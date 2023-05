Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: η Γραμματικοπούλου στην επόμενη φάση

Η ελληνίδα τεννίστρια κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Το δικαίωμα να συνεχίσει τις προσπάθειές της στα προκριματικά του Ρολάν Γκαρός απέκτησε η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου. Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο 186 στην παγκόσμια κατάταξη, κατάφερε να ξεπεράσει στον 1ο γύρο το εμπόδιο της Αυστριακής Σίνια Κράους (Νο 151), καθώς τη νίκησε αρκετά εύκολα με 6-4, 6-1, σε μία ώρα και έντεκα λεπτά.

Η 26χρονη Γραμματικοπούλου, η οποία φιλοδοξεί να περάσει για δεύτερη σερί χρονιά στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει στον 2ο προκριματικό γύρο τη νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ της Νάο Χιμπίνο από την Ιαπωνία και της Να-λάε Χάν από τη Νότια Κορέα.

