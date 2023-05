Κόσμος

Αίγυπτος: Φονική κατάρρευση κτηρίου

Νεκροί και τραυματίες από κατάρρευση κτηρίου στην Αίγυπτο. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένα παιδί.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από την κατάρρευση τριώροφου κτηρίου, χθες Σάββατο, στην επαρχία Κένα της Αιγύπτου. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένα 6χρονο κορίτσι, αναφέρει η εφημερίδα Al Ahram.

Το τριώροφο οίκημα κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην κοινότητα Αλ-Ταράμσα, βόρεια του Λούξορ.

Πυροσβέστες και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ η αστυνομία απέκλεισε τη γύρω περιοχή για λόγους ασφαλείας. Τρεις ενήλικοι και ένα παιδί ανασύρθηκαν νεκροί από τα ερείπια, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η εισαγγελία της Κένα διέταξε έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

