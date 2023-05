Πολιτική

Γενοκτονία των Ποντίων: Tα μηνύματα των πολιτικών

104 συμπληρώνονται σήμερα από τον ξεριζωμό και τη σφαγή του Ποντιακού Ελληνισμού και σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στέλνει το δικό του μήνυμα για την "μαύρη" επέτειο.

Σημειώνεται, ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο των Νεότουρκων για τον οριστικό αφανισμό του ελληνικού πληθυσμού σε ολόκληρο τον Πόντο με το σύνθημα «η Τουρκία στους Τούρκους». Οι επίσημα καταγεγραμμένοι νεκροί να φθάνουν τις 353.000.

Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου

«Η σημερινή επέτειος υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα τη σημασία που έχει για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών η αναγνώριση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, ώστε να αποτραπεί η επανάληψή τους στο μέλλον» τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατιας Κατερινα Σακελλαροπουλου στο μήνυμά της για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Ειδικότερα, η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Σήμερα, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η σκέψη όλων μας στρέφεται στους εκατοντάδες χιλιάδες αθώους που, 104 χρόνια πριν, εξοντώθηκαν ή εκτοπίστηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες.

Αναλογιζόμαστε παράλληλα, με ευγνωμοσύνη, τον σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισαν στην ανάπτυξη της πατρίδας μας και στον πλούτο της πολιτισμικής μας ταυτότητας όσοι από τους ξεριζωμένους Ποντίους κατάφεραν να διασωθούν από τους διωγμούς της οθωμανικής αυτοκρατορίας και να βρουν καταφύγιο στη χώρα μας.

Η σημερινή επέτειος υπενθυμίζει στη διεθνή κοινότητα τη σημασία που έχει, για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, η αναγνώριση των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, ώστε να αποτραπεί η επανάληψή τους στο μέλλον».

Μητσοτάκης: Ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας συνεχίζεται μέχρι η Ημέρα Μνήμης να γίνει Ημέρα Δικαίωσης

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων:

«Τιμούμε και φέτος την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας, που διώχθηκαν και αφανίστηκαν. Ενώ όσοι γλίτωσαν, άφησαν τις πατρογονικές εστίες για να αναστηθούν στη μητε?ρα-πατρι?δα. Κρατώντας πάντα ζωντανή την ιστορία και την παράδοσή τους. Ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας συνεχίζεται. Μέχρι η Ημέρα Μνήμης να γίνει Ημέρα Δικαίωσης».

Τσίπρας: Τιμούμε την ημέρα μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων

Τις δεσμεύσεις του προς τον Ποντιακό Ελληνισμό επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτηση του στο Twitter για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

«19η Μαΐου: Τιμούμε την ημέρα μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και σημειώνει ειδικότερα:

«Δεσμευόμαστε:

Για συγκρότηση μόνιμης και διαρκούς επιτροπής στη Βουλή για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας του Ελληνισμού την περίοδο 1914-1923.

Για πρωτοβουλίες της "Επιτροπής επεξεργασίας προτάσεων για τη διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης των Ελλήνων του Πόντου".

Για ενίσχυση της εκμάθησης της Ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού στα σχολικά βιβλία και ενεργή στήριξη της Έδρας Ποντιακών Σπουδών στο ΑΠΘ.

Για ενίσχυση του αγώνα σε διεθνές αλλά και διμερές διπλωματικό επίπεδο, για προστασία Χριστιανικών μνημείων στην Τουρκία.

Για απόφαση προκειμένου να τιμάται η 19η Μαΐου καθολικά και αμετάθετα».

Ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει και τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για «σαφή μέτρα οικονομικής και κοινωνικής στήριξης του Ποντιακού Ελληνισμού:

Πρώτον, καταβολή της Εθνικής Σύνταξης στους ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στα 15 χρόνια μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα. Με πλήρη καταβολή του επιδόματος για τους ανασφάλιστους υπερήλικους ομογενείς.

Δεύτερον, νέα ρύθμιση με την οποία διαγράφονται πρόστιμα, προσαυξήσεις και κάθε είδους τόκοι που επιβαρύνουν τα αρχικά δάνεια που έλαβαν οι παλιννοστούντες ομογενείς. Το υπόλοιπο δάνειο ρυθμίζεται για εξόφληση σε 240 άτοκες δόσεις ως 100 ευρώ τον μήνα.

Τρίτον, απλοποίηση των διαδικασιών ιθαγένειας στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων. Διότι, εκτός των άλλων, είναι απαράδεκτο να ταλαιπωρούνται οι οικογένειες Ελλήνων παλιννοστούντων με θέματα ιθαγένειας».

Ανδρουλάκης: Αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση

«Σήμερα, 104 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων και 19 χρόνια από την αναγνώριση της από την Ελληνική Βουλή με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου, παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σε μήνυμά για τη σημερινή ημέρα μνήμης.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «σε μία εποχή που ο ιστορικός αναθεωρητισμός και η περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενισχύεται διεθνώς, η αποδοχή της ιστορικής πραγματικότητας και η διατήρηση της μνήμης είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ως ανθρωπότητα ότι δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον ανάλογα εγκλήματα».

Κουτσούμπας: Η μεγαλύτερη τιμή για τη Μνήμη και την Ιστορία του ποντιακού λαού είναι ο αγώνας ενάντια στο βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της προσφυγιάς

«Τιμάμε την 19η Μαΐου, την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων, με τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και τους πάνω από 1 εκατομμύριο ξεριζωμένους. Στηρίζουμε τη δίκαιη διεκδίκηση για τη "Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων" και τον αγώνα για την ανάδειξη της πολιτιστικής και πνευματικής δραστηριότητας των Ποντίων, μακριά από εθνικιστικές ρητορικές. Πρωτοστατούμε για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων αποκατάστασης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες ομογενείς, που εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα μας μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ», δηλώνει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Τα διδάγματα από τη Γενοκτονία των Ποντίων παραμένουν επίκαιρα, καθώς οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και η σύγκρουση στην Ουκρανία γεννούν νέα δεινά για τους λαούς, με ορατό τον κίνδυνο γενίκευσής της. Ενώ, ταυτόχρονα, εξελίσσεται το παζάρι ανάμεσα στις αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, με άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, για "διευθετήσεις" στο Αιγαίο και το Κυπριακό», προσθέτει, στη δήλωσή του, ο κ. Κουτσούμπας και καταλήγει:

«Η μεγαλύτερη τιμή για τη Μνήμη και την Ιστορία του ποντιακού λαού είναι ο αγώνας για να μη ζήσει ποτέ ξανά κανένας λαός όσα έζησε ο ίδιος. Ο αγώνας για την απεμπλοκή της χώρας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις που καθιστούν τη χώρα μας "μαγνήτη" επιθέσεων. Ο αγώνας του λαού μας και όλων των λαών της περιοχής ενάντια στο βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της προσφυγιάς».

