“Το Πρωινό” - Γιαννόπουλος: γιατί δεν εξελέγησαν πολλοί “celebrities” (βίντεο)

Πώς σχολίασαν το εκλογικό αποτέλεσμα στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και Θεόδωρος Μαντάς.

Στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, μίλησαν για τα αποτελέσματα της κάλπης ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος που ήταν υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία, όμως δεν κατάφερε να εκλεγεί και ο Θεόδωρος Μαντάς, δικηγόρος.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, μίλησε αρχικά για τη μη εκλογή του και τόνισε ότι στην αρχή νόμιζε ότι μόνο εκείνος δεν είχε εκλεγεί από τους “celebrities” όμως από ότι είδε εκ των υστέρων, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έμεινε “εκτός”.

Όσον αφορά τη δική του υποψηφιότητα, είπε πως δεν είχε επικοινωνηθεί σωστά από την πλευρά του και λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, ο κόσμος δεν ήξερε ότι κατεβαίνει υποψήφιος και πού. Όπως εκτιμά ο ίδιος, ο κόσμος δεν επέλεξε γενικά διάσημους να μπουν στη βουλή, καθώς είναι επηρεασμένοι οι πολίτες μετά από την Εύα Καϊλή και το Qatar Gate που ξέσπασε τα Χριστούγεννα, αλλά και με την υπόθεση Αλέξη Γεωργούλη, έτσι οι πολίτες είναι ανασφαλείς σε σχέση με τα πρόσωπα αυτά.

Ο Θεόδωρος Μαντάς, μίλησε μεταξύ άλλων και για την κατάρρευση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και είπε χαρακτηριστικά ότι, "σαφώς φέρει ευθύνες ο Αλέξης Τσίπρας καθώς δεν γίνεται την επιτυχία να την καρπώνεται ο πρόεδρος του κόμματος αλλά στην αποτυχία να μην συμβαίνει τίποτα”.





