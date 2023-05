Πολιτική

Εκλογές - Φωτίου: η δήλωση για τα 5000 ευρώ και οι αντιδράσεις

Η Θεανώ Φωτίου, έκανε μία δήλωση η οποία έφερε αντιδράσεις σχετικά με το ατομικό εισόδημα κάποιου για να θεωρηθεί ως "μεσαία τάξη".

Λίγες ώρες μετά την δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου, που το έθεσε εκτός εκλογικής μάχης, η Θεανώ Φωτίου αναφέρθηκε στα "5.000 ευρώ ατομικό εισόδημα το όριο του να ανήκει κάποιος στη μεσαία τάξη" μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και οι δήλωση αυτή έφερε αντιδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για τα εισοδήματα που θεωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ ως μεσαία τάξη και ποια εισοδήματα θα φορολογηθούν σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε πως "Το 25% είναι οι φτωχοί, το 50% του ελληνικού λαού είναι η μεσαία τάξη και το άλλο 25% είναι τα ανώτερα στρώματα. Εκεί μέσα είναι και οι Λάτσηδες. Αυτή τη στιγμή, με βάση αυτά τα εισοδήματα, είναι 5.000, αν θυμάμαι καλά, η μεσαία τάξη, το ένα άτομο, το ισοδύναμο του εισοδήματος. Αυτή που λέει μεσαία τάξη ο Μητσοτάκης, έχει φτωχοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι πια τα εισοδήματα της μεσαίας τάξη αυτά που ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ. Είναι τα εισοδηματικά. Τα ανώτερα εισοδήματα, είναι αυτά που εννοεί ο Μητσοτάκης μεσαία τάξη. Αυτά, με βάση τα εισοδήματα της ΕΛΣΤΑΤ", είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: "Μεσαία τάξη δεν είναι μόνο αυτός που έχει αυτό το εισόδημα, είναι και αυτός που θεωρεί τον εαυτό του μεσαία τάξη"

Η δήλωση αυτή προκαλεσε αντιδράσεις με τον Υπουργό Επικρατείας και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Άκη Σκέρτσο να δηλώνει:

"Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μας πείσει ότι «το ‘χει με τα νούμερα» και διαθέτει κοστολογημένο οικονομικό προγραμμα. Την ίδια ώρα, μετά τον κ. Κατρούγκαλο, πρωτοκλασάτα στελέχη του μπερδεύουν την ελληνική μεσαία τάξη με τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Να ενημερώσουμε, λοιπόν, την κυρία Φωτίου και τον ΣΥΡΙΖΑ -παρότι η ίδια έχει διατελέσει αρμόδια Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων- ότι το ποσό των 5.000 ευρώ είναι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ κάτω ακόμη και από το όριο της φτώχειας στη χώρα μας, που ορίζεται στα 5.700 ευρώ ετησίως.

Είναι σαφές ότι η κυρία Φωτίου και το κόμμα της «οραματίζονται» στην πραγματικότητα με το οικονομικό τους πρόγραμμα των 83 δις ευρώ -που μας θέτει αυτομάτως σε νέα μνημόνια- μια ελληνική μεσαία τάξη των 420 ευρώ μηνιαίως ή των 5.000 ευρώ ετησίως. Είναι εξίσου σαφές ότι προετοιμάζουν μια νέα φοροεπιδρομή σε όλους τους υπόλοιπους -κατά την αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ- «πλούσιους» της κανονικής ελληνικής μεσαίας τάξης με εισοδήματα από 10.000 έως 30.000 ευρώ ετησίως.

Ένα είναι σίγουρο: το κρυφό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε μια επανάληψη της φορολαίλαπας που ζήσαμε το 2015-2019. Η ιστορία, όμως, μόνο ως φάρσα μπορεί να επαναληφθεί. Γι’αυτό αυτή την Κυριακή δεν θα τους αφήσουμε να εφαρμόσουν ξανά τις ιδεοληψίες τους και θα πούμε ένα πλειοψηφικό και αυτοδύναμο «ναι» στην δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας και των εισοδημάτων όλων των πολιτών που μόνο η ΝΔ απέδειξε ότι μπορεί να εγγυηθεί."

Η απάντηση ήρθε από την εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Αντί ο κ. Σκέρτσος να προσπαθεί να βγει κι από πάνω, οφείλει να απαντήσει για το σχέδιο Μητσοτάκη να βγάλει στο σφυρί τα σπίτια της μεσαίας τάξης, εξυπηρετώντας τα funds.

Πέρασαν τρεις ώρες που περιμένουμε απάντηση και ακόμα τσιμουδιά.



Έτσι θα πάμε στις κάλπες; Με έναν πρωθυπουργό που λέει ότι «θα τσακίσει» τους δανειολήπτες και τον κ. Σκέρτσο να κάνει ότι δεν συνέβη τίποτα;"