“Το Πρωινό” - Εκλογές: Πλεύρης και Κωνσταντινόπουλος για τα αποτελέσματα (βίντεο)

Ο Θάνος Πλεύρης και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σχολίασαν το εκλογικό αποτέλεσμα στην εκπομπη "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Λίγες ώρες μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου και ενώ συνεχίζεται η διαδικασία των διερευνητικών επαφών, καλεσμένοι στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 ήταν ο Θάνος Πλεύρης βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Οι δύο άνδρες, μίλησαν για το εκλογικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών αλλά και τις δεύτερες κάλπες.

Όσον αφορά στο εκλογικό αποτέλεσμα ο Θάνος Πλεύρης τόνισε ότι “εμείς δεν το βλέπουμε Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, ποιος θα κερδίσει. Είδαμε ότι ο κόσμος είχε προβληματιστεί, ήθελε να είμαστε αυτοδύναμοι και δεν βρήκε κάτι εναλλακτικό που να τον εκφράσει”.

Στη συνέχεια ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μίλησε για την “νίκη” του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με το εκλογικό αποτέλεσμα, και τόνισε ότι ο κόσμος στηρίζει και θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια οι δύο πολιτικοί, προσπάθησαν να λύσουν στον “αέρα” το ζήτημα του ΕΣΥ.

Σχετικά με το μήνυμα για τις δεύτερες κάλπες, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ανέφερε ότι όποιοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία για να μην βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να το ξανασκεφτούν και να στραφούν προς το ΠΑΣΟΚ, καθώς η ΝΔ είναι αλαζονική.

Ο Θάνος Πλεύρης απάντησε από πλευρά του ότι με 20 μονάδες διαφορά, δεν έχει επιδείξει καμία αλαζονεία ούτε ως κυβέρνηση, και ούτε μετεκλογικά. Όπως τόνισε θέλει μία ισχυρή αντιπολίτευση στη βουλή.

