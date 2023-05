Πολιτική

Εκλογές - Exit poll: οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων

Με ανάμικτα συναισθήματα υποδέχτηκαν τα επιτελεία των κομμάτων τα πρώτα αποτελέσματα του exit poll. Που υπάρχει ικανοποίηση και που αμφισβητήσεις.

Η ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων από το exit poll, έφερε και τις πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων.

Στελέχη της ΝΔ μετά την ανακοίνωση των exit polls έλεγαν τα εξής συνομιλώντας με δημοσιογράφους, «Εμείς περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό που ζητούσαμε για καθαρή νίκη με διαφορά φαίνεται να επιτυγχάνεται. Περιμένουμε τα επίσημα».

Αναμονή για τα «επίσημα αποτελέσματα» είναι η πρώτη αντίδραση στα exit poll από πηγές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Ας περιμένουνε να δούμε τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα γιατί έχουμε εμπειρία από εκλογικές αναμετρήσεις και γνωρίζουμε ότι τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να είναι διαφορετικά», αναφέρουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν: «Η εικόνα που έχουμε είναι ότι 1 στους 3 ερωτηθέντες δεν απαντούσε. Οπότε ας κάνουμε λίγη υπομονή να δούμε τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα.»

Με ικανοποίηση και χαμόγελα υποδέχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τα αποτελέσματα του exit poll. Στελέχη του κόμματος, στη Χαριλάου Τρικούπη ανέφεραν ότι «αυξάνει το ποσοστό του κατά 40% γεγονός που επιβεβαιώνει ότι σχεδόν επιτυγχάνεται ο στόχος για ισχυρό διψήφιο ποσοστό».

Τονίζουν ακόμη ότι «επιβεβαιώνεται η στρατηγική στόχευση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να επιστρέψει και να καταστεί ως προοδευτικός πρωταγωνιστικός πόλος στη πολιτική σκηνή». Προσθέτουν ότι αποδεικνύεται ότι είναι η αξιόπιστη εναλλακτική γνήσια προοδευτική πολιτική δύναμη». Όπως επισημαίνουν επιβεβαιώνεται η εκτίμηση του Ν. Ανδρουλάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γνήσιος χορηγός του κ. Μητσοτάκη.

Ως θετικά εκτιμούν στο ΚΚΕ τα πρώτα μηνύματα από τις κάλπες, όπως αποτυπώνονται και στο πρώτο δείγμα του exit poll, ενώ είναι σε αναμονή των επίσημων αποτελεσμάτων.





ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 – Γ. Γεραπετρίτης: Πρόκειται για μία εντολή αυτοδυναμίας - Σήμερα ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι μόνο για το σήμερα και το αύριο αλλά και για τις επόμενες γενιές

«Είπα καθαρά ότι πρόκειται για μία εντολή αυτοδυναμίας, τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης από τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ.

Αναλυτικά, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θα περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα για να κάνουμε τις οριστικές μας αξιολογήσεις. Διαφαίνεται πάντως ότι η ΝΔ θα έχει μία πολύ σημαντική νίκη. Θέλω να πω ότι ο ελληνικός λαός αξιολόγησε το παρελθόν αλλά ψήφισε για το μέλλον του. Ψήφισε σταθερότητα, συνέπεια, ευημερία. Και θέλω να πω ότι έδωσε με τον τρόπο αυτό μία καθαρή εντολή αυτοδυναμίας στη ΝΔ. Θέλω να δεσμευτώ όπως και όλα τα μέλη της κυβέρνησης και της παράταξης, όπως και ο πρωθυπουργός μας θα πει σε λίγο στη δήλωσή του ότι εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά, όπως το πράξαμε μέχρι σήμερα για το καλό της πατρίδας μας. Για μας ένα είναι το σημαντικό, να πάει μπροστά η χώρα, η οποία χρειάζεται μεγάλες ρήξεις και η κυβέρνηση της ΝΔ, μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της ΝΔ είναι η μόνη η οποία μπορεί να δεσμευτεί για μεγάλες ρήξεις για μεγάλες αλλαγές και την ευημερία του ελληνικού λαού. Σήμερα ο ελληνικός λαός ψήφισε όχι μόνο για το σήμερα και το αύριο αλλά ψήφισε για τις επόμενες γενιές. Και δεσμευόμαστε με ταπεινότητα, με σοβαρότητα, με εργατικότητα χωρίς καμία έπαρση και αλαζονεία να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά έτσι ώστε να δούμε την πατρίδα μας εκεί που της αξίζει».





Θ. Σκυλακάκης: Τα exit polls δείχνουν στροφή του λαού προς τη λογική, προς την Ευρώπη

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξερχόμενος από τα γραφεία της ΝΔ, δήλωσε: «Τα exit polls δείχνουν στροφή του λαού προς τη λογική, προς την Ευρώπη.

Είναι πρόκριμα για δεύτερες εκλογές. Η προγραμματική σύγκλιση αποκλείστηκε από τις θέσεις των κομμάτων πριν από τις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έθεσε όρους με τους οποίους δεν είναι εφικτή η συνεργασία».





Ως θετικά εκτιμούν στο ΚΚΕ τα πρώτα μηνύματα από τις κάλπες

Ως θετικά εκτιμούν στο ΚΚΕ τα πρώτα μηνύματα από τις κάλπες, όπως αποτυπώνονται και στο πρώτο δείγμα του exit poll, ενώ είναι σε αναμονή των επίσημων αποτελεσμάτων.



Σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Α. Σκέρτσου για τα exit polls

Ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 'Ακης Σκέρτσος κληθείς, κατά την προσέλευσή του στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ, να σχολιάσει τα αποτελέσματα των exit polls έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα exit polls δείχνουν μία σαφή τάση, μία ανανέωση της εντολής προς τη ΝΔ, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να συνεχίσουμε τις μεγάλες αλλαγές που ζητά η ελληνική κοινωνία. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα για να σχολιάσουμε και θα περιμένουμε φυσικά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό να κάνει τη δική του δήλωση και ανάγνωση των αποτελεσμάτων».

Ακολούθως δεχόμενος πιέσεις για περαιτέρω σχόλια τόνισε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει. «Αποτελούν ενδείξεις τα exit polls θυμίζω. Θα περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα».