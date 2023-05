Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: οι αγώνες έχουν και ήττες

Η πρώτη αποτίμηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για το χαμηλό ποσοστό του κόμματος στις εκλογές και την ανάγκη για εσωκομματική αναζήτηση των αιτιών της ήττας.

Την άμεση σύγκληιση των οργάνων του κόμματος προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να αποτιμηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα και να αποφασιστούν οι αλλαγές ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

«Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον κ. Μητσοτάκη και τον συνεχάρην για την νίκη του», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη επίσημη δήλωση του για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.

Σχολιάζοντας την εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «Οι αγώνες έχουν και νίκες και ήττες. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αρνητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τα συλλογικά μας όργανα θα συγκληθούν άμεσα, ώστε να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα».

Σημείωσε ότι «Ο εκλογικός κύκλος δεν έχει κλείσει» και εκτίμησε ότι «κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει δεύτερη εκλογική αναμέτρηση συνεπώς δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου. Πρέπει να κάνουμε άμεσα όλες τις αλλαγές που χρειάζονται ώστε να δώσουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους στην επόμενη κρίσιμη και τελική εκλογική μάχη».

«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που μας στήριξαν με την ψήφο τους και κυρίως τα χιλιάδες μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ που δώσαμε τη δύσκολη εκλογική μάχη», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Αύριο πιθανότατα θα συγκληθούν τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκειμένου να συζητήσουν την εκλογική στρατηγική ενόψει της επόμενης κάλπης, σύμφωνα με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και όσα είπε φεύγοντας από τα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.

Σε σύντομη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους ανέφερε ότι δεν ανακοινώθηκε πότε θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία, ωστόσο, αν «στοιχημάτιζε» θα έλεγε ότι θα γίνει αύριο.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τσακαλώτος απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα ηγεσίας και σημείωσε ότι θα συζητηθεί η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη διερευνητική εντολή και η στρατηγική του κόμματος ενόψει των επόμενων εκλογών.

