Ρολάντ Γκαρός: Χωρίς Ναδάλ και Φέντερερ για πρώτη φορά

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το τουρνουά θα διεξαχθεί απουσία των δύο μεγαλύτερων αστεριών του τένις.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά, για πρώτη φορά στα χωμάτινα γήπεδα του «Ρολάν Γκαρός» δεν θα βρεθούν ο Ραφαέλ Ναδάλ ή ο Ρότζερ Φέντερερ.

«Το φετινό Ρονάλ Γκαρός θα είναι το πρώτο χωρίς τον Ράφελ Ναδάλ ή τον Ρότζερ Φέντερερ από το 1998», έγραψε στα twitter το ATP Tour.

This year's Roland-Garros will be the first without Rafael Nadal or Roger Federer since 1998 ????@rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/5uHTwsNsV4 — ATP Tour (@atptour) May 19, 2023

Χθες, όπως είναι γνωστό ο 36χρονος Ραφαέλ Ναδάλ, σε συνέντευξη Τύπου στην ακαδημία του στη Μαγιόρκα (Academia de Rafa Nadal), ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη συμμετοχή του από το «Ρολάν Γκαρός», όπως επίσης ότι θα αποχωρήσει από τα «κορτ» το 2024. Ο Ισπανός πρωταθλητής έχει 22 τίτλους γκραν σλαμ-όσους και ο Νόβακ Τζόκοβιτς- με τον πρώτο από αυτόν το 2005 στο γαλλικό Όπεν, πριν εκεί ακολουθήσουν άλλα 13 τρόπαια.

Ο Ρότζερ Φέντερερ στα 41 του χρόνια και έχοντας διανύσει μία καριέρα 24 χρόνων, έπαιξε έχοντας δίπλα του τον Ραφαέλ Ναδάλ-και έχασε- τον τελευταίο του αγώνα, στις 24 Σεπτεμβρίου 2022, στο Laver Cup απέναντιστους Τζακ Σοκ και Φράνσις Τιαφόε.

Ο Ελβετός κατάφερε να ανεβάσει τα στατιστικά του τένις σε επίπεδα αδιανόητα πριν από αυτόν (20 τίτλοι Grand Slam συμπεριλαμβανομένων οκτώ στο Wimbledon)

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 9 Μαίου, μιλώντας στο Sky Sports από το GP της F1 στο Μαϊάμι είχε πει για να επιβεβαιωθεί αργότερα (18/5):

«Θα ήταν βάναυσο, θα ήταν δύσκολο για το τένις αν ο Ράφα δεν πρόκειται να είναι στο Ρολάν Γκαρός».

