Δήμος Αθηναίων - Summer camps: Οι περίοδοι, οι ώρες και τα δικαιολογητικά

Αρχίζουν οι εγγραφές στα καλοκαιρινά camps για τους μαθητές του Δημοτικού.

Από τις 19 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου, τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να περάσουν δύο δημιουργικές καλοκαιρινές εβδομάδες στα αθλητικά κέντρα του Ρουφ, του Γουδή και της Γκράβας, στα καλοκαιρινά camps που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝΔΑ). Η υποβολή αιτήσεων για όσους δημότες της Αθήνας ενδιαφέρονται, ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 29 Μαΐου από τις 10 το πρωί, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημέρα και ώρα υποβολής των έγκυρων αιτήσεων.

Στόχος των summer camps είναι να προσφέρουν σε αγόρια και κορίτσια τη δυνατότητα της άθλησης και της ψυχαγωγίας. Κάθε δραστηριότητα είναι σχεδιασμένη, ώστε να ενθαρρύνει και να ενισχύει αξίες, όπως η ομαδικότητα, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα, αλλά και να βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, να γνωρίσουν ποια είναι η σωστή αθλητική συμπεριφορά και να αντιληφθούν τις βασικές αρχές των αθλημάτων.

«Υποδεχόμαστε και φέτος στα summer camps του δήμου, εκατοντάδες παιδιά από το κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας, φροντίζοντας μέσα από τα δημιουργικά προγράμματα του ΟΠΑΝΔΑ να τους προσφέρουμε μέσα σε ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις, ό,τι περισσότερο έχουν ανάγκη αυτήν την εποχή του χρόνου: Ελεύθερο, ευχάριστο και ποιοτικό χρόνο», αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Τα summer camps θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 07:30 - 16:00, τις εξής περιόδους:

Α' Περίοδος : 19/06/2023 έως 30/06/2023 (Διάρκεια: 10 μέρες)

Β' Περίοδος : 03/07/2023 έως 14/07/2023 (Διάρκεια: 10 ημέρες)

Γ' Περίοδος : 17/07/2023 έως 28/07/2023 (Διάρκεια: 10 ημέρες)

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορα αθλήματα, τα οποία ανά Αθλητικό Κέντρο είναι τα εξής:

Αθλητικό Κέντρο στο Γουδή:

Κολύμβηση-Μπάσκετ-Τένις-Αυτοάμυνα-Ποδόσφαιρο-Βόλεϊ-Παραδοσιακοί χοροί-Παιδαγωγικό Παιχνίδι.

Αθλητικό Κέντρο στο Ρουφ:

Κολύμβηση-Καλαθοσφαίριση-Τένις-Ποδόσφαιρο-Βόλεϊ-Παραδοσιακοί χοροί-Παιδαγωγικό Παιχνίδι.

Αθλητικό Κέντρο στη Γκράβα:

Στίβος-Κολύμβηση-Ποδόσφαιρο-Βόλεϊ-Μπάσκετ-Παραδοσιακοί χοροί-Παιδαγωγικό Παιχνίδι.

Και στα τρία αθλητικά κέντρα, θα υπάρχει καθημερινά -από τις 13.00 έως τις 16.00-δημιουργική απασχόληση και παιδαγωγική δραστηριότητα σε στεγασμένους χώρους.

Η προσέλευση των παιδιών θα γίνεται παρουσία κηδεμόνα από τις 07:30 έως και τις 08:15. Το ίδιο και η αποχώρηση, από τις 13.00 έως και τις 16.00 ανά μία ώρα (αυστηρά).

Κάθε αθλητικό κέντρο θα υποδέχεται συνολικά 220 παιδιά ανά περίοδο, ενώ κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει σε όσες περιόδους επιθυμεί (από 1-3) ανά αθλητικό κέντρο. Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν πλήρως τις δραστηριότητες και το πενθήμερο πρόγραμμα του καλοκαιρινού camp. Επίσης, η διοργάνωση παρέχει ιατρική και ασφαλιστική κάλυψη στους συμμετέχοντες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων είναι να έχει προηγηθεί η δημιουργία λογαριασμού στη σελίδα https://www.opandacamps.gr/, μέσω της οποίας θα υποβληθούν και οι αιτήσεις ηλεκτρονικά.

Για τη συμμετοχή στα Summer Camps του ΟΠΑΝΔΑ, προτεραιότητα έχουν οι δημότες ή οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων έως ότου συμπληρωθούν οι 220 θέσεις ανά περίοδο σε κάθε αθλητικό κέντρο και μόνο εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, θα συμπληρωθούν από δημότες και κατοίκους εκτός ορίων του Δήμου Αθηναίων. Η συνολική επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω email και μόνο για τις αιτήσεις που θα γίνονται δεκτές, θα αποστέλλονται μέσω email οι σχετικές οδηγίες για τις ημέρες και ώρες που οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ (Ακαδημίας 50), προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα (παραλαμβάνεται από τον χώρο εγγραφής). Έγγραφο πιστοποίησης τόπου κατοικίας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κηδεμόνα (λογαριασμός ΔΕΚΟ, κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας, μισθωτήριο συμβόλαιο) ή πιστοποιητικό δημοτολογίου Δήμου Αθηναίων. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου στην οποία θα βεβαιώνεται και ο δερματολογικός έλεγχος. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του 2023. Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες, πρέπει να προσκομίζονται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και να έχουν εκδοθεί εντός του 2023. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τις πρωτότυπες βεβαιώσεις ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα.

Επικοινωνία: Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων|Τμήμα Προγραμματισμού-Ανάπτυξης και Μαζικού Αθλητισμού, τηλ.: 210 5284873 & 210 5284874, email: athlitisigiaolous@opanda.gr

