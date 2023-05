Πολιτική

Εκλογές 2023: Πότε και πώς ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού

Ποια μέρα και ποιες ώρες θα ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Πώς θα βρείτε το πού ψηφίζετε.

Αύριο, Σάββατο 20 Μαΐου, θα προσέλθουν στις κάλπες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες του εξωτερικού για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις γενικές βουλευτικές εκλογές 2023. Επισημαίνεται πως οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν εκτός ελληνικής επικράτειας θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους στο εξωτερικό, εφόσον το επέλεξαν, αντί να μεταβούν στην Ελλάδα (άρθρο 2 του ν. 4648/2019).

Οι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού 22.855 Έλληνες εκλογείς που διαμένουν εκτός ελληνικής επικράτειας, των οποίων οι αιτήσεις εγγραφής εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με τα κριτήρια εκλογέων που προβλέπει ο νόμος, καθώς και οι Έλληνες ναυτικοί που δεν έχουν περιληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 6 του ν. 4648/2019), θα ψηφίσουν σε 99 εκλογικά τμήματα που συγκροτήθηκαν σε 35 χώρες. Για τη συγκρότηση εκλογικού κέντρου σε μια πόλη, προϋπόθεση ήταν η εγγραφή τουλάχιστον 40 εκλογέων (άρθρο 7 ν. 4648/2019).

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών, καλεί όλους τους Έλληνες εγγεγραμμένους εκλογείς του εξωτερικού:

Να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα το Σάββατο 20 Μαΐου 2023, με διάρκεια ψηφοφορίας από 7.00 έως 19.00 τοπική ώρα κάθε χώρας.

Να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού και να ενημερωθούν για την ακριβή διεύθυνση του εκλογικού τμήματος στο οποίο ψηφίζουν κάνοντας, προ της ψηφοφορίας, χρήση της εφαρμογής "ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ" στον ιστότοπο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, https://mpp.ypes.gov.gr/#/ συμπληρώνοντας τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Έτος Γέννησης.

συμπληρώνοντας τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Έτος Γέννησης. Να προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα τους έχοντας απαραιτήτως μαζί τους την ελληνική αστυνομική ταυτότητα ή το ελληνικό διαβατήριο τους (η Εφορευτική Επιτροπή επιβεβαιώνει τα στοιχεία ταυτότητας / διαβατηρίου και επαληθεύει την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού).

