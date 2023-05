Κοινωνία

Γλυφάδα: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στη θάλασσα

Η σορός που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Α’ μαρίνας, τυποποιήθηκε και ανήκει σε 71χρονη Ελληνίδα.

Το πτώμα μια γυναίκας βρέθηκε την Δευτέρα, στη θαλάσσια περιοχή της Α’ μαρίνας Γλυφάδας.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα περιπολικό σκάφος Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου ανέσυραν το πτώμα σε οικεία προβλήτα. Η σορός ταυτοποιήθηκε και ανήκει σε 71χρονη Ελληνίδα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σαρωνικού.

