυση των συγγενών -οπως υποστηριζει ο ΣΥΡΙΖΑ- στους οποίους σε αμέσως επόμενο σημείο είπε ότι συμπαραστέκεται απόλυτα για την ταχεία και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη. Όμως η «κοπτοραπτική» της πολιτικης απόγνωσης και της αναίσχυντης προπαγάνδας της Κουμουνδουρου δεν ορρωδεί προ ουδενός. Όλα έχουν ένα όριο κ. Τσίπρα. Αρκετά με την τυμβωρυχία σας…»

