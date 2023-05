Κοινωνία

Καισαριανή: Κυκλοφοριακό χάος από έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ

Κομφούζιο έχει δημιουργηθεί στο κέντρο της Καισαριανής, λόγω της έκρηξης στο κέντρο της περιοχής.

Έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε υπόγειο υποσταθμό της ΔΕΗ στην Καισαριανή, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν τα φανάρια, αφού ολόκληρη περιοχή έχει μείνει χωρίς ρεύμα.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον υπόγειο υποσταθμό στη συμβολή των οδών Υμηττού και Φορμίωνος.

Στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ και έχει προχωρήσει μερική αποκατάσταση του προβλήματος, το οποίο όμως παραμένει σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα.

Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία και στο σημείο έχουν πάει πυροσβέστες.

