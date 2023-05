Κοινωνία

Πατριάρχης Βαρθολομαίος: θα τελέσει τρισάγιο στον τάφο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, θα τελέσει τρισάγιο στην μνήμη του τεως βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι, λίγο πριν ολοκληρώσει το τριήμερο ταξίδι του στην Ελλάδα.

Ο Οικομενικός Πατριάρχης Βαρθλολομαίος, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ελλάδα, θα τελέσει τρισάγιο στον τάφο του τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι σήμερα.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα συνοδεύουν η βασίλισσα Σοφία και ο Πρίγκιπας Παύλος και οι οικογένειές τους.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος βρίσκεται σε τριήμερο ταξίδι στην Ελλάδα έλαβε χθες την ύψιστη τιμητική διάκριση του δήμου Αθηναίων με τον τίτλο «Ευκλεής Αθηναίος» και στη συνέχεια τέλεσε το μυστήριο του γάμου του μικρότερου γιου της Γιάννας και Θεόδωρου Αγγελόπουλου.

Ο Παναγιώτατος θα επιστρέψει, συν Θεώ, στην Πόλη νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Την Πατριαρχική Συνοδεία αποτελούν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, οι Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου, και Τριτεύων κ. Καλλίνικος, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του Οικουμενικού Πατριάρχου, και ο Εντιμ. κ. Θεμιστοκλής Καρανικόλας, Πατριαρχικός υπάλληλος,

Επίτροπος κατά την απουσία του Πατριάρχου ορίσθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, ο οποίος και τον προέπεμψε στο Αεροδρόμιο της Πόλης, μαζί με τον Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσύγκελλο κ. Θεόδωρο.

