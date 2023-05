Υγεία - Περιβάλλον

Greenpeace: Η Ρωσία κήρυξε “ανεπιθύμητη” την οργάνωση

Με την απόφαση αυτή, η Μόσχα απαγορεύει τις δραστηριότητες της περιβαλλοντικής οργάνωσης στην χώρα.

«Ανεπιθύμητη» κήρυξε η Μόσχα την περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace, ένα μέτρο που απαγορεύει de facto τις δραστηριότητές της στη χώρα, μια κίνηση που έρχεται στο πλαίσιο της γενικευμένης καταστολής που έχει εξαπολύσει στο εσωτερικό της Ρωσίας το Κρεμλίνο μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή της η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας υπογραμμίζει ότι η «Greenpeace International», με έδρα την Ολλανδία, συνιστά μια «απειλή στα θεμέλια της συνταγματικής τάξης και ασφάλειας» της Ρωσίας και επιδιώκει «να ανατρέψει την εξουσία με αντισυνταγματικό τρόπο».

Η εισαγγελία κατηγορεί επίσης την Greenpeace ότι ενθάρρυνε «παρεμβάσεις» στις ρωσικές εσωτερικές υποθέσεις, ότι επιδίωξε «να υπονομεύσει τα οικονομικά της θεμέλια» και ότι χρηματοδοτεί ρωσικές οργανώσεις που χαρακτηρίζονται από τις αρχές «ξένοι πράκτορες». Η εισαγγελία επίσης κατηγορεί την Greenpeace για «αντιρωσική προπαγάνδα» και ότι ζήτησε «ενίσχυση των κυρώσεων» κατά της Ρωσίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η περιβαλλοντική ΜΚΟ κατηγορείται επίσης από τη ρωσική δικαιοσύνη ότι διεξάγει «τακτικά» «ενημερωτικές εκστρατείες» για να «αποτρέψει την υλοποίηση κερδοφόρων έργων υποδομής και ενέργειας» για τη Ρωσία, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η περιβαλλοντική οργάνωση δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη να σχολιάσει.

Το ρωσικό παράρτημα της Greenpeace, το οποίο άνοιξε το 1992, δραστηριοποιείται στη χώρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, την καταπολέμηση της ρύπανσης και την προστασία των απειλούμενων ειδών ζώων.

Σε δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τακτικά τη Ρωσία, μια από τις χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επαγγελματίες και εθελοντές της Greenpeace κάνουν παρεμβάσεις για να πιέσουν π.χ. τις αρχές να αναλάβουν δράση.

Στη Ρωσία, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ΜΚΟ OVD-Info, σε οργανώσεις που χαρακτηρίζονται «ανεπιθύμητες» απαγορεύεται να ανοίγουν δομές, να εκτελούν έργα στη χώρα και να διαδίδουν πληροφορίες.

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι ρωσικές αρχές έχουν εντείνει την καταστολή των επικριτικών φωνών. Η καταστολή αυτή δεν αφορά μόνο την πολιτική, αλλά επεκτείνεται σε άλλους τομείς, όπως σε πολιτιστικούς κύκλους και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Τον Μάρτιο, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) χαρακτηρίστηκε στη Ρωσία «ξένος πράκτορας», ένας χαρακτηρισμός που περιπλέκει πολύ τη δραστηριοποίηση μιας οργάνωσης στη χώρα.

