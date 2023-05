Πολιτισμός

Κάννες: Ντε Νίρο και Ντι Κάπριο συναντήθηκαν “για τα μάτια” του Σκορτσέζε

Η πρώτη συνεργασία των δύο μεγάλων ηθοποιών, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σκορτσέζε αποθεώθηκε στο Φεστιβάλ των Καννών.

Το Αμερικανικό Νέο Κύμα δεν είπε την τελευταία του λέξη: η προβολή της τελευταίας ταινίας του Μάρτιν Σκορτσέζε, στην οποία για πρώτη φορά συνενώνουν τις δυνάμεις τους οι δύο ηθοποιοί-φετίχ του 80χρονου σκηνοθέτη, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ήταν το γεγονός της ημέρας στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών.

Μετά τον Χάρισον Φορντ, την Πέμπτη, ήταν η σειρά ενός άλλου θρύλου του αμερικανικού κινηματογράφου να αποδείξει, στα σκαλιά του περίφημου φεστιβάλ, ότι είναι ακόμη ζωντανός: ο Σκορτσέζε, ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα το 1976 για τον «Ταξιτζή» σκηνοθέτης, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του 1998, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, παρουσιάζει την ταινία «Killers of the Flower Moon».

Αν και δεν διαγωνίζεται για τον Χρυσό Φοίνικα, η ταινία προσέλκυσε ένα τεράστιο πλήθος σήμερα το απόγευμα καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που ήθελαν να δουν από κοντά τους σταρ, πριν από την επίσημη πρώτη προβολή. Στο κόκκινο χαλί πάτησαν η Κέιτ Μπλάνσετ, η Ναόμι Κάμπελ, η Ιζαμπέλ Ιπέρ… Με την άφιξη του Σκορτσέζε και των δύο πρωταγωνιστών του το πλήθος διπλασίασε τις φωνές καθώς όλοι ήθελαν ένα αυτόγραφο, μια σέλφι…

Εκτός από κάποια πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο σκηνοθέτης στα τέλη Απριλίου και τη μουσική της που μόλις ανέβηκε στο διαδίκτυο –και προμηνύει μια πλοκή γεμάτη ένταση– τηρήθηκε απόλυτη μυστικότητα γύρω από την ταινία. Ο Σκορτσέζε μεταφέρει τους δύο αγαπημένους πρωταγωνιστές του σε ένα καινούριο σύμπαν, αυτό μιας φυλής αυτοχθόνων της Αμερικής, των Οσέιτζ, που κατέχουν μια γη πλούσια σε πετρέλαιο και ξαφνικά δολοφονούνται ή εξαφανίζονται.

Ο Ντι Κάπριο υποδύεται τον Έρνεστ Μπέρκαρτ, έναν άνδρα ερωτευμένο με μια Αμερινδή (στον ρόλο η Λίλι Γκλάντστοουν) που βρίσκεται μπλεγμένος στη συνωμοσία που εξυφαίνει ο μεγιστάνας Ουίλιαμ Χέιλ, κατά κόσμο Ρόμπερτ ντε Νίρο. Ένας πράκτορας του FBI (τον υποδύεται ο Τζέσι Πλέμονς) αναλαμβάνει να διαλευκάνει τα εγκλήματα.

Ο σκηνοθέτης θέλει να δείξει πώς ορισμένοι Αμερικανοί «κατάφεραν να εκλογικεύσουν τη βία, ακόμη και σε βάρος των αγαπημένων τους, δηλώνοντας απλώς: έτσι είναι ο πολιτισμός. Μια ομάδα έρχεται, μια άλλη φεύγει», όπως δήλωσε πρόσφατα στο Λος Άντζελες.

Η ταινία, διάρκειας 3 ωρών και 30 λεπτών, φέρνει στην επικαιρότητα «μια ξεχασμένη περίοδο του παρελθόντος μας», είπε ο Ντι Κάπριο που επρόκειτο αρχικά να ενσαρκώσει τον πράκτορα του FBI αλλά προτίμησε έναν πιο σύνθετο ρόλο και πέρασε αρκετό χρόνο με τους αυτόχθονες Οσέιτζ. Περίπου 40 από αυτούς συμμετείχαν στην ταινία και κάποιοι βρέθηκαν σήμερα στις Κάννες.

Η ταινία, που κόστισε 200 εκατομμύρια δολάρια, γυρίστηκε στις περιοχές που ζουν οι Οσέιτζ. Ο στόχος ήταν «να βυθιστούμε σε αυτόν τον κόσμο», επέμεινε ο Σκορτσέζε, παρά τη ζέστη και τα κογιότ που λυμαίνονται τις πεδιάδες της Οκλαχόμας.

