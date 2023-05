Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Ερντογάν στηρίζει ο Ογάν στον δευτέρο γύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την κίνηση που "φαινεται" ότι κλειδώνει την κυριαρχία του Τούρκου Πρόεδρου στις εκλογές της 28ης Μαΐου, ανακοίνωσε ο Σινάν Ογάν.

Ο υποψήφιος πρόεδρος της Συμμαχίας ATA, Σινάν Ογάν ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει τον υποψήφιο για την Προεδρία της Λαϊκής Συμμαχίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στον δεύτερο γύρο που θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρεου, σε συνέντευξη Τύπου από την Άγκυρα, ο Σινάν Ογάν είπε ότι «στόχος μας είναι να εμποδίσουμε το (φιλοκουρδικό) HDP να αποφασίσει ποιος θα καθίσει στην έδρα του Ατατούρκ».

Ανέφερε ακόμη ότι «εξωτερικές πολιτικές όπως η “γαλάζια πατρίδα” πρέπει να υποστηριχθούν», ενώ είπε ότι «το θέμα των αιτούντων άσυλο είναι ένα θέμα που μπορεί να έχει κόστος στο μέλλον για τη χώρα μας. Είναι χρήσιμο να ληφθεί υπόψη».

Για τον σεισμό, ο Σινάν Ογάν είπε ότι «είναι ένα επείγον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Πρέπει να σηκώσουμε αμέσως τα μανίκια. Πρέπει να ιδρυθεί Υπουργείο Καταστροφών».

Για τα οικονομικά, ανέφερε ότι «πρέπει να ληφθούν γρήγορες αποφάσεις» ενώ υποστήριξε ότι «ο σταθερός αγώνας κατά των τρομοκρατικών ενεργειών πρέπει να συνεχιστεί».

«Προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω θέματα, είναι σημαντικό το κοινοβούλιο και η προεδρία να είναι το ίδιο στο νέο κυβερνητικό σύστημα», υποστήριξε ο Σινάν Ογάν. Όπως είπε, οι κεμαλικές και εθνικιστικές αρχές έγιναν ο οδηγός τους και έπειτα από τις επαφές που είχαν και με τους δύο υποψήφιους για την Προεδρία, αποφάσισαν να στηρίξουν τον υποψήφιο της Λαϊκής Συμμαχίας ΤαγίπΕρντογάν.

Ουμίτ Οζντάγ: Δεν μας δεσμεύει η προτίμηση του Ογάν προς το πρόσωπο του Ερντογάν



Ο Ουμίτ Οζντάγ, πρόεδρος του μικρού κόμματος Νίκη, το οποίο αποτελεί μέρος της συμμαχίας ΑΤΑ, υποψήφιος της οποίας ήταν ο Σινάν Ογάν, υποστήριξε μετά την απόφαση του Ογάν, ότι δεν τον δεσμεύει αυτόν και τους ψηφοφόρους του η προτίμηση για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



"Η δήλωση του κ. Σινάν Ογάν είναι μόνο η δική του πολιτική προτίμηση. Η δήλωση αυτή δεν αντιπροσωπεύει ούτε δεσμεύει το κόμμα Νίκη".

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές – Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε εκλογική αντιπρόσωπο για ένα ψηφοδέλτιο

Χαλκιδική - Οικογενειακή τραγωδία: το παιδί περπατούσε για ώρες μέσα στα αίματα (εικόνες)

Τροχαίο με νεκρούς στη Λεωφόρο Αθηνών