Χανιά – παράσυρση παιδιού: Πέθανε το 2,5 ετών κοριτσάκι

Τραγικός είναι ο επίλογος της παράσυρσης του κοριτσιού που είχε χτυπηθεί από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας της, μέσα στην αυλή του σπιτιού τους.

Κατέληξε στις 3.15 το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η μικρή που είχε χτυπηθεί από το αυτοκίνητο του πατέρα της στην Κίσσαμο Χανίων.

Ήδη από χθες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι γιατροί είχαν ξεκινήσει την διαδικασία των προβλεπόμενων τεστ για την εξακρίβωση της εγκεφαλικής λειτουργίας του παιδιού, στις οποίες το 2,5 ετών κοριτσάκι δεν παρουσίασε καμία αντίδραση.

Για την διαδικασία είχαν ενημερωθεί προηγουμένως οι γονείς του κοριτσιού, που όλες αυτές τις μέρες παρέμεναν στο ΠΑΓΝΗ, κοντά στο παιδί τους.

