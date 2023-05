Κοινωνία

Missing alert για 49χρονη

Πού εντοπίστηκαν τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".



Οι αρχές αναζητούν μια 49χρονη γυναίκα που εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ξάνθης.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην έκδοση Missing Alert, όπου επισημαίνονται τα εξής:

Στις 15.05.2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κύρνου Ξάνθης, η Κιαζήμ Ογλού (επ) Ανιφέ (ον), 49 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Κιαζήμ Ολγλού (επ) Ανιφέ (ον) σήμερα, 22.05.2023, και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο. Η Κιαζήμ Ογλού (επ.) Ανιφέ (ον.) έχει ύψος 1.54 μ., ζυγίζει 110 kg, έχει μακριά ξανθά μαλλιά και πράσινα μάτια. Φορούσε λουλουδάτο παντελόνι, καφέ μακρυμάνικη μπλούζα, καφέ ζακέτα, πορτοκαλί μαντήλα και κόκκινες παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

