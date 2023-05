Κοινωνία

Χαϊδάρι: Ο διαρρήκτης ήταν αστυνομικός!

Σε αρχικό έλεγχο αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ, ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται σε «διατεταγμένη υπηρεσία». Όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα είχε απειλήσει και μια γυναίκα με όπλο για να μπουκάρει σε σπίτι.

Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στο Χαϊδάρι, όταν άντρες της ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν επίδοξο διαρρήκτη που όμως είναι αστυνομικός και μάλιστα τούς είπε πως βρίσκεται σε «διατεταγμένη υπηρεσία».

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ τελικά τον άφησαν, αφού κατέγραψαν τα στοιχεία του και σχεδόν μία ώρα μετά, έλαβαν κλήση για απόπειρα διάρρηξης μονοκατοικίας. Εκεί ακριβώς όπου είχαν ελέγξει τον συνάδελφό τους. Οι δράστες μάλιστα της διάρρηξης έφυγαν με το ίδιο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο αστυνομικός.

Λίγο αργότερα, ο 32χρονος αστυνομικός συνελήφθη μαζί με τον 20χρονο συνεργό του, καθώς είχαν επιχειρήσει να εισβάλουν σε σπίτι στο Χαϊδάρι. Ακινητοποίησαν μάλιστα την ένοικο με πιστόλι και προσπάθησαν να περάσουν στο εσωτερικό του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δυο συλληφθέντες αρχικά εντοπίστηκαν στις 11:25 το πρωί της περασμένης Τετάρτης στην οδό Αγησιλάου από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και αφού είχε προηγηθεί τηλεφώνημα στην «Άμεση Δράση».

Σε ερώτηση των ανδρών της ΔΙ.ΑΣ για τους λόγους της παρουσίας του εκεί, ο αστυνομικός ανέφερε την ιδιότητα του και υποστήριξε, πως βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία.

Οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ, κατέγραψαν τα στοιχεία των ατόμων, όπως και την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος τους και έφυγαν. Στις 12:36, άνδρες της ΔΙ.ΑΣ έλαβαν νέο σήμα από την «Άμεση Δράση», σχετικά με δυο άτομα που προσπαθούσαν να μπουν σε ισόγεια κατοικία στην οδό Αγησιλάου.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, έλαβαν νέο σήμα για επικίνδυνο άτομο στο σημείο που απείλησε με πιστόλι μια γυναίκα που αντιλήφθηκε τις προθέσεις τους. Φτάνοντας εκεί οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από κατοίκους πως οι ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο με ένα Smart, που έφερε την ίδια πινακίδα με αυτή που κατέγραψαν κατά τον έλεγχο στον αστυνομικό λίγη ώρα νωρίτερα.

Μάλιστα οι άνδρες της ΔΙ.ΑΣ, συνέλεξαν και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο έχουν καταγραφεί οι κινήσεις των δυο δραστών. Ο αστυνομικός κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, ψευδή κατάθεση και παράβασης περί όπλων.

