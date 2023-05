Τεχνολογία - Επιστήμη

Στινγκ για τεχνητή νοημοσύνη: Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον έλεγχο στις μηχανές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο θρυλικός Βρετανός τραγουδιστής αναφέρθηκε στην δημιουργία πλαστών έργων γνωστών μουσικών, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Βρετανός τραγουδιστής Στινγκ προέβλεψε σήμερα ότι οι καλλιτέχνες θα δώσουν «μάχη» για να υπερασπιστούν τα έργα τους απέναντι στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική βιομηχανία.

Ο πρώην τραγουδιστής των Police, ηλικίας 71 ετών σήμερα, είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC ότι «οι θεμέλιοι λίθοι της μουσικής ανήκουν σε εμάς, τα ανθρώπινα όντα. Θα υπάρξει μάχη την οποία θα πρέπει να δώσουμε όλοι μας τα επόμενα χρόνια: να υπερασπιστούμε το ανθρώπινο κεφάλαιο απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη».

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ήδη για την αναδημιουργία έργων γνωστών μουσικών. Χάρη σ’ αυτήν έχουν δημιουργηθεί πλαστά έργα καλλιτεχνών όπως των Eminem, Drake, The Weeknd ή των Oasis.

«Τα εργαλεία είναι χρήσιμα, όμως επαφίεται σε εμάς ο χειρισμός τους», είπε ο Στινγκ, τονίζοντας: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αναλάβουν τον έλεγχο οι μηχανές, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Ψήφος και με την ταυτότητα από το wallet του κινητού (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - ασέλγεια σε ανήλικη: Κακουργηματική δίωξη στον συνταξιούχο εκπαιδευτικό



Τροχαίο - Ρόδος: Νεκρός μετά από σύγκρουση γουρούνας με φορτηγό (εικόνες)