Εκλογές - Φίνος Φιλμ: αφιέρωμα στις... κάλπες με θρυλικές ατάκες (βίντεο)

Η Φίνος Φιλμ συγκέντρωσε αγαπημένες ατάκες από ελληνικές ταινίες που έγραψαν ιστορία και εύχεται... καλή ψήφο!

Οι κάλπες έχουν ανοίξει από το πρωί της Κυριακής και η Φίνος Φιλμ, μοιράστηκε ένα βίντεο για να ευχηθεί... καλή ψήφο.

Στο βίντεο που ανάρτησαν στα social media, έχουν συλλέξει σκηνές με ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο που αγαπήθηκαν και αφορούν την πολιτική.

Συγκεκριμένα ακούγονται να λένε: "Αυτός ο άνθρωπος μια μέρα θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Θα κυβερνήσει γιατί ξέρει τον Ρωμηό, και ο Ρωμηός θέλει ψέμα, παραμύθι" αλλά και... "Αυτή είναι η δουλειά του κόσμου, να χειροκροτεί και να ψηφίζει".

Η λεζάντα που συνοδεύει το χιουμοριστικό βίντεο με τίτλο "Χειροκρότημα", εύχεται στη λεζάντα της, "καλή ψήφο φίλες και φίλοι".

