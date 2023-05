Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κατρούγκαλος αποσύρεται από το ψηφοδέλτιο

Αποσύρεται από την εκλογική μάχη ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Αναλυτικά η δήλωσή του.

Αποσύρεται από την εκλογική μάχη ο Γιώργος Κατρούγκαλος μετά την θύελλα που ξέσπασε με αφορμή την τοποθέτηση του περί αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών.



Αναλυτικά, η δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου:

"Παρακολουθώ τη θεατρική παράσταση που οργανώνει η Νέα Δημοκρατία με αφορμή χθεσινή μου τοποθέτηση για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ξεκαθάρισα από το πρωί ότι αναφερόμουν σε προσωπικές θέσεις αρχής και όχι στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που είναι δημοσιευμένες εδώ και καιρό. Οι συκοφαντίες της Νέας Δημοκρατίας περί ‘κρυφής ατζέντας” είναι φαιδρές. Η Αριστερά μιλά πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Αν υπήρχε κρυφή ατζέντα, θα τη φανέρωνα αυτόβουλα δυο μέρες πριν από τις εκλογές; Η ζημιά όμως γίνεται, με όργανο την μηντιακή παντοκρατορία της δεξιάς. Δεν θα τη διευκολύνω. Άλλωστε η εμπλοκή μου στην πολιτική δεν έγινε ποτέ με όρους προσωπικού συμφέροντος, αλλά προσφοράς. Εγκατέλειψα το Ευρωκοινοβούλιο όταν προσκλήθηκα στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ανέλαβα με άγνοια κινδύνου την καυτή πατάτα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Αναλαμβάνω πλήρως την πολιτική ευθύνη για τη χθεσινή μου τοποθέτηση και δηλώνω ότι αποσύρομαι από την εκλογική μάχη."

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην οποία αναφέρει: «Η μεσαία τάξη, με μεγάλες θυσίες, πλήρωσε πανάκριβα την κρίση και τις αλαζονικές πολιτικές του κ. Μητσοτάκη που δεν νοιάστηκε. Η μεσαία τάξη, λοιπόν, μόνο ελαφρύνσεις δικαιούται. Το Συμβόλαιο Αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία είναι απόλυτα σαφές ως προς αυτό. Είναι το συλλογικό μας όραμα, η ηθική μας υποχρέωση, που μας δεσμεύει να το κάνουμε πράξη. Όποιος παρεκκλίνει από το Συμβόλαιο Αλλαγής, είτε συνειδητά, είτε από λάθος, θέτει εαυτόν εκτός της συλλογικής προσπάθειας για τη μεγάλη αλλαγή. Ο ελληνικός λαός την Κυριακή θα κληθεί να προσυπογράψει με την ψήφο του το Συμβόλαιο Αλλαγής και Εμπιστοσύνης και μόνο αυτό. Και να μας κρίνει από την υλοποίησή του».

Οι αναφορές του Γιώργου Κατρούγκαλου σχετικά με την επαναφορά των διατάξεων του νόμου που φέρει το όνομα του, σε ότι έχει να κάνει με τον συντελεστή ασφαλιστικών κρατήσεων των ελευθέρων επαγγελματιών στο 20% του ετήσιου εισοδήματος τους, πυροδότησαν νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και αγωνία στην αγορά και στους ελευθέρους επαγγελματίες.

Για το θέμα επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα ο Άκης Σκέρτσος, ενώ η Πόπη Τσαπανίδου ανταπέδωσε τα πυρά και ο Γιώργος Κατρούγκαλος έκανε διευκρινίσεις, που φαίνεται πάντως ότι δεν καθησύχασαν τους εκπροσώπους των φορέων της αγοράς.

Μετά τις νέες εξελίξεις ο Άκης Σκέρτσος δήλωσε: "Το πρωί η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ διαρρήγνυε τα ιμάτιά της ότι το κόμμα της έπεσε θύμα διαστρέβλωσης της ΝΔ. Έως το μεσημέρι ο κ. Κατρούγκαλος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. Αυτό που καταλάβαμε όμως όλοι είναι ότι απλά πιάστηκαν στα πράσα και έφυγε κακήν κακώς γιατί είναι «μαρτυριάρης». Κάθε μέρα που περνάει η προοδευτική Βαβέλ αποκαλύπτεται και καταρρέει. Τους αφήνουμε στην κρίση των πολιτών…"

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Δημήτρης Μάντζος σε δήλωσή του αναφέρει: «Ο Γιώργος Κατρούγκαλος έφυγε, αλλά ο νόμος του μένει. Και ας ξέρουν οι πολίτες, πως αυτό συμβαίνει, γιατί το επέλεξε η Νέα Δημοκρατία διατηρώντας τις αδικίες του. Από τις πολιτικές τους παλινωδίες για κυβερνήσεις ηττημένων, ανοχής, ειδικού σκοπού έως τις ασυνάρτητες προτάσεις τους για τα προβλήματα των πολιτών, ο ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει το έλλειμμα αξιοπιστίας του, που τον καθιστά χρυσό χορηγό της Νέας Δημοκρατίας».

