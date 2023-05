Life

Κάννες: Ο Χάρισον Φορντ δεν κάθισε μαζί με τη σύζυγό του

Ο λόγος που δεν κάθισαν μαζί ο Χάρισον Φορντ με την Καλίστα Φλόκχαρτ.

Ο Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) και η Καλίστα Φλόκχαρτ (Calista Flockhart) μαγνήτισαν τα φλας των φωτογράφων στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών για την πρεμιέρα της ταινίας «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Το ζευγάρι, που είναι παντρεμένο από το 2010, πόζαρε ευτυχισμένο με τον θρυλικό ηθοποιό να έχει επιλέξει ένα μαύρο κοστούμι σμόκιν και η σύζυγός του μία εντυπωσιακή δημιουργία του διάσημου σχεδιαστή Ζουχέιρ Μουράντ.

Κατά την διάρκεια της εισόδου τους στην αίθουσα του Palais des Festivals παρατήρησαν ότι δεν θα καθίσουν μαζί. Ο Χάρισον ακούστηκε να λέει στη σύζυγό του: «Είσαι ακριβώς πίσω μου, κοίτα!» με την Φλόκχαρτ να δείχνει έκπληκτη, και να κάθεται στη δεύτερη σειρά.

Σύμφωνα με το Hello o λόγος ήταν γιατί ο Φόρντ έπρεπε να καθίσει ανάμεσα στον σκηνοθέτη, Τζέιμς Μάνγκολντ (James Mangold) και την ηθοποιό Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ (Phoebe Waller-Bridge) η οποία υποδύεται την Έλενα Σο στην ταινία. Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν επισκίασε την λαμπερή πρεμιέρα η οποία ήταν άκρως συγκινητική με τον Φορντ να δακρύζει αρκετές φορές και να λαμβάνει το Χρυσό Φοίνικα.

«Η ζωή μου είναι αυτή που είναι χάρη στην υπέροχη γυναίκα μου, που υποστήριζε πάντα το πάθος μου και τα όνειρά μου, κάτι για το οποίο της είμαι ευγνώμων», είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά στην 59η απονομή των Χρυσών Σφαιρών το 2002 και παντρεύτηκε οκτώ χρόνια αργότερα με τον Φορντ να κάνει την πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών. Είναι ο τρίτος γάμος του ηθοποιού ο οποίος είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών από τους προηγούμενους γάμους του και του Λίαμ όπου η Φλόκχαρτ υιοθέτησε το 2001.

