Έγκλημα στη Χαλκιδική: Στη ΜΕΘ το 8χρονο αγοράκι

Το παιδί φέρει σοβαρά τραύματα και σκάγια σε πολλά σημεία του σώματος του, καθώς πιθανότατα ήταν στην αγκαλιά της μητέρας του όταν δολοφονήθηκε από τον πατέρα του.

Στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, νοσηλεύεται ο 8χρονος που είδε τον πατέρα του να δολοφονεί τη μητέρα του και στη συνέχεια να αυτοκτονεί και ο ίδιος, στην Στρατονίκη Χαλκιδικής. Το παιδί υπεβλήθη σε ένα δύσκολο χειρουργείο, καθώς φέρει σοβαρά τραύματα.

Συγκλονισμένος ο διευθυντής της Παιδοχειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, Γεώργιος Τσικόπουλος, μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί, είπε ότι το αγοράκι βρέθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του και ότι φέρει τραύματα στο χέρι και συγκεκριμένα στο δεξιό αντιβράχιο, όπου λείπει δέρμα και μυς, ενώ παρουσιάζει και διατομή του ωλένιου νεύρου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ακόμη φέρει σκάγια σε διάφορα σημεία του σώματός του, όπως στα ιγμόρεια και την κοιλιακή χώρα.

Όπως τόνισε ο κ. Τσικόπουλος, καίρια ήταν η άμεση επέμβαση του ΕΣΥ, ενώ επιστρατεύτηκαν γιατροί και από άλλα νοσοκομεία, όπως πλαστική χειρουργός από το Παπανικολάου και ψυχολόγοι για να το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το τραγικό γεγονός.

Το παιδί βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τους θεράποντες ιατρούς και δεν κινδυνεύει η υγεία του.

