Κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Εύκολη και απλή συνταγή για κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο, ετοίμασε την Παρασκευή και μας έδειξε βήμα - βήμα η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μια καταπληκτική συνταγή για κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο που θα τους ξετρελάνει όλους και όλες τις ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Υλικά για την κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο

1.200 γρ. κολοκυθάκια (τρυφερά)

5 αυγά (χτυπημένα)

300 γρ. φέτα σε τρίμματα

300 γρ. φρέσκο ανθότυρο

160 γρ. καλαμποκάλευρο ή 1 φακελάκι φρυγανιά

2 κ.σ. άνηθο (ψιλοκομμένο)

2 κ.σ. δυόσμο (ψιλοκομμένο)

5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια (με τα φύλλα τους ψιλοκομμένα)

1/4 φλ. ελαιόλαδο

Αλάτι

Πιπέρι (φρεσκοτριμμένο)

Για το ταψί

Λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση - Κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο

Λαδώνουμε ελαφρά ένα μικρό ταψί 24?32 εκ. και το πασπαλίζουμε µε το μισό καλαμποκάλευρο.

Αφού πλύνουμε ελαφρά τα κολοκυθάκια, αφαιρούμε το κοτσάνι και τα τρίβουμε σε χοντρό τρίφτη.

Τα αφήνουμε στο σουρωτήρι, τα αλατίζουμε λίγο και τα αφήνουμε να ιδρώσουν για 15 λεπτά.

Τα στύβουμε µε τα χέρια και τα βάζουμε σε µπολ.

Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα αυγά, τα τυριά, το υπόλοιπο καλαμποκάλευρο, τον άνηθο και το δυόσμο, 2 κ.σ από το συνολικό ελαιόλαδο καθώς και τα φρέσκα κρεµµύδια.

Τρίβουμε μπόλικο πιπέρι και αλατίζουμε, αφού πρώτα δοκιμάσουμε το μίγμα.

Απλώνουμε το μείγμα στο ταψί.

Το ραντίζουμε µε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ψήνουμε την εύκολη κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο σε προθερμασμένο φούρνο στους 170οC στις αντιστάσεις για 40-45 λεπτά, µέχρι να ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια.

Εναλλακτικά ψήνουμε στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, στους 160?C για περίπου 40 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να σταθεροποιηθεί η κολοκυθόπιτα.

Αν έχετε κολοκυθοανθούς πλύντε τους και αφαιρέστε τους στήμονες.

Κόψτε τους σε κομμάτια και ρίξτε τους στην πίτα.

Σερβίρουμε την κολοκυθόπιτα αλμυρή χωρίς φύλλο, κρύα ή σε θερμοκρασία δωματίου.

