Ευρωεκλογές: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους επιβεβαιώθηκαν από την ΕΕ

Η ανακοίνωση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεξαγωγή των επόμενων ευρωεκλογών.

Το Συμβούλιο των Υπουργών επιβεβαίωσε ότι οι επόμενες ευρωεκλογές θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2024, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αυτές είναι οι ημερομηνίες που ισχύουν βάσει του εκλογικού νόμου της ΕΕ, ο οποίος ορίζει ότι οι ευρωεκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, από Πέμπτη έως Κυριακή, συνήθως την πρώτη ολόκληρη εβδομάδα του Ιουνίου. Οι ημερομηνίες επιβεβαιώθηκαν έπειτα από συνεννοήσεις στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου.

Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν πλέον, σύμφωνα με τα αντίστοιχα νομικά και συνταγματικά τους πλαίσια, την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες κατά την περίοδο από 6 έως 9 Ιουνίου 2024 κατά την οποία θα διεξαγάγουν την ψηφοφορία στη χώρα τους.

