Δόμνα Μιχαηλίδου: Είμαι σε σχέση με τον καλύτερο φίλο μου - Σκέπτομαι την αναδοχή παιδιού

Η Δόμνα Μιχαηλίδου αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε σχέση με τον καλύτερό της φίλο εδώ και λίγους μήνες και εκφράζει την επιθυμία της να κάνει οικογένεια.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, υποψήφια βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία στην Α' Πειραιώς, παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Hello».

Σε αυτήν, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μίλησε για όλα, μεταξύ των οποίων και στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι τους τελευταίους μήνες διατηρεί ερωτικό δεσμό με τον καλύτερο φίλο της, καθώς και ότι θέλει να κάνει παιδιά δημιουργώντας οικογένεια, σκεπτόμενη μάλιστα και την αναδοχή ενός παιδιού.

Θέλετε να δημιουργήσετε οικογένεια;

Ναι. Μάλιστα, επειδή είμαι μοναχοπαίδι – και είναι δύσκολο να είσαι μοναχοπαίδι -, θα ήθελα να έχω περισσότερα από ένα παιδιά. Δεν κρύβω ότι σκέφτομαι πολύ σοβαρά και την αναδοχή, ενός λίγο μεγαλύτερου παιδιού, στην ηλικία του δημοτικού. Έχοντας ζήσει με αρκετά παιδιά – ειδικά της δομής του Αγίου Ανδρέα -, έχω βιώσει την ανάγκη που έχουν για οικογενειακό πλαίσιο.

Στην προσωπική σας ζωή πως είστε;

Είμαι καλά. Εδώ και λίγους μήνες, έχω σχέση με τον καλύτερο μου φίλο, με τον οποίο γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.

Είστε εύκολος άνθρωπος;

Όχι, δεν είμαι. Είμαι όμως πολύ δοτική, πλημμυρίζω στο συναίσθημα, στο τι μπορώ να δώσω και τι μπορώ να οργανώσω για τον άλλον. Ταυτόχρονα, είμαι εξαντλητικά απαιτητική.

Πως φαντάζεστε τον εαυτό σας σε δέκα χρόνια από τώρα;

Δεν ξέρω, δεν βάζω στόχους. Σίγουρα θα ήθελα σε δέκα χρόνια να έχω οικογένεια και να είναι και η μητέρα μου καλά για να τη χαρεί. Στη δική μου ζωή πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε η γιαγιά μου, η μητέρα της μαμάς μου. Ήταν Σμυρνιά και ένας πολύ καλός και γλυκός άνθρωπος. Αν λοιπόν αποκτήσω παιδιά, δεν θεωρώ πως η συνύπαρξη τους με τη μητέρα μου θα κάνει καλό μόνο σε εκείνη. Θα κάνει καλό και στα ίδια τα παιδιά. Εγώ μεγάλωσα και με τη γιαγιά μου κι αυτό με έκανε καλύτερο άνθρωπο.

