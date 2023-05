Πολιτική

Εκλογές - Σακελλαροπούλου: συμμετοχή η καλύτερη επιβεβαίωση για τη Δημοκρατία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου αφού άσκησε τα εκλογικά της καθήκοντα.

Οι κάλπες έχουν ανοίξει από τις 7 το πρωί για τις εθνικές εκλογές που πραγματοποιούνται σήμερα και πολλά πολιτικά πρόσωπα, έχουν σκεύσει να ψηφίσουν από νωρίς.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, άσκησε τα εκλογικά της δικαιώματα στο 104ο εκλογικό τμήμα, στο 44o δημοτικό σχολείο Αθηνών.

«Η συμμετοχή θα είναι η καλυτερη επιβεβαίωση για τη Δημοκρατία» ήταν το μήνυμα που έστειλε λίγο αφότου ψήφισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Εκλογές 2023: Η Ελλάδα στις κάλπες - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός