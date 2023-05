Πολιτισμός

Κάννες - Χάρισον Φορντ: Χρυσός Φοίνικας... έκπληξη για τον ηθοποιό (εικόνες)

Μία απρόσμενη κίνηση, εξέπληξε τον ηθοποιό, που βρέθηκε στις Κάννες για την επίσημη πρεμιέρα της 5ης ταινίας της σειράς «Ιντιάνα Τζόουνς».

Ο θρύλος του Χόλιγουντ Χάρισον Φορντ, που βρίσκεται στις Κάννες για την επίσημη πρεμιέρα της 5ης ταινίας της σειράς «Ιντιάνα Τζόουνς», τιμήθηκε αιφνιδιαστικά με τον Χρυσό Φοίνικα για το σύνολο της καριέρας του, πριν από την προβολή του φιλμ.

«Είμαι βαθύτατα συγκινημένος από αυτήν τη διάκριση», είπε ο 80χρονος Αμερικανός ηθοποιός, χωρίς να κρύβει τη συγκίνησή του, αφού παρέλαβε το βραβείο του από τα χέρια του Τιερί Φρεμό, του γενικού διευθυντή του Φεστιβάλ.

Όταν ανακοινώθηκε ότι η πέμπτη συνέχεια της σειράς με τις περιπέτειες του ριψοκίνδυνου καθηγητή Αρχαιολογίας, η ταινία «Indiana Jones & the Dial of Destiny», επρόκειτο να παρουσιαστεί στην Κρουαζέτ, οι διοργανωτές είπαν ότι ετοίμαζαν μια «ειδική τιμητική διάκριση» για τον Χάρισον Φορντ, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Ο Φορντ, ένας από τους μεγάλους σταρ του Χόλιγουντ, έχει ενσαρκώσει πληθώρα ηρώων, από τον Χαν Σόλο στη σειρά ταινιών «Ο πόλεμος των άστρων» μέχρι τον Μπλέιντ Ράνερ στην ομώνυμη καλτ ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ και τον αρχαιολόγο Δρ. Τζόουνς με το μαστίγιο και τη φεντόρα, έναν ρόλο που τον ακολουθεί από το 1981, από την ταινία «Οι κυνηγοί της χαμένης κιβωτού».

Η νέα ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς» θα προβληθεί στους κινηματογράφους στα τέλη Ιουνίου.

Ο Τομ Κρουζ πήγε στις Κάννες πέρσι για να παρουσιάσει σε παγκόσμια πρώτη την ταινία «Top Gun: Maverick», και έλαβε και αυτός έναν απρόσμενο Χρυσό Φοίνικα.

Φέτος, ένα άλλο μεγάλο όνομα του αμερικανικού κινηματογράφου, ο 78χρονος Μάικλ Ντάγκλας, τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ, την Τρίτη.

