“Σπίτι μου”: Πόσες αιτήσεις έχουν εγκριθεί

Μεγάλο ενδιαφέρον από νέους και ζευγάρια για φθηνό στεγαστικό δάνειο. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια.

Στοιχεία για την υλοποίηση του νέου στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου» ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε διάστημα επτά εβδομάδων, από τις 3 Απριλίου μέχρι τις 22 Μαΐου:

Υποβλήθηκαν συνολικά 31.506 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 13.632, δηλαδή πάνω από 4 στις 10 (43%).

Από τις 13.632 αξιολογημένες αιτήσεις, 9.414 έλαβαν προέγκριση, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 (69%), με μέσο όρο ποσού προέγκρισης 112.083 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Από τις 9.414 προεγκρίσεις, έχουν ήδη εγκριθεί 2.071 δάνεια, δηλαδή πάνω από 1 στις 5 (22%), καθώς έχει ήδη βρεθεί ακίνητο και έχει ξεκινήσει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος, με μέσο όρο ποσού έγκρισης 104.835 ευρώ.

Συνολικά, για τα 2.071 εγκεκριμένα δάνεια, έχουν δεσμευθεί 162.834.221 ευρώ, δηλαδή το 43% της αρχικής χρηματοδότησης των 375.000.000 ευρώ της ΔΥΠΑ.

Το 70% των εγκεκριμένων δανείων αφορά δανειολήπτες με εισόδημα 12.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ και το 15% δανειολήπτες με εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ενώ το 64% αφορά ζευγάρια.

Το 37% των εγκεκριμένων δανείων αφορά αγορά πρώτης κατοικίας στην Αττική, το 22% στην Κεντρική Μακεδονία, το 7% στη Θεσσαλία και το 6% στη Δυτική Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι, μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», νέοι ή νέα ζευγάρια, ηλικίας 25-39 ετών, μπορούν να αποκτήσουν κατοικία, με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στα στεγαστικά δάνεια της αγοράς, καθώς το 75% του κεφαλαίου χορηγείται άτοκα από τη ΔΥΠΑ, ενώ, για τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και όσους αποκτήσουν την ιδιότητα αυτή, το δάνειο είναι άτοκο στο σύνολό του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/spitimou.

