Ακάρ: “Ποδοσφαιρική” έκπληξη στον Νίκο Παναγιωτόπουλο

Μία διαφορετική κουβέντα είχαν αυτό το Σαββατοκύριακο οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας μέσω... ποδοσφαίρου. Τι συζήτησαν.

Η τουρκική εφημερίδα «Χουριέτ» μεταφέρει έναν ξαφνικό ενδιαφέροντα διάλογο που είχαν αυτό το Σαββατοκύριακο οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Τουρκίας μέσω... ποδοσφαίρου.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, παρακολούθησε τον αγώνα της Καϊσερισπόρ, όπου συνάντησε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, Δημήτριο Κολοβέτσιο.

Μόλις τον είδε, γέλασε και του λέει: "Κοίτα Δημήτρη, ποιον παίρνω τώρα;" και πληκτρολογεί το τηλέφωνο του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου.

Ο διάλογος εξελίσσεται ως εξής:

- Γεια σου Νίκο... (προς τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος. Ο Ακάρ τον προσφωνεί ως Νίκο λόγω της οικειότητάς του με τον Έλληνα υπουργό).

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας απαντά:

- Γεια σου, πώς είσαι;

- Είμαι πολύ καλά, κοίτα, είμαι στην Καϊσερισπόρ. Η Καϊσέρισπόρ είναι μια πολύ καλή ομάδα στην Τουρκία. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Ελπίζω να προκριθεί στην Europa League.

- Ναι, ξέρω και την Τραπεζούντα-σπορ, δεν κέρδισε πρόσφατα το πρωτάθλημα;

- Ναι. Αλλά κοίταξε τώρα, εδώ είναι ο πρόεδρος της ομάδας, ο προπονητής, οι τεχνικοί διευθυντές. Όλοι στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Και κοίτα ποιος είναι εδώ μαζί μου, Νίκο, θέλω να στον δώσω να μιλήσεις...

Ο αρχηγός της ομάδας της Καϊσερισπόρ Δημήτρης Κολοβέτσιο ξαφνιάζεται, όταν ξαφνικά του δίνει το τηλέφωνο να μιλήσει με τον Έλληνα υπουργό Άμυνας. Του λέει καλημέρα στα ελληνικά. Ο Έλληνας υπουργός του εύχεται καλή επιτυχία κι έχουν μια σύντομη συνομιλία.

Τότε ο Ακάρ παίρνει το τηλέφωνο:

- Ευχαριστώ Νίκο, να προσέχεις.

- Ευχαριστώ και τις καλύτερες ευχές μου.

Ο Χουλουσί Ακάρ κάνει επίσης ένα μικρό σχόλιο αφού κλείσει το τηλέφωνο:

"Οι ποδοσφαιριστές είναι εκπρόσωποι της ειρήνης στις χώρες. Χάρη σε αυτούς, οι σχέσεις είναι πιο ομαλές...".

Όπως σχολιάζει η «Χουριέτ», «ο Χουλουσί Ακάρ γνωρίζει τον Έλληνα υπουργό Άμυνας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Υπάρχει μια παλιά φιλία μεταξύ τους.

Αυτός ο μικρός διάλογος μπορεί να φαίνεται σαν ένα συνηθισμένο τηλεφώνημα, αλλά είναι πολύ σημαντικό οι υπουργοί Άμυνας δύο γειτονικών χωρών, όπως η Τουρκία και η Ελλάδα, που έχουν συνεχώς κλιμακούμενα προβλήματα, να είναι τόσο ειλικρινείς μέσα από ένα τηλεφώνημα».





